Nové největší SUV VW předčasně odhaleno, monstrum větší než Touareg pobere i 2 741 litrů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: MIIT

Nešálí vás zrak, Volkswagen skutečně chystá odhalení dalšího nového SUV, které bude ještě větší než Touareg i Teramont. Monstrózně vypadá už od pohledu.

Když dva dělají totéž, není to vždy totéž. V případě Volkswagenu to platí více než u kterékoliv jiné automobilky, zvláště pokud se zaměříme na její čínské aktivity. Němci již v roce 2016 ve spolupráci s tamní značkou SAIC přišli s modelem Teramont, který se tehdy stal největším firemním SUV. Jakkoliv byl postaven na modulární platformě MQB, v rámci délky o 40 milimetrů přesáhl pět metrů a pokořil i Touareg. Zároveň se pyšnil i takřka třímetrovým rozvorem, pročež nebylo překvapivé, že se dovnitř nastěhovaly tři řady sedadel.

Od svého debutu dosáhl Teramont na velmi slušný úspěch, s čímž mu ještě pomohla varianta X. Tedy stylovější provedení, které se dočkalo pětice sedadel. Zajímavé bylo ovšem něco jiného - stejně jako nová verze se totiž na autosalonu v Šanghaji v roce 2019 ukázal i koncepční Volkswagen SMV. A rázem bylo jasné, že Němci sice kudy chodí, mluví o konci SUV, ovšem sami k takovému kroku mají velmi daleko. To ostatně nakonec potvrdili i oficiálně, když oznámili, že do roku 2025 budou SUV tvořit 50 % jejich prodejů.

SMV měl přitom již loni dorazit do showroomů v produkčním hávu, premiéru však zdržel koronavirus. Dočkat bychom se tedy měli až letos v dubnu, první data a fotky jsou však venku již nyní díky materiálům zveřejněným čínským ministerstvem průmyslu a informačních technologií (MIIT), u nějž si automobilky musí registrovat vzhled a technické parametry všech vozů, s nimiž se chystají na trh. A jak se ukazuje, sériový model zvaný Talagon skutečně kráčí trochu jinou cestou než Teramont, byť techniku budou sdílet naprosto stejnou. Nicméně na zádi disponuje stylovějšími světly, zatímco čelní partie působí agresivnějším dojmem. Mimo to došlo k natažení délky až na 5 152 milimetrů.

Rázem tu tedy máme nové a vůbec největší SUV značky, které ovšem již nebude vyráběno ve spolupráci s SAIC, nýbrž s dalším čínským partnerem FAW. Rozvor 2 980 mm se ovšem měnit nebude, na rozdíl od zmiňované délky či výšky, jež se zvedne ze 1 773 na 1 795 mm. Uvnitř tedy lze čekat ještě více prostoru pro posádku, stejně jako pro její zavazadla. Na podrobnosti nicméně bude třeba vyčkat, načež v tomto ohledu jen dodáme, že Teramont pobere až 2 741 litrů.

Přesunout se můžeme do motorového prostoru, kde nás již žádné překvapení nečeká. Základ nabídky bude tvořit provedení osazené přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem, jehož 186 koní zamíří pouze na přední kola. Kromě toho ovšem bude tento motor k mání také s 220 koňmi, které ale již budou spárované se systémem 4Motion. V případě převodovek pak bude k dispozici jediná volba, a to sedmistupňový dvouspojkový automat DSG.

Kromě těchto dvou agregátů se nicméně ještě spekuluje o nasazení 2,5litrového šestiválce, jenž by dával k dobru 299 koní a 500 koní. Spárován by měl být pouze s výbavovým stupněm R-Line, či dojde k jeho prezentaci jako Talagon R. I na potvrzení těchto zvěstí si nicméně musíme počkat. Jedinou jistotou tak je, že nedorazí atmosférický 3,6litrový šestiválec, který Teramont pod názvem Atlas užívá ve Státech, a to z daňových důvodů.

Chystaný VW Talagon se ukázal na prvních fotkách skrze veřejnou databázi čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií. Jakkoliv vypadá menší než Teramont, opak je pravdou. Oproti staršímu modelu novinka nabídne více místa v zavazadelníku i více stylu. Foto: MIIT

Zdroj: MIIT

Petr Prokopec