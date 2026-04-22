Nové malé Hyundai by mohlo být zajímavé lidové auto, kdyby ale nestálo víc než násobně větší a použitelnější vozy
Petr Prokopec
včera | Petr Prokopec
Korejské automobilky Hyundai a Kia dorazily do Evropy před nějakými třiceti lety jako levná alternativa k zavedeným značkám typu Volkswagen či Ford. Zpočátku na trhu hrály jen velmi okrajovou roli, neboť nízké ceny doprovázel spíše asijský design a nepřesvědčivá technika. Nicméně každý nedostatek Korejci postupně vylepšili, pročež se postupně sunuli směrem vzhůru. Před zhruba dekádou se pak dostali na takovou úroveň, že se o nich už nedalo mluvit jen jako alternativách.
Momentálně ovšem máme pocit, že Hyundai i Kia hodlají veškerý posun, kterého dosáhly, zahodit sázkou na elektromobilitu. Na té si prozatím zuby vylámal každý zavedený výrobce a Korejce to evidentně čeká taky. Jakkoli je hezké, že některé jejich modely osazené elektrickým pohonem na tom či onom trhu bodují, vždy jde spíš o výjimku než pravidlo. Divit se tomu ale nelze, neboť to hlavní, čím obě automobilky oslovovaly masy - tedy zmiňované nízké ceny - se stalo minulostí. Teď oslovují leda dotacemi.
Hyundai se přitom aktuálně pochlubilo novým modelem Ioniq 3, jehož sesterská verze v podobě Kie EV3 je už na trhu. V podstatě tedy známe nejen techniku, ale i částky, které Korejci za jednotlivé verze požadují. Nízké pak opravdu nejsou, neboť EV3 je k dispozici od 659 980 Kč. To je opravdu neskutečný ranec na auto o velikosti Škody Fabia - ostatně ta startuje na 420 tisících korun, což už je samo o sobě hodně. Český vůz ale netrápí nedostačující dojezd či brutální propad hodnoty.
EV3 také ve srovnání s Fabií ztrácí po stránce designové, jakkoli posouzení venkovního vzhledu je na každém z nás. Dá se však předpokládat, že z výše zmíněné trojice bude asi nejlépe hodnocen Ioniq 5. Do jisté míry totiž připomíná většího sourozence, tedy Ioniq 5, ovšem zkombinovaný s někdejším modelem Veloster. Asymetrické dveře ale v tomto případě nehledejte, tady se do interiéru vstupuje konvenčně z obou stran, a to dopředu i dozadu.
Ioniq 3 měří 4 155 milimetrů na délku ve standardním stavu, u verze N Line disponující trochu jinými nárazníky jde o 4 170 mm. Rozvor 2 680 mm je však již shodný pro celou nabídku. Jde tedy skutečně o model z ranku Fabie, jen s delším rozvorem, který dovoluje zvolené řešení pohonu. Palubní desce dominuje volně stojící dotykový displej, který má u nižších úrovní 12,9palcový rozměr, u vyšších výbav pak měří 14,6 palce. Malý digitální přístrojový štít je pak standardem.
Tak jako Kia je i toto Hyundai k dispozici se dvěma kombinacemi baterek a motorů. Základ tvoří baterie o kapacitě 42,2 kWh, které mají vystačit na 344 kilometrů a jsou spárovány s elektromotorem naladěným na 147 koní. Vedle toho je ovšem možné sáhnout i po paketu se 61 kWh, což dojezd navyšuje na 496 km. Nicméně výkon motoru byl snížen na 135 koní. Zrychlení na stovku přitom zabere 9 sekund u silnější varianty, zatímco ta slabší potřebuje o šest desetin navíc.
Lze už jen dodat, že oproti Kie, která má na kontě délku 4 060 mm a rozvor 2 565 mm, Hyundai trochu narostlo. Jeho zavazadelník tak dokáže pobrat 441 litrů, tedy o osmatřicet víc. Velmi pravděpodobně však bude také víc stát, tipnout se dá start kolem 680 tisíc korun. Za takovou sumu Škod prodává už i Octavii 2,0 TDI s pár příplatky. Co do použitelnosti je to ve srovnání s Ioniqem 3 liga mistrů vedle okresního přeboru...
Hyundai Ioniq 3 vypadá originálně, cestujícím a jejich bagáži nabídne i dostatek prostoru. Jenže při cenách, které odstartují okolo 680 tisíc korun, je tohle auto o velikosti Fabie příliš drahé. Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
