Nové nejrychlejší silniční auto světa je z Číny, jede skoro 500 km/h. Morálně to něco znamená, fakticky vůbec nic

Petr ProkopecA nenarážíme teď na to, že pět set po silnici stejně nikdo jezdit nebude, o to tu nejde. Problém je ve využitelnosti. Nový YangWang ve verzi příhodně nazvané Xtreme může jezdit klidně 700 km/h, ale využitelnost zůstává kvůli limitům dostupné energie prakticky nulová.
včera | Petr Prokopec
A nenarážíme teď na to, že pět set po silnici stejně nikdo jezdit nebude, o to tu nejde. Problém je ve využitelnosti. Nový YangWang ve verzi příhodně nazvané Xtreme může jezdit klidně 700 km/h, ale využitelnost zůstává kvůli limitům dostupné energie prakticky nulová.
Novým nejrychlejším autem světa není žádné nové Bugatti, Koenigsegg, SSC nebo Hennessey. Titul místo toho míří do Číny k automobilce BYD, která se už na sklonku srpna pochlubila novou verzí Track Edition svého sportovního modelu YangWang U9, se kterým Marc Basseng na testovací dráze ATP v německém Passenburgu dosáhl rychlosti 472,71 km/h. Něco takového se ovšem Číňanům zjevně nezdálo být dost ohromující, a proto testovacího jezdce posadili do nové rakety zvané U9 Xtreme.
Tato verze stejně jako provedení Track Edition disponuje čtyřmi elektromotory, jejichž výkon byl oproti standardnímu U9 zvýšen z 240 na 555 kW. Celkově tak vůz má k dispozici 3 018 koní, což je vskutku šílené číslo. BYD ostatně kvůli němu musel oslovit pneumatikářskou společnost Giti, aby vozu vyvinula pneumatiky na míru. Semi-slicky verze Track Edition se vpředu doznaly značného zvětšení, ve všech čtyřech rozích tak lze nyní počítat s šířkou 325 milimetrů.
Provedení Xtreme zůstalo jak u stejného výkonu, tak u obutí. Nicméně Číňané přistoupili k úpravě elektrického okruhu, který nově disponuje 1 200 volty místo předchozích 900 V. V souladu s tím se měnila také hustota baterií, stejně jako bylo vylepšeno jejich chlazení. Basseng se díky tomu dostal v Papenburgu nově na neskutečných 496,22 km/h, čímž bylo překonáno i Bugatti Chiron Super Sport 300+, se kterým se Andy Wallace v roce 2019 dokázal rozjet na 490,48 km/h.
Pokud byste ovšem BYD či Bugatti hledali v oficiálních žebříčcích, nenarazíte ani jedno z těchto aut. Stejně jako před šesti lety automobilka z Molsheimu nyní i Číňané totiž rekordního tempa dosáhli pouze v jediném směru. Aby ovšem mohlo dojít k zápisu do historických tabulek, je zapotřebí jízda v obou směrech. Rekordmanem je tedy i nadále SSC Tuatara, která se v roce 2021 dostala na průměrných 455,3 km/h (jejím maximem tehdy bylo 460,4 km/h).
I přesto Číňané slaví rekord a do jisté míry se jim nedivíme - morálně je to významný krok a ukázka jejich aktuální síly. Však ještě před pár lety se většina planety BYDu, stejně jako dalším výrobcům z Říše středu, smála. A není divu, auta jako S6, což bylo první firemní SUV, totiž byla jen nepovedenou designovou kopií aut zavedených značek (v tomto případě Lexusu RX), která nabízela nízkou bezpečnost i výkon.
Od příchodu S6 však uplynulo pouhých 14 let a BYD rázem vyrábí auto, které disponuje více než třemi tisícovkami koní a dost možná pojede víc než 500 km/h. Basseng se totiž původně vydal dobít i tuto metu, ovšem těsně před jejím protnutím U9 Xtreme začal ustřelovat doleva do svodidel, načež byl pokus o rekord raději pozastaven. Vůbec by nás ale nepřekvapilo, kdyby Číňané provedli pár úprav v nastavení, načež se za pár dnů pochlubí dalším novým rekordem.
I to nás ale bude dojímat ve velmi omezené míře, neboť hlavní problém je jinde. A vlastně není přímo u BYD a jeho U9.
Tohle auto je elektromobil a ještě víc než jiné vozy stejného ražení trpí na nedostatek energie, kterou si sebou auto vozí. Pouhá 80kWh baterie je vzhledem ke spotřebovávané energii výsměch, který autu dovolí se do blízkosti 500 km/h rozjet jednou a v takové rychlosti setrvat jen pár okamžiků. Však pokud by v tu chvíli využíval všech 2 220 kW výkonu motorů, vydrží takto jet jen 2 minuty. A to na takovou rychlost musí ještě akcelerovat, což také bez skoro minutového využívání maximálního výkonu nepůjde. Tohle auto takto prostě nedokáže zvládnout na jedno nabití ani ony dva obousměrné pokusy.
Pro svět aut tak takový výsledek neznamená mnoho - s větší baterií a výkonnějšími motory může auto jet 700 km/h a bude pořád stejně k ničemu, bude to jen cirkusový poník pro jeden trik, pro chvilkové dosažení libovolné rychlosti, víc nic.
A podobné je to s jeho výkonem na Severní smyčce Nürburgringu, který vůz obkroužil za 6 minut a 59,157 sekundy. Jako první čínské auto se sice dostal pod sedmiminutovou metu, ale znovu - okruh takto objede jednou a konec. Stejně jako vůz ukazuje posun Číňanů za poslední dvě dekády, ukazuje také přetrvávající limity elektrických aut. Bez baterek s násobně větší energetickou hustotou nemají šanci v podobně náročných disciplínách okouzlit jinak než palcovými titulky, v praxi při nich nebudou rozumně fungovat.
YangWang U9 Xtreme zabodoval v Papenburgu i na Nordschleife, jsou to ale jen výkony pro historické zápisy. V praxi jsou v podstatě nevyužitelné kvůli přetrvávajícím limitům baterek. Foto: BYD
Zdroj: BYD
