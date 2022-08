Nové nejlevnější SUV Hyundai je hit, se svou nízkou cenou zamíří i na další trhy před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Od první chvíle vypadá jako to správné auto pro současnou dobu, zvláště pak při jeho cenách. A tak nepřekvapivě boduje, při svém roztomile působícím vzhledu navíc sklízí úspěch i u žen. Po domácím trhu to tedy zkusí i jinde.

Když jsme vám jej loni představovali, hned jsme zmiňovali, že to bude prodejní hit. Však co jiného by v této době mělo na trhu uspět než praktický vůz kategorie SUV, který je nabízen za překvapivě nízké ceny? Hyundai se zkrátka rozhodlo, že všechna jeho dosavadní kompaktní SUV v nabídce nejsou dost a své portfolio opepřilo novým modelem Casper. A zjevně udeřilo hřebíček na hlavičku.

Automobilka se nyní pochlubila tím, že vůz na domácím trhu jen za první půlrok letošního roku oslovil 23 200 lidí. A vzhledem k tomu, že jeho nejlepšími měsíci byly květen a červen, má zájem o něj stále rostoucí tendenci. Auto se tak rychle vyšvihlo mezi desítku nejžádanějších modelů na trhu a Hyundai dodává, že tak rychlý nástup prodejů doma nezaznamenalo za poslední roky v souvislosti s žádnou ze svých novinek. Když si ale uvědomíme, co Casper nabízí a za jaké peníze, divit se tomu nelze.

Navzdory zařazení mezi SUV nejde o velké auto. Novinka měří jen 3 595 mm na délku, 1 595 mm na šířku a 1 575 mm na výšku, nabízí ale sezení pro čtyři cestující a s vnitřním prostorem pracuje podobně chytře, jako třeba Škoda. Přední sedadla Casperu tak lze sklopit nejen vzad, ale i vpřed a udělat z nich třeba stolky na pití a jídlo. Zadní sedadla lze posouvat a také sklopit, čímž můžete kabinu přeměnit v ložnici jako v časech Škod 120. A nebo na třeba malou dodávku - dovnitř se vejdou předměty dlouhé až 2 059 mm a zavazadelník o objemu až 301 litrů také leccos pobere.

Tušíme ale, že v zájmu o Casper hrály rozhodující roli dva jiné faktory. Jednak dobře vypadá, hlavně ženám se líbí pro jakousi roztomilost a hravost. S tímhle aspektem nakonec Hyundai pracuje od samého začátku a vůz prezentuje jako ideální městské přibližovadlo pro motoristky, které podle automobilky tvoří neobvykle vysokou část zájemců. Klíčové ale jistě bylo něco jiného - tohle auto stojí na dnešní dobu skoro pakatel.

Ceny vozu v Koreji začínají na 13 850 000 wonech, což znamená jen 253 tisíc Kč za základní provedení Smart. Rrostou přes na 15 900 000 wonů (290 tisíc Kč) za prostřední provedení Modern a končí na 18 700 000 wonech (341 tisíc Kč) za vrcholnou variantu Inspiration. To jsou skutečně lidové sumy a nepochybujeme o tom, že Casper by bodoval i jindy. A tak se jej také jinde dočkají.

Automobilka už spřádá plány na další expanzi a v prvé řadě se ji dočkají další asijské země. Korejci hovoří hlavně o Indii, jejíž automobilový trh v poslední době roste jako z vody a modely s délkou pod 4 metry tam mají mimořádné šance na úspěch. V hledáčku je také Austrálie, to už je v podstatě klasický vyspělý západní trh, odtud už do Evropy není daleko. Konkrétní plány na jeho nabídnutí na starém kontinentu zatím neexistují, na rozdíl od Indie a Austrálie by to chtělo přehození volantu na levou stranu. I tak jsme si skoro jisti, že po dosavadních úspěších Hyundai nad další expanzí přinejmenším přemýšlí.

Hyundai Casper je roztomilé nové korejské SUV, které přes malou velikost nabízí neskutečnou praktičnost za velmi nízkou cenu. Při cenách od 253 tisíc Kč v přepočtu po něm hned jen v Koreji sáhlo za první letošní půlrok přes 23 tisíc lidí a je nejúspěšnější novinkou značky za poslední léta. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.