Nové levné SUV Mitsubishi odhalilo svůj interiér, jméno i cenu. Škoda Karoq je vedle něj předražená

S ohledem na očekávané nízké ceny jsme předpokládali, že japonská novinka bude uvnitř hodně jednoduchá, nakonec se ale blýskla moderně střiženou a prostornou kabinou. Sice nenabízí vysoký výkon, vše ale kompenzuje pohledem do ceníku.

Mitsubishi je z českého úhlu pohledu značkou, která se alespoň snaží držet nohama u země. Hatchback Space Star je tak možné pořídit za méně než 300 tisíc korun, za SUV ASX pak dáte 489 950 Kč. To jsou na dnešní dobu vlastně docela nízké ceny, jakkoli je třeba dodat, že vykoupeny jsou menšími rozměry. V prvém případě je totiž možné počítat s délkou 3 845 milimetrů, ve druhém pak přeznačkovanému Renaultu Captur naměříme od nárazníku k nárazníku 4 228 mm. O rodinných vozech, které kromě vás poberou i nemalé množství zavazadel, se tedy nedá mluvit.

Nové Mitsubishi Xforce pak na tom sice s délkou 4 390 mm není o poznání lépe, na druhou stranu však o pár milimetrů překonává i takovou Škodu Karoq, místo aby soupeřilo s menším „kamzíkem“. Za české SUV osazené přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou na 150 koní je momentálně třeba zaplatit 715 900 Kč, ovšem Xforce je k mání od 382 500 000 indonéských rupií, tedy v přepočtu od zhruba 548 tisíc korun, a to přesto, že na 1,5litrový motor spoléhá rovněž. Že je pak atmosférický a produkuje „pouze“ 109 koní, při zmiňované ceně asi nikomu vadit nebude.

Pokud se nicméně chystáte rozbít prasátko, musíme vás zarazit. SUV je totiž v současné době určeno pouze asijským, jihoamerickým a africkým zemím, stejně jako se dostane na Střední východ. S Evropou se nepočítá, Mitsubishi zde hodlá poptávku pokrýt s pomocí zmiňovaného ASX. To přitom za oněch 490 tisíc korun dává k dobru přeplňovaný litrový tříválec produkující 91 koní. Pokud pak toužíte po vyšším výkonu, je třeba zvolit 1,3litrový mild-hybrid se 140 koňmi, ten ale přijde minimálně na 565 950 Kč.

Po stránce cenové jsou tedy ASX a Xforce na stejné úrovni, ve druhém případě ale zkrátka dostáváte od dost víc auta. Tedy co do rozměrů, vůz určený rozvojovým zemím totiž pochopitelně nedostal do vínku obrovské množství elektronických asistentů. Zrovna ty ale nepovažujeme v rámci bezpečnosti za velkou výhru, na 100procentní funkčnost po celou dobu totiž nelze ani pomýšlet. Je to úlitba deklarované pětihvězdičkové bezpečnosti, jak jsme nedávno detailně probírali.

Xforce přitom rozhodně není holobytem, to je patrné od pohledu. I když je v nabídce pouze pohon předních kol, zákazníci mohou počítat se čtyřmi jízdními režimy Normal, Wet, Gravel a Mud. Automobilka pak rovněž mluví o rekordní světlé výšce 222 milimetrů v rámci dané třídy, přičemž podvozek byl laděn specificky na horší povrch vozovek v cílových zemích. Na českých tankodromech byste se tak nejspíše vznášeli jako na obláčku, o to více je vlastně absence tohoto vozu u nás možné litovat.

Přesunout se můžeme do interiéru, kde trůní 12,3palcový digitální přístrojový štít doprovázený osmipalcovou obrazovkou multimédií. Také v tomto ohledu má Xforce navrch nad ASX, což lze říci rovněž o audiosystému - aparaturu dokonce s osmi reproduktory dodala Yamaha. Novinka kromě toho boduje i bezdrátovým dobíjením mobilů či porty na USB. S rozvorem 2 650 mm znovu překonávajícím Karoq pak není na štíru ani s dostatkem místa pro cestující vpředu a vzadu.

Novinka by tedy v Evropě jistě zabodovala, rozhodně větším způsobem než ASX. Jenže značka již dříve naznačila, že na takový vůz jsme tu příliš bohatí. Vlastně by tak nebylo od věci ukázat výrobcům, že jde jen o jejich názor, který se nezakládá na pravdě. Proč si to žádná ze zavedených automobilek netroufá udělat, nás míjí.

Xforce páruje nemalý vnitřní prostor s poměrně bohatou výbavou i vyhovující atmosférickou jedna-pětkou. Vše je navíc k mání od 548 tisíc korun, ovšem zatím na indonéském trhu. Další pak sice přibydou, s Evropou ale Japonci nepočítají. Foto: Mitsubishi

