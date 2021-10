Levné korejské SUV pro 7 už se prodává s volantem „na naší straně”, i přes podivný vzhled frčí před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Tušili jsme, že takové auto nebude mít o úspěch nouzi, třebaže jeho vzhled jej nepředurčuje zrovna k zisku trofejí na přehlídkách elegance. Už tedy nejde jen o indickou záležitost a je otázkou, kde všude se ještě objeví.

Uběhlo jen pár měsíců od chvíle, kdy Hyiundai začalo tento vůz prodávat v Indii jako Alcazar. Už tehdy jsme ale zmínili, že vychází z modelu Creta nabízeného ve většině světa, kterému byl prodloužen rozvor o 150 milimetrů na 2 760 mm. To už je opravdu dost, jde o hodnotu na úrovni větší Škody Kodiaq, smysl změny byl ale podobný jako u českého SUV - nacpat do interiéru tři řady sedadel namísto dvou a stvořit jedno z nejlevnějších sedmimístných SUV na trhu.

Povedlo se, auto skutečně získalo místo pro plnohodnotnou třetí řadu sedadel, která spolu s posuvnou lavicí ve druhé řadě dopřává interiéru velmi slušnou variabilitu. Auto má navíc bohatou výbavu čítající mj. i digitálním přístrojovku, 10,25palcovou obrazovkou multimédií, sadu kamer monitorujících okolí celého vozu, bezdrátové dobíjením mobilních telefonů, automatickou klimatizací či panoramatickou střechou. A ani technika není marná, v době podměrečných motorů dostal Alcazar benzinový dvoulitr se 159 koňmi schopný sprintu na stovku pod 10 sekund.

Uvážíme-li zmíněné s cenou od 1,63 milionu INR, tedy asi 480 tisíc Kč, jde o velmi zajímavou nabídku. Nevěřili jsme toho času, že se auto podívá z Indie někam zásadně dál, protože tak to zkrátka u indických vozů bývá, Hyundai ale chce s takto koncipovaným autem bodovat i jinde. Nově tak představilo i verzi s levostranným řízením, tedy tu schopnou provozu třeba i u nás a uvedlo ji na trh za stejně atraktivních podmínek. Autu jen říká Grand Creta a v Mexiku jej nabízí od 455 tisíc tamních pesos, tedy za velmi podobných 498 tisíc Kč se stejně bohatou výbavou i technikou.

Jestli se Grand Creta podívá i někam dál, je otázkou, Korejci v tomto směru mlčí. Ale nezlobili bychom se, aut s dobrým poměrem výkonu a ceny není nikdy dost. Otázkou by tedy v tomto případě bylo pojetí vzhledu, které je značně kontroverzní a zejména příď, další variace na složité kombinace světelných zdrojů u nových modelů značky, budí vášně. Ale vzhledem k tomu, že základní Creta se brzy zásadně změní, mohla i by i verze Grand dorazit s úplně jiným vzhledem třeba i do vyspělejších zemí Evropy. Se svými parametry by pak jistě bodovala.

Z až sedmimístného Hyundai Alcazar se stala velká Creta a je nově dostupná i v Mexiku. Se svým prostorem, výbavou a technikou je to za ceny pod 500 tisíc Kč velmi zajímavá nabídka. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

