Nové nejrychlejší auto světa je nakonec realitou, maže všechny dosavadní rekordy

Jednu chvíli se mohlo zdát, že je to jen jeden velký podfuk, nakonec tomu tak ale není. Americká stíhačka dokázala pokořit Koenigsegg, jen jízda Bugatti byla rychlejší. Ta ale za rekordní neplatí.

V závěru loňského roku byla média plná stroje americké značky SSC North America. Její nový model Tuatara totiž do jisté míry ztělesňoval automobilového Davida, kterému se povedlo překonat Goliáše. Tím bylo míněno Bugatti, jehož Chiron dosáhl jako první vůz na světě mety 300 mil v hodině (482,7 km/h). Stalo se tak nicméně pouze v jednom směru, což na zápis do Guinnessovy knihy rekordů nestačilo. Navíc značka z Molsheimu mohla v plné míře těžit z koncernu VW Group, ať se to již týká finančních či inženýrských kapacit nebo testovací dráhy Ehra-Lessien.

Oproti tomu SSC nemělo k ruce prakticky nic krom prvního vyrobeného exempláře a závodního jezdce Olivera Webba. Jak se ovšem ukázalo záhy, to nebylo jen pozitivum, ale rovněž i negativum, neboť firma evidentně neměla k dispozici také dostatečné a především správně nakalibrované měřicí zařízení. Ač tedy Tuatara měla původně jet rychleji než 500 km/h, nakonec bylo zjištěno, že k dané metě se ani nepřiblížila. Přičemž SSC až do poslední chvíle mlžilo, než nakonec oznámilo, že onen rekord opravdu neplatí a značka se pokusí o nový.

K tomu skutečně již došlo, a to v lednu, kdy Webba v kokpitu vystřídal majitel vozu Larry Caplin. Ten ale nakonec neměl k dispozici tolik času, s jakým se původně počítalo. Navíc vyšší tepelná zátěž způsobená větším množstvím měřících systémů odstavila dvě svíčky a tedy dva válce. SSC mimo to snížilo plnící tlak, zatímco blíže neurčená ranvej na Floridě nebyla dostatečně dlouhá. Ovšem i tak se podařilo dosáhnout tempa 404 km/h, což jen dokázalo, že Tuatara má nemalý potenciál. Stále však zbývalo zjistit, jak velký.

Aktuálně tato mise byla zakončena, i když nejspíše jen na nějaký čas. SSC totiž sice dosáhlo na světový rekord, ovšem Bugatti zůstává nepokořeno. Za volant se přitom znovu posadil Caplin, který ovšem ani tentokráte neměl k dispozici zrovna enormně dlouhý úsek. Místo toho mu Vesmírné středisko na Floridě dalo k dispozici Testovací areál Johnnyho Bohmera, jehož součástí je „pouze“ 3,7kilometrová ranvej. Tříkilometrový úsek přitom Caplin použil na akceleraci, zbytek pak na brzdění.

Jelikož přitom Webb měl k dispozici dvakrát delší prostor, byla zvolena odlišná strategie. Zatímco britský závodní jezdec zrychloval jen pozvolna, Caplin na to šlápl hned od začátku. Již po jedné míli, tedy po 1,6 kilometrech, se přitom dostal na 393 km/h, což je opravdu neskutečné. Jeho kalup tím ovšem neskončil, neboť při cestě severním směrem nakonec dosáhl rychlosti 450,1 km/h a při cestě jižním 460,4 km/h. Výsledkem je tak průměr 455,2 km/h a nový světový rekord.

Je nicméně třeba dodat, že ten dosavadní, který od roku 2017 držel Koenigsegg Agera RS, překonali Američané jen o chlup, respektive o 8 kilometrů v hodině. Přes Bugatti se pak nedostali, přičemž za dechberoucími 532,8 km/h, jimiž se chlubili v říjnu, zaostali nikoliv o jeden, ale přinejmenším o dva parníky. Na druhou stranu však Caplin dostal k dispozici plný výkon pouze na sedmý rychlostní stupeň, a navíc při závěrečném pokusu.

SSC proto dodává, že současný rekord rozhodně není tím posledním a firma se pokusí dostát přesně tomu, co tvrdila před několika měsíci. Tedy že jako první nejen dosáhne mety 500 km/h, ale zároveň ji i výrazně překoná. Kdy se tak ovšem stane, není jisté. Stejně jako zatím zůstává nepřesněno, zda již Tuatara má vyřešenou homologaci a je tedy schválena pro silniční provoz. Jinak totiž i stávající počin nelze nazvat jinak než blamáží.

SSC Tuatara je snad konečně nejrychlejším autem světa. Ovšem nikoliv s hodnotou 532,8 km/h, nýbrž díky dosaženému mnohem nižšímu tempu. Foto: SSC North America

