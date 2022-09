Nové nejaerodynamičtější auto světa konečně jasně překonává slavnou Tatru, to je ale tak vše, čím oslní před 7 hodinami | Petr Prokopec

Nic proti tomuto stroji, jakýkoli zásadní pokrok na poli aerodynamiky je potenciálně významný pro celý automobilový segment. Zrovna v případě tohoto auta ale jen pomáhá dotvářet celek, který nedává smysl.

Prakticky denně nám píší majitelé elektromobilů s tím, že jsou se svými vozy spokojeni, i když my snahy o maximální rozšíření takových vozů kritizujeme. Prakticky všichni ale zmiňují, že svá auta dobíjejí především doma, v domě s garáží. Rozhodně tedy nejde o typické obyvatele paneláků a jiných činžáků, matky samoživitelky, které se obávají toho, zda vůbec kvůli vysokým nákladům za energie přežijí letošní zimu. Č kohokoli podobného, pro něhož by byl elektromobil levnou záležitostí, kterou dokáže snadno obsluhovat.

Elektromobily jako takové nám zkrátka nevadí, ani jejich majitelé. Pokud jim bateriová auta vyhovují, fajn, ať si je klidně koupí. Ale ať to zůstane jejich osobní volbou a nenutí tytéž vozy ostatním. Právě svobodu takové volny politici potlačují. A byť pro pár promile stávajících majitelů elektroaut to není žádný problém, pro zbytek obyvatel ano.

Je tedy opravdu třeba rozlišovat mezi politicky vynucovanou elektrifikací, proti které v redakci brojíme, a samotnými elektromobily, které nemáme problém pochválit, pokud si to zaslouží. Nizozemský Lightyear 0 přitom za pár dobrých slov rozhodně stojí. Prvotina zatím neznámé značky totiž zamířila do větrného tunelu společnosti FKFS v německém Stuttgartu, kde dosáhla nadmíru působivých výsledků. Její aerodynamický koeficient totiž činí pouhých Cd 0,175, což je vůbec nejlepší hodnota u produkčního automobilu na světě.

Lightyear 0 tak překonává i legendární Tatru T77, která dosáhla koeficientu Cd 0,21. A ze všech aut se nejvíce přiblížil koncepčnímu Mercedesu EQXX s hodnotou Cd 0,170. Něco takového pochopitelně Nizozemcům hraje do karet, neboť čím nižší je odpor daného vozu, tím méně energie potřebuje ke svému pohybu. Platí to přitom bez ohledu na pohon, u elektromobilů je však špičková aerodynamika mnohem podstatnější, a to kvůli omezené kapacitě baterií a dlouhé době dobíjení, o infrastruktuře či vůbec výrobě elektřiny ani nemluvě.

Nizozemský elektromobil přitom dostal do vínku akumulátorový paket s 60 kWh, který není zrovna enormní. Ovšem díky působivé aerodynamice by měl zvládat urazit až 625 km na jedno nabití. Respektive dokonce až tisíc kilometrů, což je ale trochu ohýbání reality. Kromě elektrického pohonu vůz totiž disponuje i solárními panely, které mají během slunečného dne vygenerovat až 70 km dojezdu. Abyste tedy ujeli oněch tisíc kilometrů na nabití, museli byste je po kouskách jezdit asi týden.

Pětimetrový vůz i přes komplexní techniku váží přijatelných 1 575 kilogramů a dokáže na svou palubu pobrat pět cestujících a 474 litrů nákladu. V případě sklopení zadních sedadel pak kapacita jeho zavazadelníku narůstá na 1 076 l. Interiér přitom počítá s veganskými materiály, jenž doplňují čtyři displeje. Oné působivé aerodynamiky bylo totiž dosaženo i díky absenci venkovních zpětných zrcátek, jenž nahrazují kamery. Za nízkou hmotností pak stojí rozsáhlé použití karbonu.

Pokud přitom nyní začínáte zvažovat objednávku, vůbec se vám nedivíme. To ale ještě nevíte vše. Jednak je tu cena startující na 250 tisících Eur (cca 6 126 000 Kč), což je opravdu šílená darda, půjde snadno o desetinásobek ceny konvenčního auta se stejnými či lepšími schopnostmi, investice do takového vozu nedává žádný smysl.

Mimo to je třeba dodat, že oněch 70 km dojezdu generují panely pouze na jihu Španělska, tedy v místě, kde je opravdu velmi slunečno. V místních podmínkách se bude jednat o podstatně nižší číslo, což koneckonců platí také o dojezdu spojeném s bateriemi. Zmíněných 625 km totiž odpovídá normovanému cyklu WLTP. Jak ovšem Nizozemci dodávají, na dálnici při rychlosti 110 km/h již můžete počítat pouze s 560 km.

Oslňující pak nejsou ani data spojená s dynamikou, na stovku totiž vůz zrychlí až za 10 sekund, přičemž jeho maximem je 160 km/h. Octavia 2,0 TDI pojede zásadně lépe i zásadně dále a vzhledem k náročnosti vývoje i výroby Lightyearu 0 bude mít snadno i menší emisní stopu.

Jakkoli tedy lze mnoho věcí na tomto autě pochválit, zásadní problémy spojené s elektromobilitou neřeší ani trochu. Příliš drahý je totiž i pro lidi, kteří nemají problém si koupit Teslu Model S Plaid. Jeho dojezd je pak možný jen někde a někdy. Ač tedy vyniká špičkovou aerodynamikou, jde jen o velmi malý krůček na nekonečně dlouhé cestě. Stejně jako lze tedy tleskat, můžeme i kroutit hlavou.

