Nové luxusní korejské SUV je venku, chce si podat rovnou BMW X3 M40i i Audi SQ5 před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Genesis

Pryč se skromností, tak by mohlo znít heslo korejských automobilek, které se jen pár dekád poté, co nebyly s to konkurovat ani evropskému mainstreamu, perou rovnou se zdejšími prémiovkami. To chce dělat i nové Genesis GV70.

Na sklonku října korejské Genesis odhalilo první fotky nového SUV GV70. To je pro značku extrémně důležité, neboť jde o vůz, se kterým konečně může zaútočit na evropské publikum. Úspěch nicméně nebude ani tak záležet na vzhledu, který je opravdu povedený. Prim místo toho budou hrát cena a pohonné jednotky. Aktuálně odhalená nabídka pro Spojené státy ale mnoho optimismu nevzbuzuje, jakkoliv z řidičského úhlu pohledu Korejci nemohli zvolit lépe. Pod 300 koní totiž nemíří.

Základním modelem se na americkém trhu stane varianta osazená 2,5litrovým benzinovým čtyřválcem, jenž doplňuje jedno turbodmychadlo. Tato pohonná jednotka pohání i větší firemní SUV GV80, kde produkuje 304 koní a 422 Nm točivého momentu. Stejná čísla budou spojena i s novinkou, která je standardně spojí s osmistupňovou automatickou převodovkou a pohonem zadních kol. Za příplatek nicméně zákazníci budou moci sáhnout také po systému 4x4.

Nad tento agregát se postaví 3,5litrový šestiválec se dvěma turby, který již produkuje 380 koní a 530 Nm. Ani v tomto případě nechybí automat, pohon všech kol je nicméně standardem. Korejci přitom aktuálně nezveřejnili data spojená s dynamikou, nicméně u většího modelu zvládá čtyřválec sprint na stovku za 6,4 sekundy a šestiválec za rovných 6 sekund. U menšího a především lehčího modelu tak lze očekávat ještě lepší čísla.

Pokud se to potvrdí, pak Genesis plně vyrovná německou ligu v podobě Audi Q5, BMW X3 a Mercedesu GLE v jejich výkonných verzích, které má ostatně na mušce. Nicméně i pokud silné benziny na starý kontinent dorazí, tvořit jistě budou jen malou část prodejů. Většina zákazníků nejspíše sáhne po 2,2litrovém turbodieselu, se kterým bude GV70 k mání na domácím trhu. V jeho případě automat přenáší na kola 210 koní a 442 Nm.

Od motoru se můžeme přesunout k podvozku, který po vzoru technologie Active Body Control od Mercedesu počítá s elektronickou kontrolou zavěšení. Korejské SUV přitom taktéž používá skener a informace z navigace, aby se již dopředu připravilo na veškeré nerovnosti na vozovce, stejně jako na její trajektorii. GV70 navíc necílí jen na běžné německé soupeře, ale s elektronickým diferenciálem potrápí i X3 M40i a SQ5.

Dále lze zmínit volič jízdních režimů, jenž počítá s módy Eco, Comfort, Sport a Custom. Pokud ovšem zákazníci sáhnou po paketu Sport Package, mohou počítat ještě s pátým režimem Sport Plus. Zároveň se ovšem dočkají i vizuálního odlišení, neboť za své peníze dostanou taktéž čelní masku v černém chromu, agresivnější nárazník, větší koncovky výfuku či difuzor v barvě karoserie. Do kabiny pak dorazí sportovní volant.

Opomenout nesmíme ani bezpečnostní stránku, tedy zejména semi-autonomní systém kombinující adaptivní tempomat s aktivním monitoringem jízdních pruhů. Mimo to ovšem samozřejmě nechybí prvky, které u luxusních aut již lze považovat za standard, tedy detekci aut ve slepém úhlu či chytrý tempomat reagující na podněty navigace. Kromě toho budou Korejci upozorňovat majitele na místa známá policejním měřením.

Ve finále už jen dodáme, že GV70 je rovněž osazeno snímačem otisků prstů, jenž slouží k odemčení systému, stejně jako se systémem upozorňujícím na dítě ponechané na zadních sedadlech. Ta již v základu počítají s kůží, kterou doplňuje digitální přístrojový štít a širokoúhlá obrazovka multimédií. Více detailů si Korejci schovávají až na příjezd vozu do showroomů, k němuž dojde v řádu několika málo měsíců. Ceny mají startovat na 39 tisících dolarech, tedy asi 853 tisících Kč. To by byla sympatická cifra, tušíme ale, že u nás si řeknou o vyšší sumu.

Nové Genesis GV70 spáruje pohledný zevnějšek s výkonnými motory a bohatou standardní výbavou. Pokud u toho i v Evropě zachová příznivé ceny, hlavně německá liga má důvod k obavám. Foto: Genesis

Zdroj: Genesis

