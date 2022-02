Nové nejlevnější SUV Škody je její jedinou prodejní spásou, roste díky ní skoro o 200 procent před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Škodě se obecně vzato nedaří, není to ale tak, že by se jí nedařilo nikde a s ničím. Byť je na dnešním trhu složité poznat, kde končí úpadek daný nedostatkem dílů a kde začíná nezájem, jedno je jisté - když máte zajímavé auto za zajímavou cenu, bodujete. A Škoda ho v Indii má.

Největší česká automobilka zažívá v poslední době krušné časy, to nemá smysl zastírat. V loňském roce se propadla do červených čísel prakticky všude a byť ústup ze slávy musí bolet kdekoli, zejména debakl v Číně značku jistě hodně mrzí. Za velkou zdí dříve prodávala jasně nejvíc aut na světě, dnes celý tamní odbyt jasně překonávají i její prodeje v Česku.

Letošní rok pro škodovku nezačal o mnoho lépe. U nás tedy v lednu rostla, ve všech zemích EU ale hlásí za stejný měsíc pokles o dalších více jak 8 %, v Rusku o 36 % a byť lednové výsledky z Číny zatím nemáme, vzhledem k propadu celého tamního trhu je nepravděpodobné, že by česká značka rozbila bank. Není to ale tak, že bychom hledali jen špatné zprávy, naopak. Jen čekání na ty dobré připomíná Godota.

I takových se ale nakonec dočkat lze, jak ukazují čerstvá data o prodejích škodovky v Indii. Tam za letošní leden prodala 3 009 aut, což nemusí znít jako terno, na tamní relativně malý a hodně roztříštěný trh je to ale vysoké číslo. A především to představuje obrovský meziroční růst.

Škodovka v jedné z nejlidnatějších zemí světa prodala o 199,7 procenta aut více než v loňském roce, což zní jako slušný recept na spravení si chuti vedle skoro zmíněných propadů. Jak už jsme poukázali, nominálně to není zase takový zázrak, jedná se o jednotky tisíc aut navíc vedle desetitisícových ztrát, i to ale v dnešní době potěší.

Zná tedy škodovka pořád recept na úspěch a návrat výše se dá očekávat i jinde? Snad ano, ale tak jednoduché jako v Indii to jinde mít nebude. Když se totiž podíváme na strukturu prodejů, zjistíme, že celý odbyt táhne nahoru jediný nový model - Kushaq, který se začal prodávat teprve v létě. To je ta Škoda, jak si ji představujeme, dostupné a praktické, i v zahraničí chválené auto, které za ceny v přepočtu od asi 310 tisíc Kč zajistí klidně rodinné svezení. Jenže takový a ani podobný model jinde nenabízí.

Abychom byli konkrétní, z oněch 3 009 prodaných škodovek v Indii je 2 608 Kushaqů, to je „one car show”. Bez úspěchu nového nejlevnějšího SUV by tak česká značka i v Indii o desítky procent padala. To nejlépe ukazuje, že ani dnes není problém na trhu uspět, stačí splnit dva předpoklady - musíte nabízet zajímavé auto za dobré peníze a musíte ho mít. To Kushaq i díky lokální výrobě splňuje, u nás či kdekoli jinde Škoda ale nabízí auta bezprecedentně draho. A ještě je nemá. Dostat se z této situace tak dozajista nebude lehké.

Škoda Kushaq vypadá pohledně, disponuje i moderní technikou, je prostorná a nestojí moc. Vysokým prodejům se nelze divit, u nás ale k mání není. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.