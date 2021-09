Nové nejlevnější SUV Hyundai se předvedlo do detailu, za 254 tisíc toho nabízí opravdu hodně před 3 hodinami | Petr Prokopec

Disponuje prý jen tím, co lidé opravdu chtějí a využijí, proto si jej také mělo za první den objednat skoro 20 tisíc lidí. K mání je na dnešní poměry za hubičku a přitom zvládá i věci, které jinak nabízí jen vozy o několik tříd výše.

Ceny aut v poslední době míří stále výš. Za tím nestojí jen dosud nevratné investice do elektromobility, které se logicky někde musí promítnout, ale i skutečnost, že výrobci do aut pěchují prvky, bez kterých by se velké množství lidí obešlo. Či snad potřebujete u základní Škody Octavia tempomat s omezovačem rychlosti? Nebo třeba osmipalcovou obrazovku multimédií a světelný senzor? Nejspíše nikoliv, ostatně obešli jsme se bez nich v minulosti a pro řízení nejsou potřeba ani nadále. Bez nich ale Octavii nedostanete, i proto někdejší bestseller startuje na 494 900 Kč, skoro o polovinu výš než začínala jeho předchozí generace.

Ve světle těchto skutečností není nikterak překvapivé, že se nové Hyundai Casper stalo ihned po svém odhalení neskutečným hitem. Jen za první den si jej objednalo 19 tisíc lidí, což se korejské automobilce již dlouho nestalo. Jak jsme ale zmínili, divit se tomu nemůže nikdo. Casper totiž ve své domovině startuje v přepočtu na 254 tisících korunách, což je opravdu nízká cena, zvláště v poměru s tím, co za ni dostanete. Ač se jedná o 3 595 milimetrů dlouhý vůz, přepravit zvládne i dvoumetrové předměty, se kterými mají problém i mnohem větší auta.

Casper za to vděčí chytře zpracovanému interiéru, ve kterém můžete sklopit dopředu všechna opěradla a vytvořit tak třeba ložnici. Ovšem i když jsou všechna vzpřímená, zvládne malé korejské SUV pobrat 301 litrů zavazadel, což je více než dostačující. Stejně jako čtyřpalcová obrazovka multimédií, kterou dostáváte v základu. Více nepotřebujete, ovšem kdyby snad ano, můžete sáhnout po osmipalcovém kousku. I v takové chvíli ale nebudete za vrcholnou výbavu Inspiration platit více než 343 tisíc korun.

Nejde nicméně jen o vnitřní prostor, ale také o využití jen takových funkcí, jaké doopravdy potřebujete. Máte tu tedy asistenta, který vás varuje třeba před retardéry, což je nadmíru užitečné. Stejně tak Hyundai pamatovalo na problémy motoristů při parkování, a proto vynechalo středový tunel a zploštilo spodek volantu - i řidič tedy může snadno vystoupit dveřmi u spolujezdce. A působivá je i přítomnost vyhřívaného a dokonce klimatizovaného sedadla řidiče.

Pod kapotou to pochopitelně až taková sláva není, pohon má na starosti litrový tříválec v atmosférickém (75 koní) či přeplňovaném provedení (100 koní). Ovšem Casper nikdy neměl být vozem, se kterým budete trhat asfalt, místo toho se zkrátka má postarat o váš přesun z jednoho místa na druhé, přičemž vám zároveň umožní pobrat celou rodinu či naopak komodu po babičce nebo pytle cementu na opravu chaty. Tedy přesně to, co vyhovuje většině motoristů.

Většina výrobců by si proto ideálně měla pustit nové video, na kterém je Casper představen do posledního detailu. Právě takové auto totiž značné části motoristů zcela vyhovuje. A jelikož neváží ani tisíc kilo, můžeme jej považovat za ekologičtější než dvoutunové hybridní limuzíny, ve kterých povětšinou jezdí pouze dva lidé. I díky líbivému vzhledu je totiž jisté, že v tomto případě se o volná místa budou jednotliví členové rodiny pomalu prát.

Nové SUV Casper je přímo k sežrání, kromě líbivého vzhledu ale nabízí i nemalou praktičnost. Dynamicky na tom sice není zrovna nejlépe, na něco takového však zcela zapomenete ve chvíli, kdy z něj uděláte mobilní ložnici s řadou úložných prostor. Foto: Hyundai

