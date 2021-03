Nové levné SUV VW se bude vyrábět i v Evropě. Ořezaná verze jde proti Dacii Duster před 3 hodinami | Petr Miler

Němci zřejmě přišli na to, že když už Dacii nedokáže konkurovat žádná z jejich značek, nejlepší bude, když ji začnou konkurovat sami. Alespoň to tvrdí v případě modelu Taos pro Evropu.

Pokud už jste se ztratili v tom, co všechno Volkswagen nabízí za SUV a kam vlastně jednotlivé modely spadají, ani se nedivíme, i my občas potřebujeme tahák. T-Cross, T-Roc, Tharu, Taos, Taqua, Tayron, Tiguan, Touareg, Teramont... To je spousta aut, z nichž některá se navíc pro určité jmenují jinak a další mají své specifické verze typu X nebo Allspace, které jsou buď větší nebo stylovější. Je to skutečně chaos, který se nyní rozhodli Němci dále podpořit.

Odhalili totiž další nové SUV, které není zcela nové, není ale ani stoprocentní obdobou žádného z výše zmíněných vozů. Jmenuje se opět Taos, což je jméno, které VW použil už pro loňskou novinku pro USA, ale to byl spíše upravený Tharu pro Čínu. Tento Taos má o 50 mm kratší rozvor a ve zmenšené podobě má má sloužit jako levný model pro východ Evropy, primárně pak pro Rusko. Pokud se v tom ztrácíte, nedivíme se, pojďme se ale už soustředit jen na samotný vůz.

Jak moc levný tedy bude? To zatím nevíme, Volkswagen ale při online prezentaci jako jednoho z konkurentů výslovně zmínil Dacii Duster, která se v Rusku a okolí prodává jako Renault. Duster začíná s cenou v přepočtu pod 300 tisíci Kč a byť nepředpokládáme ale, že by se VW s cenou Taosu dostal tak nízko, mnoho stát opravdu nemusí. Spíše než ryzím VW je totiž upravenou Škodou Karoq pro Rusko, která tam také není nejdražší. A tak se může docela dobře stát, že bude k mání za cifry okolo 400 tisíc Kč, což by vážně nebylo špatné.

Za takové peníze dostane zákazník auto 4 417 mm dlouhé, 1 841 mm široké a 1 602 mm vysoké, které je v podstatě Karoqem s jinou přídí a zádí - vznikat bude na stejné lince v Nižném Novgorodu. Specifický je také interiér šitý podle současné módy VW v její nízkonákladové podobě - ta neurazí, ale asi ani nenadchne.

Pod kapotou budou dva motory - buď atmosféricky plněná jedna-šestka se 110 koňmi a pohonem předních kol, který může obstarávat buď pětistupňový manuál nebo šestistupňový automat. Alternativou je verze 1,4 TSI se 150 koňmi, která může pracovat buď s osmistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem (to je východní specialita VW) a pohonem předních kol, nebo sedmistupňovou dvojspojkou a pohonem 4x4. To jsou nepřekvapivě specifikace shodné s tamním Karoqem.

K dispozici budou tři výbavy Respect, Status a Exclusive, jejich přesný obsah ale zatím VW nezveřejnil. Ta nejvyšší ale bude čítat mj. automatickou dvouzónovou klimatizaci, automatická světla s stěrače, parkovací senzory vpředu o vzadu, parkovací kameru, infotainment s 10" displejem nebo sadu jízdních asistentů IQ.Drive. Prodeje mají začít letos v dubnu a jak jsme již zmínili, na ceny si musíme počkat. Šance, že vy VW tento vůz nabídl i u nás, jsou mizivé, ale kdo ví, k jakým rozhodnutím přivede automobilky dění v těchto turbulentních časech.

