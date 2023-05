Nové nejlevnější SUV Hyundai nafoceno bez špetky maskování, s cenou pod 200 tisíc Kč připomíná Audi před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Korejci mají zaděláno na další prodejní superhit. Zajímavě vypadá, spadá do té „správné” třídy aut a stát bude z českého pohledu doslova pakatel. Zrovna Češi si ho ale oficiální cestou nekoupí.

Hyundai má pod palcem další prodejní bombu. Už pár týdnů se věnujeme novému modelu se zvláštním jménem Exter, který se klube na světlo světa oficiálními i neoficiálními kanály. Řekli a ukázali jsme vám k němu už docela dost, teprve teď si jej ale můžeme prohlédnout do detailu in natura. A to přesto, že na odhalení pod taktovkou korejské automobilky teprve dojde.

Zcela nemaskovaný prototyp korejské novinky byl totiž pod rouškou tmy nafocen v jihokorejském Soulu. Je vtipné, že na jeho bočních sklech vidíme nálepku „nefotit”, ale co tak asi můžete čekat, když s dříve neodhaleným autem vyrazíte na veřejné silnice? Tento vzkaz zřejmě původně mířil k zaměstnancům Hyundai pro případ pohybu vozu v prostorách patřících automobilce; proč s ním někdo vyrazil do ulic ještě před premiérou v této podobě, není jasné.

Tak či onak za to můžeme být rádi, neboť nové snímky zachycují vnějšek Exteru do posledního detailu. Na autě je vidět jen pár bílých ochranných fólií na náraznících, zrcátkách a klikách dveří, ty ale nic reálně nemaskují, a tak auto můžeme vidět v jeho produkční podobě. Jeho vzhled nepřekvapivě není tak lákavý jako na oficiálních upoutávkách, je to nakonec relativně malý vůz s adekvátními koly a dalšími detaily. Uvážíme-li ale jeho cenu, je to zajímavě vypadající auto stylem připomínající násobně dražší Audi Q2.

Ze zajímavých designových prvků vypíchněme vnitřní grafiku předních i zadních světel ve tvaru písmene H, nicméně i celkově jde o nápaditý vůz, který se snaží vystoupit z řady jako dosavadní nejlevnější SUV Hyundai jménem Casper. Akorát na to jde trochu jinak. Místo oblin sází Exter spíše na hrany a byť bezprostředně nemusí působit tak zajímavě, jeho vzhled by měl být nadčasovější.

Vůz stojí na korejské platformě zvané K1, kterou dostal právě Casper nebo různé verze modelu i10. Dlouhý bude pod 4 metry a pod kapotou nabídne buď atmosférický 1,2litrový motor s 83 koňmi nebo 1,0litrové turbo se 100 koňmi. Výkon se bude přenášet na přední kola buď pomocí manuální nebo automatické převodovky, k dispozici bude také varianta spalující CNG.

Tím nejzajímavějším ale bude na Exteru cena. Ta zatím není přesně známa, Hyundai už ale potvrdilo, že se dostane pod sumy provázející o fous větší model Venue, který stejně jako brzy Exter nabízí primárně v Indii. Venue začíná na 771 600 INR neboli 200 tisících Kč. Tohle pod 200 tisíc? To nezní špatně, u nás ale budeme moci jen snít, takto koncipovaná auta jsou tu pravidly EU fakticky vyloučena z prodeje. Dodejme, že sériová výroba levné novinky má začít ve druhé polovině letošního roku, oficiální start prodejů je plánován na léto.

Své nové nejlevnější SUV nám Hyundai ukazovalo zatím jen v náznacích. Foto: Hyundai



Půjde o docela zásadní novinku, která se s cenou dostane pod levné SUV Casper, bez maskování jej můžete vidět níže. Foto: Hyundai

Zdroj: seoul_car_spotting@Instagram

Petr Miler

