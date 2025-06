Nové největší letadlo světa se představí už příští týden. Je tak obří, že i legendární Antonov Mriya spolkne jako malinu 10.6.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Radia, tiskové materiály

Vývoj na poli aut nám tak trochu skomírá a míří spíš bokem, letadla ale po dekádách strávených v podobném klinči znovu směřují k překonávání historických maxim. Vedle nových supersoniků se tak chystá i nové obří dopravní letadlo. Říká si WindRunner.

Příští týden bude na pařížském letišti Le Bourget zahájena tamní Paris Air Show. Jde o jednu z největších akcí svého druhu na světě, načež lze jistojistě počítat s velkou účastí ze strany vystavovatelů i diváků. Mezi ty první se zařadí i společnost Radia, která byla založena před pouhými devíti lety lidmi, jež pracovali pro MIT či Boeing. Ti se pak rozhodli, že sestrojí největší letadlo v historii, které překoná i legendární Antonov AN-225 Mriya. Ten od špičky až po ocas měří 84 metrů.

WindRunner, jak zní název novinky, je v jiné lize - dlouhý má být neskutečných 108 metrů. Na palubu pak dle nově upravených specifikací pobere 7 700 kubických metrů nákladu, což je o trochu méně, než bylo původně oznámeno (8 200 kubických metrů). Takový Airbus Beluga XL (2 209 kubických metrů) je však stále překonán o parník. Důvodem takové kapacity jsou někdejší záměry firmy Radia, neboť WindRunner měl transportovat 105metrové lopatky větrných turbín.

Nově se nicméně počítá s tím, že WindRunner bude přepravovat také satelity, stejně jako pancéřovaný armádní materiál. Klíčové přitom je, aby hmotnost transportu nepřesáhla 72,6 tuny. Letoun se čtyřmi motory a rozpětím křídel 80 metrů by jej měl zvládnout přepravit na vzdálenost dvou tisíc kilometrů, a to v nadmořské výšce až 12 500 metrů. Pohonné jednotky přitom zvládnou dosáhnout rychlosti Mach 0,6, což odpovídá 741 kilometrům v hodině.

Velkou výhodou novinky oproti ostatním nákladním letounům je schopnost přistát či vzlétnout i na polních ranvejích. Podstatný není povrch, jen délka ranveje, která nesmí klesnout pod 1 800 metrů. Koresponduje to jak s původními, tak i s novými rozšířenými záměry, kdy je třeba dopravit náklad i na odlehlé lokace. V souladu s tím WindRunner ani nepotřebuje dodatečný pozemní personál či dodatečné vybavení - pomalu mu tak stačí vysekat cestu v džungli.

Co ze svých schopností předvede novinka v Paříži, je v tuto chvíli nejasné. Stejně jako to, v jaké formě se objeví - může jít o funkční prototyp, ale také jen zmenšený model. Během prezentace by každopádně měl být oznámen dodavatel motorů, který prozatím zůstává skryt za rouškou tajemství.

Ostatními partnery se nicméně Radia již pochlubila. Španělská společnost Aciturri Aeronáutica tak má na starost trup, zatímco brazilská firma Akaer Engenharia dostala na povel vývoj kabiny. Aeronautics Corporation z amerického Wisconsinu se pro změnu zabývá leteckými systémy, zatímco Britové z Element Materials Technology připravují integraci palivového systému. Ingenium Technologies z USA pak chystají vzletový systém.

WindRunner se zatím ukázal pouze na vizualizacích, ze kterých není velikost novinky až tak jasně patrná. Letadlo to ale má být skutečně obří. Pokud se v Paříži ukáže plnohodnotný model, budou návštěvníci akce nutně ohromeni. Foto: Radia, tiskové materiály

Zdroj: Radia

