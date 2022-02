Nové nejlevnější obytné auto VW je k mání opravdu levně, na poměry německé značky rozhodně před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Doby, kdy Volkswagen prodával skutečně lidová auta, jsou dávno pryč. Pokud ale máte omezený rozpočet a cestovatelské touhy, mohla by vám i dnes vytrhnout trn z paty právě německá značka, třebaže na záchod či sprchu musíte zapomenout.

S obytnými vozy, přívěsy a příslušenstvím z tohoto ranku se v posledních dvou letech doslova roztrhl pytel. Za tím pochopitelně stojí pandemie koronaviru, která velkou měrou zasáhla turistickou branži. V prvé fázi tedy nebylo možné překračovat hranice či používat letadla, následně pak cestovatelské choutky mnoha lidí zchladila přetrvávající nejistota, horší kvalita služeb nebo změna návyků. Místo dovolené v hotelu někde na Azurovém pobřeží tak mnozí začali dávat přednost pronájmu obytného vozu, se kterým vyrazili třeba na Mácháč nebo klidně i do zahraničí.

Je nicméně třeba dodat, že ani pronájem obytného vozu není levnou záležitostí, a to zde ani nezmiňujeme jeho koupi. Jakkoliv tedy motorhomy byly řešením pro některé lidi, mnozí další mohli o cestování nadále pouze snít. Postupem času se ale objevila i dostupnější řešení, a to i i přímo od automobilek. V případě Volkswagenu tak nabídku obytných aut již netvoří jen Transporter California či Crafter Grand California, ale nově také Caddy California.

S nejmenším vozem v portfoliu značky logicky s ohledem na dimenze přicházejí jistá omezení, stejně tak ovšem zákazníci mohou počítat i s nižší cenou. Ta startuje na 736 471 Kč, což na poměry těchto aut i produktů s VW ve znaku vskutku není mnoho, zvláště když jde o částku i s DPH. Pořídit za ni přitom můžete základní Caddy California, mimo ni ovšem německá automobilka nabízí ještě provedení Maxi. To stejně jako skříňová dodávka počítá s rozvorem prodlouženým o 215 milimetrů na 2 970 mm, a tedy i s poněkud prostornějším domem na kolečkách.

Základní pohonnou jednotkou se u obou variant stává 1,5litrový benzinový čtyřválec, jehož 114 koní může dostat na starosti šestistupňový manuál či sedmistupňové DSG. Mimo to je ovšem k mání daleko vhodnější dvoulitrový diesel. Ten byl naladěn na 102 nebo 122 koní, přičemž také v těchto případech je na výběr ze dvou převodovek. Platí to pak ostatně i za situace, kdy se silnější provedení rozhodnete spárovat s pohonem všech kol. V takové chvíli vám ovšem na Caddy California Maxi nebude milion korun stačit.

Je nicméně jisté, že spíše než pohon oceníte informace o výbavě, která vůz mění na onen pojízdný domov. Základem je skládací postel o rozměru 1 980 x 1 070 milimetrů, s níž je spojena prý kvalitní matrace. Pod ní se pak nachází výsuvná kuchyňka, ve které nechybí jednoploténkový vařič. VW přitom zjevně o voze hodně přemýšlel, počítá se zvednutým víkem zavazadelníku jako se střechou. Na tu je pak možné napojit stan, který vytvoří boky a zároveň poskytne útočiště dalším až šesti cestovatelům.

Stan pak lze rovněž velmi snadno odpojit, načež s vozem můžete vyrazit na výlet. To se hodí, neboť sociální zařízení není součástí výbavy. Platí to také o plynové lahvi o hmotnosti až 18,5 kilogramu, pro kterou je nicméně připravena speciální přihrádka. Další úložné prostory pak slouží nádobí a dalším kuchyňským potřebám. Mimo to pak nesmíme zapomenout na úložné kapsy na bočních oknech vzadu, stejně jako na dvě skládací židličky a stolek.

VW Caddy si můžete objednat i v provedení California, které je jedním z nejlevnějších obytných vozů na trhu. Ceny startují na příjemných 736 471 Kč, obejít se nicméně musíte bez sociálního zařízení. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

