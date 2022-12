Nejlevnější SUV Hyundai se začalo prodávat v Evropě. Je tak levné, že mnoho nestojí ani v Rusku před 2 hodinami | Petr Miler

Na domácím trhu rozbilo bank a automobilka už potvrdila, že zamíří i jinam. Stalo se, byť zatím trochu jinak, než bylo původně avizováno. Nyní je vůz k dispozici Rusům a vedle svébytného designu znovu ohromuje hlavně cenou.

Ceny nových aut zamířily v posledních letech hodně vysoko. Stojí zatím nejen investice do ztrátové elektromobility, které automobilky musí někde vykompenzovat, ale také fakt, že výrobci dobrovolně či z donucení pěchují do aut prvky, bez kterých by se velké množství lidí obešlo. Nebo snad potřebujete u základní Škody Octavia tempomat s omezovačem rychlosti? Nebo třeba osmipalcovou obrazovku multimédií a světelný senzor?

Možná ano, ale obešli jsme se bez nich v minulosti a pro řízení nejsou potřeba ani dnes, pro spoustu lidí budou takové prvky zcela zbytné. Bez nich ale Octavii koupit nelze, i proto někdejší bestseller české značky startuje na 519 900 Kč. To je o víc jak polovinu výš, než kde začínala předchozí generace téhož vozu stojící na úplně stejných technických základech.

Není tedy překvapivé, že se nové Hyundai Casper stalo záhy po svém odhalení velkým hitem, je to jakýsi lék na rychle rostoucí ceny nových vozů. Letos si jej pořídilo už přes 20 tisíc lidí jen na domácím trhu, a tak s ním značka chce co nejdříve i na další odbytiště. Úspěchu se nelze divit, Casper ve své domovině startuje v přepočtu na 253 tisících korunách, což je opravdu nízká cena, zvláště v poměru s tím, co za ni dostanete. Ač se jedná o 3 595 milimetrů dlouhý vůz, přepravit zvládne i dvoumetrové předměty, se kterými mají problém i mnohem větší auta.

Casper za to vděčí chytře zpracovanému interiéru, ve kterém můžete sklopit dopředu všechna opěradla a vytvořit tak třeba i ložnici. Ale i když jsou všechna vzpřímená, zvládne malé korejské SUV pobrat 301 litrů zavazadel, což je na tak dostupný vůz není marná kapacita. Stejně tak potěší čtyřpalcová obrazovka multimédií, kterou dostáváte v základu. Více nepotřebujete, ovšem kdyby snad ano, můžete sáhnout po vyšších verzích, za které se zase tolik nepřiplácí. K dispozici jsou dokonce takové věci jako vyhřívané i klimatizované sedadlo řidiče.

Pod kapotou to pochopitelně až taková sláva není, pohon má na starosti litrový tříválec v atmosférickém (75 koní) či přeplňovaném provedení (100 koní). Ovšem Casper nikdy neměl být vozem, se kterým budete trhat asfalt, místo toho se zkrátka má postarat o přesun lidí z jednoho místa na druhé, přičemž zároveň umožní pobrat i celou rodinu či naopak komodu po babičce nebo pytle cementu na opravu chaty. Tedy přesně to, co vyhovuje většině motoristů.

Jak jsme již zmínili, Hyundai chce s tímto autem na další trhy, žádný evropský ale dosud nejmenoval. Přesto nyní Casper v Evropě k mání je, a to v Rusku, kam se nyní valí auta neoficiálně importovaná ze všech koutů světa. Zrovna dovoz z Jižní Koreje, který neustal ani v oficiální rovině, se vyloženě nabízí a nemůže být ani moc drahý. Nakonec tedy není divu, že ani Casper v Rusku nestojí mnoho.

Dealeři značky jej podle RG začali nabízet za ceny od 1,079 milionu rublů, což je na dnešní Rusko opravdu málo. Ani přímý přepočet na korun nevychází bůhvíjak špatně (397 tisíc Kč), i když kurs ruské měny dnes není příliš výmluvný. Více ale poví srovnání s ruskými cenami aut, která se u nás prodávají. Například Škoda Octavia je k mání od 2 613 000 RUB, tedy asi 963 tisíc Kč. Ne snad, že by Casper byl jejím přímým konkurentem, ukazuje to ale, o kolik dostupnějším vozem je.

Tušíme, že své zákazníky by si za dobrou cenu našlo i zde, zda tu ovšem Hyundai někdy něco podobného nabídne, si musíme ještě počkat.

