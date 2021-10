Nové levné SUV si za 57 minut koupilo 25 tisíc lidí, moderní vůz míří z Indie do celého světa před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Mahindra

Na jeho původ budou někteří hledět skrz prsty, za tímto autem ale nestojí žádní amatéři a chtějí s ním skutečně zaujmout celý svět. Zatím bodují, větší zájem o automobilovou novinku z těchto končin historie nepoznala a při podobě ceníku se ani nedivíme.

Letos v červenci jsme vám představili nové indické SUV Bolero Neo. Za ním stojí koncern Mahindra & Mahindra, který poměrně radikálně přepracoval dosavadní model TUV300. I když oficiálně šlo jen o facelift, dočkali jsme se do značné míry zcela nového vozu. Kromě názvu se totiž změnily prakticky veškeré panely karoserie. Jiný pak byl i interiér a na změny došlo dokonce i pod kapotou. Indové tedy rozhodně netroškařili, což demonstruje i posun vozu na trhu směrem výše.

Nešlo o náhodu, ale o první krok v rámci nové strategie, která se dotkne řady dalších modelů. Mahindra totiž hodlá z SUV udělat svá prémiová auta, kterým dokonce přisoudila i specifické logo. O měsíc později došlo na další krok, kterým bylo odhalení nové generace modelu XUV500, který ovšem přece jen naznačuje, že si Indové se svým novým přístupem nejsou úplně jisti v kramflecích. Novinku sice pojali opravdu velkoryse, nakonec ji ale pojmenovali raději XUV700 s cílem nechat předchůdce s kořeny v roce 2011 raději dále v nabídce jako dostupnější a obyčejnější alternativu.

Dnes se ale budeme soustředit na model XUV700, který je ve své podstatě konkurencí Škody Kodiaq. Oproti předchdůci narostlo do délky i v případě rozvoru, a to na 4 695 milimetrů (+110 mm) respektive 2 750 mm (+50 mm). A to se logicky neprojevilo pouze zvenčí, ale i v kabině. Díky prodloužení vozu si totiž zákazníci mohou vybrat, zda chtějí pětimístné či sedmimístné provedení. V obou případech základní výbavu tvoří 8palcový přístrojový štít a 7palcová obrazovka multimédií, kterou ve vyšších úrovních nahrazuje pár 10,25palcových displejů. Mimo ně pak nechybí ani nový multimediální systém s digitální asistentkou Alexa, stejně jako multifunkční volant.

XUV700 rovněž dostalo pokročilý asistenční systém ADAS, který zvládá první úroveň autonomní jízdy. O nic světoborného tedy nejde, na druhou stranu jde ale o vůbec první model Mahindry, který takovou technologií disponuje. Její součástí je adaptivní tempomat, detekce dopravního značení a asistent přepínající mezi potkávacími a dálkovými světly. Zajímavé pak je, že technologie má být přímo uzpůsobena chaotickému provozu na indických silnicích.

Přesunout se můžeme pod kapotu, kde se toho ve srovnání s minulosti mnoho nezměnilo. Stejně jako v případě XUV500 mají i zde pohon na svědomí benzinový dvoulitr a 2,2litrový turbodiesel. První zmíněná jednotka produkuje 200 koní, které může přenášet na kola šestistupňový manuál či automat. Stejná selekce převodovek je pak spojena se silnějším dieselem naladěným na 185 koní, zatímco verzi se 155 koňmi je určen pouze manuál.

Benzin je zatím možné spojit pouze s pohonem předních kol, pohon 4x4 je k dispozici v tuto chvíli pouze pro diesel. Ceny pak začaly na 1 199 000 rupií (tedy asi 349 tisících Kč) za benzinové provedení a 1 249 000 INR za dieselovou verzi - to je asi 364 tisíc Kč, což byly zvlášť na dnešní dobu velmi atraktivní ceny na tak velký a moderní vůz. A tak snad ani nepřekvapí, že si jej během 57 minut po otevření objednávkových knih objednalo 25 tisíc lidí - nic srovnatelného se dříve v Indii nestalo.

Mahindra pak musela objednávky zastavit, auto zdražila o 50 tisíc rupií na v přepočtu 364 tisíc resp. 379 tisíc Kč, přesto se rychle přihrnulo dalších 25 tisíc objednávek. Faktické dodávky vozu začnou během posledního říjnového týdne a tušíme, že o této Mahindře ještě uslyšíme, však i nejdražší, plně vybavená naftová verze s 4x4 a automatem stojí 2 299 000 INR. To je v přepočtu asi 670 tisíc, za to zdaleka nekoupíte Škodu Kodiaq ani v úplném základu. Jsme zvědavi, jak si vůz povede, zvlášť až bude k dispozici i v Evropě. O jeho příchodu nemá smysl pochybovat, koupit se v některých zemích dá i starší XUV500.

Mahindra XUV700 je nové vrcholné SUV z Indie, které se pyšní jak výkonnými motory, tak i moderní technikou a elektronikou. Za velmi příznivé ceny je to nepřekvapivě velký prodejní hit. Foto: Mahindra

Zdroj: Mahindra

Petr Prokopec

