Nové nejlevnější SUV Hyundai se začne prodávat ještě letos, stát bude jen okolo 210 tisíc Kč před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Hyundai

Po úspěchu nového SUV, které s cenou začalo okolo čtvrt milionu Kč, se Hyundai pustí ještě níž a zkusí sebrat zákazníky levným konkurentům od značek jako Tata a Maruti. Jak už tedy tušíte, u nás s novinkou zvanou Exter „obtěžovat” opět nebude.

Ani korejské značce se nevyhýbají trendy posledních let, a tak svou nabídku postupně zdražuje i kvůli rozšiřujícímu se portfoliu nežádaných (loni v ČR 1,5% podíl na prodejích celého Hyundai) elektrických modelů. Přesto zůstává jednou z těch nejlevnějších a třeba kompaktní model i30 můžete mít od 389 990 Kč, což je v době, kdy Škoda Octavia startuje na 619 900 Kč, relativní láce.

Také s SUV začíná cenově hodně nízko, dokonce ještě níž. Model Bayon je k dispozici od 379 990 Kč, třebaže se můžeme dlouze bavit o tom, jak moc SUV to vlastně je. Řada automobilek dnes v podstatě o pár centimetrů přizvedne klasické hatchbacky, přidá jim trochu patřičné stylizace (klidně i designové, nemusí jít jen o pár plastových nástavců) a je hotovo. Takové auto bychom nazvali nanejvýš „crossoverem”, ale tohle slovo neprodává, písmena SUV ano. A tak je SUV v podstatě všechno, co „esúvéčka” aspoň vzdáleně připomíná.

Stejným způsobem je proto popisován opravdu malý (ale šikovný, chce se říci) model Casper, který aktuálně dělá velkou díru do světa v Koreji s cenami začínajícími okolo čtvrt milionu korun v přepočtu. Nic to ale nebude oproti další novince, která se představí letos v červenci a už v srpnu vstoupí do prodeje za ještě nižší ceny. Říkat si bude Exter, což vyvolává asociace se vším možným od seriálového a sériového vraha až po britské univerzitní město.

Jméno novinky odhalilo samo Hyundai, dosud se o ní mluvilo jen v souvislosti s jejím interním označením Ai3. Půjde o další malý vůz, který stane na platformě současného hatchbacku Grand i10, který je 3 805 mm dlouhý, 1 680 mm široký a má rozvor 2 450 mm. Specifické rozměry (tedy patrně krom rozvoru) budou u Exteru jiné, čekejme ale velmi podobná čísla, která s jinou karoserií a zvýšenou světlou výškou zařadí novinku právě kamsi mezi Bayon (délka 4 180 mm) a Casper (3 595 mm).

Už teď víme, že nový model bude nabízen se dvěma zážehovými motory - 1,2 s atmosférickým plněním (83 koní) a 1,0litrovým turbem o zatím neupřesněném vyšším výkonu. Později se může objevit v nabídce také elektrická verze, v tuto chvíli ale pevně plánovaná není. V případě vzhledu můžeme jen tápat, první oficiální ilustrace jen velmi vágně naznačuje siluetu Exteru. Dřívější záběry maskovaných prototypů Ai3 ovšem poukazovaly na hranatější moderní střih.

Jak jsme již zmíníli, sériová výroba nového modelu začne v červenci, prodej má odstartovat už v srpnu za ceny srovnatelné s modely Maruti Fronx a Tata Punch, které lze koupit od asi 80 tisíc indických rupií (cca 207 tisíc Kč). I z toho je patrné, že levná novinka nemíří k nám, ale jen do Indie a okolních zemí. Na rozdíl od Casperu je pak skoro jisté, že se na tom ani do budoucna nic nezmění, bohužel.

Hyundai zatím nové levné SUV Exter ukázalo jen takto. Ilustrace: Hyundai



Čekejme ale něco jako o fous větší, ovšem ještě levnější alternativu modelu Casper. Foto: Hyundai

Zdroje: Hyundai, Autocar

