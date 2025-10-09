Nové levné Tesly se budou vyrábět a prodávat i v Evropě, zákazníci už tu jistě nemohou dospat
Petr ProkopecNěkdy i podivně oholená auta s ne až tak oholenými cenami, jak atraktivně to zní? Pokud málo, jste s námi na jedné lodi. Jejich nabídnutí v USA přesto dává smysl pro zmírnění šoku ze skokového nárůstu ceny, ale v Evropě? Tady mohou Tesle spíš uškodit.
včera | Petr Prokopec
Tento týden se Tesla pochlubila svými novými „holobyty“. Neznamená to samozřejmě, že by se americký výrobce vrhl také na realitní sektor, i když v případě Elona Muska ani to není nemožné. Zatím ale jím ovládaná firma zůstává zakotvena hlavně v automobilové branži, přičemž nově přišla s Modelem Y Standard a Modelem 3 Standard. Tak jsou nazývány nové levné verze, u kterých v honbě za nižší cenou šlo přes palubu skoro vše kromě volantu, sedadel, kol, zadního motoru a baterií.
Pokud by tím Tesla srazila cenu opravdu velmi nízko, asi by proti jejímu kroku nikdo neměl nejmenších námitek. Jenže ve srovnání s předchozím základem, který byl nově přejmenován na provedení Premium, tu máme pokles jen o 5 000 resp. 5 500 dolarů, tedy o 105 a 115 tisíc korun. Oba „standardy“ jsou tak ve finále dražší než lépe vybavené vozy před pár dny, kdy si u nich americká klientela mohla odečíst federální dotaci ve výši až 7 500 USD neboli 157 tisíc korun. S tou je ale amen a toto je reakce firmy na nově nastalý stav.
V tomto ohledu dává příchod novinek smysl, přesto je navíc třeba si uvědomit, že Tesla je i nadále vnímána jako určitý symbol určitého společenského postavení. Značná část publika se proto ani nezabývá myšlenkou koupě základní verze, místo toho naopak sahá po dvoumotorových verzích. Obě novinky tak cílí na publikum, které pro ni není zrovna typické. Svým způsobem byste totiž museli být bohatý chudák, aby vám zaimponovaly. Proto se hojně začalo spekulovat i nad jejich přítomností v Evropě. Teď už ale máme jasno u v tom.
Německý Handelsblatt od zaměstnanců továrny Tesly u Berlína zjistil, že varianty Standard se budou montovat i tam. V předchozích měsících se navíc personál dočkal speciální interní prezentace, během které šéf fabriky André Thierig uvedl, že masové produkce dvou nových variant odstartuje „v řádu několika málo týdnů“. Tím se sice odkazoval na americké aktivity Tesly, ovšem ani na starém kontinentu nebude značka dlouho otálet.
Není tomu totiž dlouho, co byl na návštěvě berlínské továrny sám Musk. Ten výslovně uvedl, že levné varianty do Evropy zamíří. Po stránce cenové by se u nich přitom Tesla mohla dostat zhruba na úroveň 900 tisíc korun, což nezní až tak špatně. Ovšem ani na starém kontinentu si lidé nekupují až tak moc základ, jakožto spíše lépe vybavené a výkonnější verze. Jednoduše proto, že třeba u takového iPhonu rovněž nepasou po nejlevnější verzi s nejmenší pamětí.
Je samozřejmě možné, že snížením ceny Tesla osloví nové publikum, které dosud na elektromobil nedosáhlo. Jenže zákazníci, kteří hledí na každou korunu, jsou také mnohem kritičtější. Automobilka tak může být zasypána více negativními komentáři než dosud. Pokud by se navíc stala výrobcem levných aut (třebaže relativně), budou u ní nadále nakupovat i bohatší zákazníci, když hlavně u Modelu 3 Standard na první pohled nikdo nepozná, že jde o provedení oholené na kost?
Máme tu tedy mnoho otázek, na které odpovědi dostaneme až za pár měsíců. S ohledem na to, že v Evropě je Muskovo chování po Trumpově znovuzvolení vnímáno hůř než ve Státech, Tesla skutečně míří na tenký led.
Jsou vážně „holobyty“ od Tesly tím, po čem lidé touží? Nejsme si tím příliš jisti, jasnou odpověď ale budeme mít již za pár dní, kdy bude znám zájem v USA. Snad ještě zajímavější ale bude tentokrát reakce Evropanů. Foto: Tesla
Zdroj: Handelsblatt
