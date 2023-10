Nové nejlevnější SUV Hyundai je okamžitě hit. Prodeje značky nafouklo rekordně, při ceně od 166 tisíc není divu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Čekali jsme, že tohle auto bude válet, způsob, jakým zabodovalo hned na začátku prodejů, ale bere dech. Jde okamžitě o špičku prodejů Hyundai v Indii, čekací doba na dodání objednaného vozu už se protáhla na 9 měsíců. U nás se po něm ale neshánějte.

Šašek je mrtev, ať žije král, chce se parafrázovat jedno známé rčení. Právě takto totiž vyznívá postup Hyundai v případě nejlevnějších SUV v jeho nabídce v posledním roce a kousek. Do role nejdostupnějšího vozu tohoto druhu byl nejprve pasován model Kašpar, pardon Casper, který dokázal zaujmout publikum hlavně ve své domovině. Možná i to nakonec inspirovalo Korejce k tomu, aby zašli ještě dál a pro změnu primárně v Indii vytáhli ještě citelně dostupnější typ Exter.

Právě o tom nás pravidelně informovali skoro od začátku roku, až v červenci ale auto začali prodávat. Za sebou tedy máme první kvartál, po který byl vůz fakticky k dispozici, což volá po menší analýze prodejních čísel. Čekali jsme úspěch, je to zajímavě vypadající auto za velmi malé peníze. V tomto případě ale realita předčila očekávání, neboť Exter vypálil prakticky okamžitě z ničeho až ke hvězdám. Než se k tomu ovšem dostaneme, připomeňme si, čím tento vůz vlastně je.

Hyundai zjevně pochopilo, že když už z levných aut z podstaty nemůžete ohromit pokrokovou technikou a elektronikou, soustředit se je třeba na design, který ve výsledku mnoho nestojí. Automobilka tak v případě vnějšího vzhledu vsadila na tzv. parametrický design, který má definovat hranatost a jakýsi vzpřímený postoj. Nepřehlédnutelné jsou také světlomety s LED pro denní svícení ve tvaru písmene H a neobvykle široká maska chladiče. Pozoruhodné je také řešení rozšířených podběhů kol s plastovým obložením, všimněte si rovněž dvoubarevných kol a texturovaného povrchu zadního sloupku C.

V případě interiéru jsme svědky méně odvážného přístupu, tady už nic jako „levný progresivismus” neexistuje. Také je ale vnitřek o poznání méně kontroverzní. Exter tedy sází na v podstatě klasickou architekturu, která ani neurazí, ani nenadchne, současně je ovšem třeba říci, že vzhledem k cenové kategorii vozu nepůsobí lacině. Skoro bychom řekli, že i zde opticky příjemně překvapuje, ale posuďte sami.

Jakkoli na fotkách může tato novinka působit jako větší auto, je to relativně malý vůz střižený primárně podle indických daňových pravidel. Na podvozku o rozvoru 2 450 mm tak staví vůz o délce jen 3 815 mm a šířce 1 710 mm. Světlá výška je ovšem řádně „esúvéčkovitá” - 185 mm. Konstrukce podvozku je prvé řadě levná, vepředu tedy auto používá vzpěry McPherson, vzadu polonezávislé zavěšení s torzní příčkou a vlečenými rameny.

Pod kapotou se nachází výlučně 1,2litrový turbomotor, který v benzinové verzi produkuje 83 koní a 114 Nm. K dispozici je také provedení spalující CNG, v takovém případě ale výkon klesá na 69 koní a točivý moment na 95 Nm. Tato verze je pak k dispozici pouze s manuální převodovkou, benzinová je k mání i s robotizovanou alternativou. Pohon kol je pochopitelně vždy přední.

V základní výbavě je šest airbagů, ABS, manuální klimatizace a digitální přístrojovka. Ve verzi o stupínek vyšší se objevují multimédia s 8palcovým dotykovým displejem, ty nejdražší mají tempomat, střešní okno, zadní kameru nebo automatickou klimatizaci. To nezní špatně, ceny jsou přesto mimořádně lidové. Hyundai Exter se v Indii prodává od 599 900 tisíc rupií, což je asi jen 166 tisíc Kč. A i nejvyšší verze s maximální výbavou, automatem nebo dvoubarevnou karoserií přijde na 1 009 990 rupií (cca 280 tisíc Kč). Z pohledu Evropana to je v obou případech neskutečná láce.

Pro Indy to možná až taková láce není, přesto showroomy Hyundai vzali útokem. Auto si za první kvartál v prodeji koupilo 22 930 lidí, přičemž za právě skončivší září jich bylo 8 500. Nemusí to znít jako moc, ale indický trh s auty je pořád relativně malý a toto číslo stačí na absolutní špičku prodejů značky v zemi. Ty Exter pomohl vyšroubovat až na 71 641 vozů právě za září, což je pro Hyundai absolutní měsíční rekord. A když si to vynásobíte dvanácti, to kdyby Korejci byli takto úspěšní pořád, je to už i pořádná vzpruha pro světové prodeje Korejců. Může se jim to povést, na Exter totiž noví zákazníci musí aktuálně čekat 9 měsíců, při prodeji obvykle „hotových” aut v Indii nebývale dlouhá doba.

Dodejme pro úplnost, že v případě Exteru nepřichází stylizace SUV s obvyklou velikostí SUV, tohle auto si na SUV spíše hraje, je to ve své podstatě nafouklý a zvýšený malý hatchback. Přesto máme pocit, že by i u nás - zvlášť při takových cenách - dokázal silně bodovat. Naděje na dovoz tohoto modelu do Evropy jsou ale mizivé, třebaže okolní země se jej dočkají. Ale někdy i v pekle začne mrznout...

Nové nejlevnější SUV Hyundai je okamžitě hit, při ceně od pouhých 166 tisíc Kč to snad ani nemohlo být jinak. Pro nás ale tento vůz určen není. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

