Nové Moskviče jsou totální propadák, ani měsíce po začátku prodejů je nechce skoro nikdo před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Moskvič

Je těžké označit to za nějaké počáteční logistické problémy nebo cokoli podobného, tohle je zjevný nezájem. Situace se může změnit, už současný stav ale vzhledem k dění v Rusku a ceně těchto aut zvedá obočí.

Všechno zlé je k něčemu dobré, to platí i o nepřímých dopadech válečných operací. Jakkoli na samotném konfliktu na Ukrajině nelze spatřovat nic pozitivního, reakce západu na něj vrací do hry už pomalu zapomenuté ruské značky aut. A to pozitivně vnímat lze, neboť pestrosti na automobilovém trhu není nikdy dost. Rusové zkrátka musí pod tíhou sankcí vykrýt domácí automobilové potřeby jinak. A nic jiného než tím či oním způsobem rozjet lokální výrobu nových vozů jim nezbývá.

Tak se stalo, že se návratu ze záhrobí dočkal Moskvič, u nás spíše nechvalně proslulá značka nijak ohromujících aut z hlavně předlistopadových časů. Nostalgie ale hojí rány a nechává vzpomínky jen na to dobré, takže nepochybujeme, že si leckdo v Moskviči prožil i hezčí části svého života, které si s ním spojuje. Návrat této značky si jistě i proto vysloužil spoustu pozornosti. První test jej nevykreslil ve špatných barvách a ceny jsou na poměry současného Ruska relativně příznivé. Přesto se nezdá, že by o vůz kdokoli stál.

Znovuzrozená automobilka, která zatím více než co jiného dává dohromady sady dílů dorazivší z Číny (neboť Moskvič 3 je jen lehce upravený JAC JS4, nic víc), loni vyrobila prvních tisíce aut s cílem dostat se rychle na desítky tisíc vyprodukovaných aut zejména ve chvíli, kdy se v Moskvě rozjede plnohodnotná pásová výroba s větším zastoupením ruských komponentů. Už loni tak měly být vyrobeny 2 000 aut a letos měla celková produkce vystoupat za hranci 10 tisíc vozů.

Neříkáme, že to není pravda, pokud ale Moskvič takové množství aut skutečně vyrábí - i kdyby to měly být ony tisíce, nikoli víc -, pak by nás docela zajímalo, co s nimi dál dělá. Jedna věc je ale jistá, rozhodně je nikomu neprodává. Loni byly dodány kupcům pouze jednotky aut a situace v letošním roce není o mnoho lepší.

Ruský Avtostat na základě dat o reálných registracích nových aut informuje o tom, že v lednu si model 3 koupilo 29 lidí, v únoru pak 57. Padesát z nich sáhlo po spalovací verzi, 7 lidí si koupilo elektromobil. Téměř všechny pak byly dodány do Moskvy, Petrohradu a okolí těchto metropolí. Na tato čísla se dá koukat lecjak, třeba Avtostat v nich spatřuje skoro 100% meziměsíční růst... Technicky je to pravda, takové hodnocení nám ale přijde leda jako „pojistka před dovolenou na Sibiři”. Realističtějším pohledem se nám zdá, že Moskvič za několik měsíců neprodal ani 5 % aut, která měl vyrobit už loni. To je totální propadák, takové auto zjevně skoro nikdo nechce.

Jistě, situace se může postupem času změnit, nové Moskviče si mohou získat důvěru, značka podstatně rozšířit svou dealerskou síť apod., není to to nutně finální stav věcí. Přesto se rozpor mezi údajně krásným rozjezdem a fakticky těžkým „porodem” nezdá být něčím, co by šlo ignorovat. Oficiální data o reálných registracích jsou těmi jedinými, která (alespoň prozatím...) určitě nelžou.

Nový Moskvič 3 je předělaným čínským JAC JS4 a nevypadá a ani se podle všeho neprojevuje úplně nezajímavě, zvlášť vzhledem k ceně. Přesto ti vypadá, že ho nechce prakticky nikdo. Foto: Moskvič

Zdroje: Avtostat, Moskvič

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.