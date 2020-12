Nové nejrychlejší auto světa se po blamáži znovu pokusilo pokořit metu 500 km/h před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Jeho autoři jsou si jisti, že je jako první vůz určený pro silniční provoz schopen překonat rychlost 500 km/h, první pokus to dokázat ale skončil fiaskem. Tak uspořádali druhý. Poznali ale jen to, proč se Bugatti v minulé tak trápilo s pokořením 400 km/h.

Na počátku října automobilka SSC North America šokovala celý svět. Uvedla totiž, že její nový model Tuatara dosáhl rychlosti 532,8 km/h, a stal se tak absolutním králem. Nadšenci do čtyř kol v té chvíli propukli v jásot, neboť jsme tu měli doslovné zhmotnění biblického příběhu o Davidu a Goliáši. Malý americký výrobce totiž dokázal vypálit rybník i Bugatti, které se může opřít o mocný koncern VW. Nicméně veškerá radost byla předčasná, neboť rekordní jízda se po pár dnech ukázala být velkou blamáží.

Z uctívané značky se rázem stala zatracovaná. SSC tak oznámilo, že uskuteční nový pokus, při kterém již bude Tuatara doslova oblepená všemožnými senzory a měřícími zařízeními, stejně jako bude na místě více nezávislých svědků. Automobilka si totiž byla svými slovy zcela jista a hodlala je světu znovu dokázat. Jak ale zdokumentoval Robert Mitchell, jeden z přizvaných svědku, ani tentokrát nedošlo na korunovaci, nýbrž na další fiasko. Jakkoliv tentokrát Američané mohou alespoň vidět světlo na konci tunelu, zatímco ještě před pár týdny je obklopovala pouze tma.

Druhý pokus se přitom odehrál 12. a 13. prosince na blíže nespecifikované ranveji na Floridě. Tak brzký termín je poměrně překvapivý, neboť každý čekal, že SSC se postaví na startovní čáru až v příštím roce. Problémem se nicméně stala další koronavirová vlna, která sebou přinesla mnohé restrikce a omezení. Ač tedy byly pozváni i YouTubeři Shmee150 a Misha Charoudin, nakonec se na Floridu dokázal dostat pouze zmíněný Robert Mitchell.

Co přesně se tedy stalo? Začít můžeme prvním zkušebním dnem, který se nakonec nekonal, neboť do hry zasáhl prudký déšť. Veškeré jízdy tak byly přesunuty až na neděli 13 prosince, kdy se za volant usadil sám majitel vozu. Ten sice má nějaké závodní zkušenosti, nicméně s Tuatarou strávil poměrně málo času. Aby bylo zabráněno jakémukoliv neštěstí, byl snížen plnící tlak turbodmychadel, což vedlo k poklesu výkonu, a tedy i redukci výbušné akcelerace.

Mimo to se Tuatara dočkala hned pěti různých monitorovacích systémů včetně Racelogicu, na jehož kalibraci a nastavení dohlížela přímo britská firma. SSC tedy tentokrát skutečně neponechalo nic náhodě. Ovšem právě to se nakonec ukázalo být kamenem úrazu. Velké množství kabeláže si totiž zkomplikovalo chlazení. Nadměrná tepelná zátěž pak nakonec vedla k odstavení dvou svíček a tedy dvou válců. Nicméně i na tomto fiasku lze najít něco dobrého. Tuatara totiž v daný moment jela 404 km/h, přičemž se nacházela pouze v půlce ranveje. To je na vůz poháněný šestiválcem místo osmiválce a se sníženým tlakem působivé.

Je tedy stále možné, že Tuatara nakonec skutečně usedne na automobilový trůn a 500 km/h bez problémů pokoří. Důkaz ale pořád chybí a na jeho získání si budeme muset počkat. I Florida bude totiž v příštích pár měsících příliš studeným místem, kde teploty budou klesat i pod bod mrazu.

SSC Tuatara má za sebou další neúspěšný pokus o stanovení nového světového rychlostního rekordu. Nicméně pokus skončil o něco pozitivněji, neboť vůz se na více než 400 km/h dostal i přes odpadnutí dvou válců, při sníženém plnicím tlaku a na pouhé půlce ranveje. SSC North America

Zdroj: Robert Mitchell@YouTube

