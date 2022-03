Nové největší SUV Audi předčasně odhaleno, je to převlečený Volkswagen s podivným jménem před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Jeho příchod jako takový není překvapením, mluvilo se o něm už před 11 léty. Výsledkem ale mělo být elegantní SUV-kupé, do něhož má nový mastodont čtyř kruhů opravdu daleko. A stejně daleko má do pravověrného Audi.

V roce 2011 jsme se vůbec poprvé zmínili o Audi Q6. Stál za tím tehdejší šéf značky Rupert Stadler, který německým médiím sdělil, že si dokáže představit vůz, jenž by zapadl mezi již existující Q5 a Q7, přičemž by mělo jít o SUV-kupé s pohonem všech kol. Jinými slovy Audi zvažovalo přímého konkurenta pro BMW X6. A jak se o rok později ukázalo, nešlo pouze o slova, značka si totiž nechala dané označení zaregistrovat na patentovém úřadu. Jelikož se však poté už nic nedělo, na Q6 prakticky celý svět zapomněl.

Po jedenácti letech se nicméně tento model stává realitou, jak ukazují fotky zveřejněné skrze databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), kterému musí všichni výrobci předem hlásit design a další parametry svých chystaných novinek. Ani v nejmenším však nejde o ten typ vozu, jaký Stadler popisoval. Místo stylového SUV zde máme spíše prakticky zaměřeného mastodonta, který je dokonce větší než Q7. Velikostně by si zasloužil označení Q8 (či Q9, protože Q8 už máme), hierarchicky pak Q4 (nebo spíše Q4,5, protože Q4 a Q3 už také máme), neboť v nabídce značky by měl cenově stanout až pod Q5. Značka se čtyřmi kruhy se totiž rozhodla jít cestou co nejnižších nákladů, a tak v podstatě jen překarosovala největší SUV Volkswagenu, tedy model Atlas resp. Teramont (název se liší dle toho, zda je nabízeno ve Státech či v Číně).

Pokud se přitom na první snímky zadíváte opravdu pozorně, dárcovský model v nich snadno uvidíte. Nemusíte ovšem sami sebe přesvědčovat, že se vám líbí, Audi s jeho prodejem mimo Čínu nepočítá. Nejspíše proto, že by poněkud narazilo. Tím nechceme na techniku Volkswagenu plivat, ostatně čtyři kruhy ji využívají pravidelně, ovšem v případě SUV značka primárně užívá platformu MLB umožňující podélnou zástavbu pohonných jednotek a disponující pohonem zadních či všech čtyř kol.

Dvojice Atlas/Teramont je nicméně postavena na architektuře MQB, což znamená, že výkon směřuje v prvé řadě dopředu. Systém 4x4 pak nejspíše bude k dispozici, ovšem jen ve formě mezinápravové spojky připojující v případě potřeby zadní kola. Roztáčet je pak bude trojice jednotek známých klientele Volkswagenu, tedy dva dvoulitrové čtyřválce naladěné na 231 a 265 koní, stejně jako 2,5litrový šestiválec s 299 koňmi. Spárované s nimi ovšem budou jen automatické převodovky.

S ohledem na 2,2tunovou hmotnost se nedá počítat s oslňující dynamikou, dostupné informace v tuto chvíli zmiňují pouze maximálku 207 km/h. Dodatečná data dorazí nejspíše příští měsíc, kdy by Audi Q6 mělo debutovat na autosalonu v Pekingu. Aktuálně tak už jen dodáme, že novinka má 5 099 milimetrů na délku a počítá s rozvorem 2 980 mm. Kupodivu to ovšem není největší model postavený na platformě MQB, tím je VW Talagon s délkou 5 152 mm.

Zmínit pak lze ještě tolik, že Evropa se nakonec své Q6 má rovněž dočkat. Nepůjde však o převlečený Volkswagen, nýbrž o sourozence nového Porsche Macan. To má přepřáhnout na elektrický pohon, jenž bude vlastní také zástupci Audi. Do nabídky by tedy vůz měl dorazit jako Q6 e-tron. Kdy se jej ovšem dočkáme, je ve hvězdách, nejprve totiž musí proběhnout premiéra novinky ze Zuffenhausenu.

Audi Q6 se zatím ukázalo jen na snímcích čínského ministerstva, odkud pochází i veškeré stávající informace. Se řádnou premiérou se počítá příští měsíc v Pekingu. Foto: MIIT, CC0 Public Domain

Zdroj: MIIT

