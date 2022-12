Nové levné íránské SUV míří do Evropy, svůj skutečný původ vůbec nedává znát před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Saipa

Íráncům auta dlouho „nešla”, obvykle byli schopni jen licenční výroby starých západních modelů, které balili do neatraktivních ulit jasně přiznávajících původ v dávné minulosti. Novinky na to jdou jinak a SUV Atlas není výjimkou.

V roce 1986 se světu představil Ford Festiva. Modrý ovál s tímto 3,5metrovým hatchbackem v podstatě kromě loga neměl nic společného, vůz pro něj vyvinula a vyráběla Mazda. Ta zjevně stvořila dokonalý základ, neboť již rok po debutu se Festiva začala prodávat také jako Kia Pride. Navíc hatchback ve stejné době dorazil také do Evropy, a to jako Mazda 121. K mání byl nicméně rovněž v Číně, a to jako Yueda Kia Pride. A aby toho nebylo málo, chopila se vozu také íránská Saipa.

Právě na tuto značku si dnes posvítíme, model Pride totiž začala na základě licence korejské automobilky vyrábět již v roce 1993. A postupně začala pořádně zahušťovat portfolio, mimo výchozí hatchback byl totiž k dispozici také liftback, kombi, sedan a dokonce i pick-up a dodávka. Co je ovšem nejpodstatnější, tato trojice se i nadále vyrábí a prodává. Íránci se nicméně rozhodli, že je zapotřebí další verze, a proto znovu zasedli k rýsovacím prknům a stejným základům dali zcela nový háv.

Představit si tedy můžeme nový model Atlas, které by teoreticky mohl vést k soudním sporům s Volkswagenem. Ten totiž pod stejným názvem prodává ve Státech pětimetrové SUV, zrovna tam ale Saipa jistě nezamíří. A obě auta si jistě nespletete - i když se íránský Atlas též tváří jako SUV, je to o metr kratší auto. Kromě toho je možné počítat pouze s pohonem předních kol, zatímco prostor pod kapotou okupuje menší jednotka než u VW, jde o 1,5litrový benzinový čtyřválec,

Daný agregát má přitom stejně jako samotný vůz kořeny u Mazdy, konkrétně ve čtyřválci B3. Ten zpočátku produkoval 63 koní, než posléze došlo na zvýšení výkonu na 73 koní. S jakým stádem nicméně bude spojen Atlas, je zatím otázkou. Saipa totiž prozatím dala do placu jen snímky exteriéru a pár základních dat. Na odhalení kabiny a zbytku informací je však dost času, do prodeje vůz zamíří až v květnu příštího roku.

Za normálních okolností bychom se íránské novince nevěnovali, i když další využití již takřka 40 let starého základu je samo o sobě zajímavé. Je tu ovšem jeden podstatný fakt - Saipa se totiž chystá do Ruska. Znamená to tedy, že Atlas se dostane i do Evropy, jakkoli v zemích EU jej očekávat nelze. Co naopak s ohledem na použitou techniku očekávat lze, je nadmíru příznivá cena - za výchozí hatchback zvaný Quick se v Íránu platí v přepočtu 231 tisíc korun a Atlas nemá důvod být o mnoho dražší, je to něco jako Škoda Kamiq vedle Škody Scala.

Jak jsme ale naznačili, v EU takový model nečekejme. Dosud používaná verze 1,5litrového čtyřválce totiž zvládala plnit pouze emisní normu Euro 4 a Atlas stěží nabídne víc než Euro 5. Individuálním dovozem se dá leccos obejít, ale ten zrovna v tomto případě asi nebude moc žádoucí - dají se najít i lepší nabídky, lepších aut, z lepších koutů světa.

Atlas se zatím ukázal jen zvenčí a na první pohled ani není patrné, že stojí na platformě, která byla představena již v 80. letech minulého století. Realita je ale právě taková. Foto: Saipa

Zdroj: Saipa

Petr Prokopec

