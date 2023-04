Nové nejlevnější SUV Hyundai poprvé ukázalo svůj vzhled, stát bude nakonec pod 200 tisíc Kč před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Jako malý zázrak se může z českého pohledu jevit další avizovaná novinka korejské značky. V době, kdy u nás startuje Škoda Fabia na 370 tisících, chtějí Korejci skoro za polovinu prodávat SUV obdobné třídy. Jenže nenabídnou ho u nás.

Minulý týden jsme se poprvé zmínili o Hyundai Exter, které přijde jako nový nejlevnější model třídy SUV korejské značky. Říkat tomuto autu SUV je popravdě docela optimistické, neboť půjde o vůz ve stylu Škody Kamiq, tedy v podstatě jen přizvednutý subkompaktní hatchback, který si na cokoli ve smyslu „sport utility vehicle” bude jen hrát. Ale taková je doba - písmena SUV prodávají, a tak se navlečou na všechno, na co se jen navléci dají.

Před pár dny jsme měli k dispozici skutečně pouze střípky skládačky toho, čím Exter ve skutečnosti bude - oficiálně potvrzené jméno, pár špionážních záběrů a ceny konkurenčních modelů, ze kterých jsme mohli dovozovat budoucí realitu. Teď jsme díky novým oficiálním informacím přece jen chytřejší, a tak se k Exteru vrátíme.

Hyundai v prvé řadě odhalilo nové obrazové upoutávky, které jsou v některých případech stejně kryptické jako dříve, v jednom ale ukazují novinku prakticky in natura. Jak jsme zmiňovali na základě špionážních záběrů, vůz bude ctít hranatější moderní design, který bude na jednu stranu podobně hravý jako v případě dosud nejlevnějšího SUV značky (Casper), na tu druhou se ale pokusí být trochu více nadčasový.

Jak též už padlo, půjde o docela malé auto, které se na délku stoprocentně vejde o čtyřmetrové hranice, se kterou je spojeno nižší zdanění. Zbylé parametry budou nejspíše odpovídat hatchbacku Grand i10, který je 1 680 mm široký a má rozvor 2 450 mm. Z motorů budou k dispozici zážehová jedna dvojka s atmosférickým plněním (83 koní) a 1,0litrové, znovu benzinové turbo (s více jak 100 koňmi).

Z techniky i vzhledu toho víme docela dost, chytřejší jsme i v případě ceny. Hyundai říká, že novinka se bude prodávat o něco dráž než jeho i10 Nios, která stojí mezi 573 000 a 851 000 indickými rupiemi, to je asi 150 až 222 tisíc Kč. Stoprocentně se ale se startovní cenou dostane pod model Venue, který v přepočtu začíná na 200 tisících Kč.

Takové auto pod 200 tisíc? Nechali bychom si líbit, jak jste ale pochopili z délkových omezení i cenových relací, je to vůz hlavně pro Indii a okolní trhy. Nepochybujeme o tom, že by jej Hyundai rádo nabídlo také jinde, úspěch by jej skoro jistě neminul, vozy nedisponující milionem povinných prvků typu online sledování spotřeby paliva ale EU svými pravidly v zemích Unie nepřímo zakázala. A tak tu Exter nečekejme, rozhodně ne za jeho původní ceny.

Nové nejlevnější SUV Hyundai je prakticky venku, víme toho dost vzhledu, technice i ceně. Foto: Hyundai

Zdroj: Hyundai

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.