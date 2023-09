Nové nejaerodynamičtější auto světa bude z Číny. Žádný futuristický exot, ale relativně dostupný sériový vůz před 5 hodinami | Petr Prokopec

Mercedes? Tesla? Omyl, světovým primátem na tomto poli se pochlubí Číňané, navíc za auto budou chtít citelně míň. Pokud toto neukazuje, jak moc - a s jakými úspěchy - usilují o vládu nad světem aut, pak co by mělo?

Během uplynulého víkendu jsem si nemohl ujít zatím poslední ročník legendárního závodu Zbraslav-Jíloviště. Počasí bylo dokonale letní, člověk si tak mohl naplno užít vzduch prosycený vůní spáleného benzinu. Chápu, že zejména na aktivisty musí předchozí věta působit jako rudá vlajka, kterou máváte před očima rozzuřenému býkovi. Jenže ruku na srdce - bude se podobné klání konat i za sto let, jen s vozy elektrickým pohonem místo toho spalovacího? Nejsem si tím příliš jist. Co je ale stoprocentně jisté, je fakt, že žádný takový se na start nepostaví s originálními bateriemi.

Velkou pozornost publika si jak v sobotu ve Zbraslavi, tak následně v neděli v Jílovišti vysloužila Tatra T77. Tedy česká legenda, jejíž aerodynamický koeficient Cd 0,212 zůstával po dlouhá léta nepřekonán. O to se zasadily právě až moderní elektromobily, u kterých již není potřeba čelní mřížka chladiče. Více než to ale redukuje větrný odpor prostá nutnost využít každou watthodinu energie co nejefektivněji, neboť těžké, velké a dlouho dobíjené akumulátory s ní musí šetřit, seč to jen jde. Opravdu se tak nelze divit, že Lucid Air má na kontě hodnotu Cd 0,21, zatímco na kontě Tesly Model S Plaid svítí Cd 0,208.

Současným králem je ovšem Mercedes-Benz EQS, i jeho Cd 0,20 ovšem ale bude překonáno. Vítr přitom vane z Číny a takřka dokonale obtéká kolem chystaného sedanu U6. Za tím stojí značka YangWang, která byla založena teprve na počátku letošního roku. Nejde nicméně o start-up, který by si užil svých patnáct minut slávy díky jedinému údaji a pak shořel jako svíčka. Místo toho tu máme jen nového člena prémiového klubu, za kterým stojí automobilka BYD. Ta se zpočátku věnovala pouze bateriím, nově však míří za titulem největšího výrobce elektrických aut na světě, v případě těch elektrifikovaných už jím je.

Ostatně i U6 má dorazit nejen jako ryzí elektromobil, ale rovněž i ve formě plug-in hybridu. První zmíněná varianta dostane čtyři elektromotory, jenž souhrnně nabídnou 1 115 koní. Tedy o zhruba sto koní více, než má na kontě Model S Plaid. Podstatnější je však ona aerodynamická hodnota, jenž má činit pouhých Cd 0,195. Zda je nicméně spojena také s plug-in hybridem, značka již nepotvrdila. Číňané nicméně dodávají, že abyste se dostali takto nízko, je třeba sáhnout po příplatkových zpětných kamerách místo zrcátek a aerodynamických krytech kol.

Kolik za tyto prvky bude třeba zaplatit, je otázkou. Základní cena se nicméně má pohybovat okolo 800 tisíc yuanů (cca 2,5 milionu korun), což znamená, že YangWang U6 bude levnější než zmiňovaný vrchol od Tesly. Soupeře s logem Mercedesu či takové BMW i7 si pak Číňané budou moci dát k obědu či večeři, EQS totiž pod 3 213 760 Kč nepořídíte. V té chvíli lze počítat pouze se 360 koňmi, tedy s třikrát nižším výkonem. Jak něco takového chce třícípá hvězda trumfnout, je záhadou. To i mnichovští jsou na tom s 2 925 000 Kč a 455 koňmi lépe.

Čínská novinka je pak sice s délkou 4 980 milimetrů o kus menší než německá dvojice, ovšem i tak lze počítat se slušnou porcí místa uvnitř. A protože na patentových snímcích je kromě základních klasických zrcátek patrný i střešní LiDAR, YangWang nabídne i jisté autonomní schopnosti. K tomu přihoďte bohatší výbavu i onu nižší cenu a rázem je zjevné, že Číňané to s ovládnutím automobilového světa myslí smrtelně vážně.

Zdroj: Carscoops, BYD/YangWang

