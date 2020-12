Nové nejrychlejší auto světa je venku, s 1842 koňmi prý skutečně pokoří 500 km/h před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hennessey

Jedno takové už jsme tu měli a jak to dopadlo? Tvůrci dalšího z kandidátů z USA se ale dušují, že na blamáž nedojde, před sebou máme vůz, který má přes 500 km/h opravdu jet, sériový Hennessey Venom F5.

Boj o korunu nejrychlejšího auta planety se nám začíná přiostřovat. Dosud se o ni přetahovaly hlavně Bugatti, Koenigsegg a SSC North America, nyní ovšem texaská firma Hennessey odhalila svůj nový model Venom F5. A právě on má být tím, který bude tahat za nejdelší kus provazu. Americký supersport byl totiž pojmenován podle nejrychlejších tornád, které dosahují rychlostí přes 500 km/h. Do tohoto teritoria Texasané míří, a to za pomoci „nejvýkonnějšího sériového produkčního motoru, jaký kdy byl vyroben“.

Za tímto chvalozpěvem se skrývá 6,6litrový osmiválec zvaný Fury, který počítá s litým železným blokem, hliníkovou hlavou a suchou lubrikací. Agregát je vyráběn ručně a může nabídnout až 1 842 koní a 1 617 Nm točivého momentu, které míří na zadní nápravu skrze sedmistupňový automat. Výkon je pak spojen s pouhými 1 360 kilogramy, za čímž stojí hlavně rozsáhlé použití karbonu, z něhož je karoserie, monokok i tubus kabiny vážící pouhých 89 kilo.

Je přitom třeba zmínit, že jedna poháněná náprava má evidentně problém s trakcí, hlavně zpočátku. Zrychlení z klidu na stovku totiž zabere necelé tři sekundy, což v době, kdy se nejrychlejší vozy pokouší pokořit hranici dvou sekund, není oslňující. Nicméně jakmile Venom F5 najde pevnou půdu pod nohama, rázem přijde druhý úder, jenž vás zarazí do sedadel. Dvoustovky totiž supersport dosáhne již za 4,7 sekundy, zatímco nejvyšší rychlost má přesáhnout oněch 500 km/h neboli 311 mph.

Texaská automobilka přitom rozhodně nechce být v centru dění stejným způsobem, jako tomu bylo u SSC, jehož pokus o rekord skončil blamáží. Hennessey má proto již uzavřenou dohodu s Kennedyho vesmírným centrem americké agentury NASA, díky které bude moci využít její 5,2 kilometru dlouhou ranvej. Na místě pak nebudou chybět technici od Racelogicu, kteří zkalibrují měřicí zařízení, stejně jako média, zákazníci a další nezávislí svědci.

Konkrétní termín Hennessey do placu nedal, nicméně lze předpokládat, že půjde nejdříve o jaro příštího roku. V mezičase totiž ještě musí přikročit k testům Michelin, jehož obutí Pilot Cup Sport 2 americká novinka užívá, a to v rozměru 265/35 R19 vpředu a 345/50 R20 vzadu. Venom by nicméně neměl zaujmout jen v přímém směru, ale také v zatáčkách, pročež jej Texasané testovali proti takovým ikonám, jako je McLaren 600LT či Porsche Cayman GT4.

Vůz přitom počítá s pěti jízdními režimy Sport, Track, Drag, Wet a F5, kdy poslední zmíněný umožňuje odemčení maximálního potenciálu a tedy i dosažení nejvyšší rychlosti. Ta nicméně může být zredukována, pokud se zákazníci rozhodnou pro volitelný paket Track Pack, který přiváží nejen agresivnější čelní splitter, ale hlavně velké křídlo namísto automatického spoileru. Souběžně s tím pak lze čekat i 15,35palcové karbon-keramické brzdy.

Lze už jen dodat, že Hennessey celkově vyrobí jen 24 aut, jen standardně počítají s multifunkčním volantem, jehož vrchní část zmizela kvůli lepší viditelnosti. Dále uvnitř nebudou chybět dvě karbonová sedadla, sada hliníkových pedálů, sedmipalcový digitální přístrojový štít a devítipalcová multimédia od Alpine, jenž počítají nejen s navigací, ale také s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. Ceny pak startují na 1,8 milionech dolarů (cca 39 mil. Kč).

Hennessey Venom F5 dostal do vínku 1 842 koní, s nimiž je spárováno pouze 1 360 kilogramů. Není tak překvapivé, že texaská firma počítá s maximálkou přes 500 km/h. Foto: Hennessey

Zdroj: Hennessey

