Nové nejlevnější SUV Škody ukázalo vše, nabízí i schránku jako žádná jiná škodovka

Na světlo světa se drala velmi pozvolna, teď už ale ukázalo opravdu všechno. Zaujmout dokáže vícero věcmi, zcela specifické je ale toto řešení uzpůsobené přímo cílovému trhu.

Koncern VW předpokládá, že během příštích pár let se indický trh stane třetím největším na světě. Z toho důvodu jej hodlá mít podchycený co nejlépe, kvůli čemuž byla Škoda pověřena vývojem nové rodiny aut ušitých na míru tamnímu publiku. Dvě z novinek přitom ponesou její logo, zatímco u druhého páru můžeme čekat emblém Volkswagenu. Kdy přesně se přitom ukáže, zatím není jisté. První vlaštovka v podobě SUV Kushaq však byla dnes kompletně odhalena.

Škoda vůz postavila na bázi zcela nové platformy MQB-A0-IN, jenž je okleštěnější verzí architektury MQB A0, kterou zná evropská klientela. Máme tu tedy Kamiq v odlišném kabátu, neboť novinka je prakticky stejně dlouhá (4 221 mm vs 4 241 mm) a široká (1 760 mm vs 1 793 mm). Rozvor 2 651 milimetrů je pak zcela identický, s výškou 1 553 mm je však Kamiq podstatně nižší. Kushaq se totiž natáhl až na 1 612 mm, na čemž má lví podíl světlá výška 188 mm (oproti 170 mm).

Za tímto krokem přitom stojí přizpůsobení se indickému trhu, zejména pak tamním cestám, v jejichž případě je asfalt často nedostupným luxusem. Škoda nicméně na tuto zemi brala ohledy v širším měřítku. Kushaq lze tedy objednat i v barvách Tornado Red a Honey Orange, které by dle automobilky mohly být pro Evropu až příliš odvážné. Uvnitř vozu se pak pro změnu uprostřed palubky objevila prohlubeň, kterou z jiných modelů neznáme.

Není to jen tak ledajaký odkládací prostor třeba na brýle či telefon, je výslovně určen pro talismany řidičů, kteří je takto mají vždy na očích. Z pohledu Čecha to bude zřejmě obtížně pochopitelné, Indové to ale nepochybně ocení.

Též jim na míru byl přizpůsoben vnitřní prostor, který nahrává hlavně přepravě osob, zatímco kufry a tašky hrály až druhé housle. Zavazadelník totiž pobere „jen“ 385 litrů, což na poměry Škody není mnoho, vzhledem k velikosti Kushaqu to ale málo není. Zákazníci dále mohou počítat s odkládacími schránkami v kabině, do nichž se celkově vejde dalších 26,2 litru. Přihrádka před spolujezdcem má přitom kapacitu 6,1 litru a od výbavy Ambition je již klimatizovaná. Ostatně klimatizace jako taková je standard pokaždé.

Dále je uvnitř možné počítat se 7- nebo 10palcovým displejem multimédií, stejně jako do nabídky zamíří i polokožené čalounění či vyhřívaná přední sedadla. S nejvyšší výbavou Style je mimo to spojena panoramatická střecha, zatímco mezi příplatky figuruje bezdrátové dobíjení mobilních telefonů a šestice airbagů. Stabilizace je nicméně znovu součástí standardu, což v Indii není běžné - většinou zde totiž výrobci upřednostňují výbavu před bezpečností.

Tím se dostáváme k motorovému prostoru, kde se objeví litrový tříválec se 115 koňmi a 1,5litrový čtyřválec se 150 koňmi. U slabší pohonné jednotky bude na výběr šestistupňový manuál nebo šestistupňový automat, u té výkonnější pak manuál či sedmistupňové DSG. Pohon všech kol se však neobjeví ani za příplatek, Škoda jej ve snaze o udržení nákladů co nejníže u země zavrhla hned na počátku. Nedostane jej tedy ani ona trojice dalších novinek.

Můžeme pak už jen dodat, že se základními modely jsou spojena 16palcová ocelová kola, zatímco na vyšších úrovních výbavy již bude možné zvolit lité šestnáctky nebo rovnou sedmnáctky. Kromě již zmíněných barevných odstínů pak bude Kushaq k mání také v bílé Candy White, stříbrné Reflex Silver a šedé Carbon Steel. Objednávat jej půjde od června, první kusy pak k zákazníkům dorazí o měsíc později. Na přesné ceny bude třeba ještě vyčkat, bezpečně ale půjde o nejlevnější SUV značky. V tuto chvíli se hovoří o tom, že by základní provedení mělo stát v přepočtu mezi 270 a 300 tisíci Kč.

