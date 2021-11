Nové nejvýkonnější BMW historie posouvá absurditu designu bavoráků na další úroveň před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BMW

Máte pocit, že se spíše než na nové osobní auto díváte na tank? Nejste daleko od pravdy, tento stroj asi mnoho nadšení u lidí s vkusem nevzbudí. Vedle něj rázem sympaticky vypadá i velmi kontroverzní iX.

V roce 2001 představilo BMW řadu 7 generace E65. Ve srovnání s předchozím provedením E38 šlo o radikální změnu, které většina tradičních fanoušků palec nahoru nedávala. Místo toho byl ve velkém kritizován šéfdesignér značky Chris Bangle, po němž byla dokonce hanlivě pojmenována záď vozu. Málokdo přitom bral v potaz skutečnost, že skutečným autorem ne zrovna obdivovaného zevnějšku byl Adrian van Hooydonk, jehož původní návrhy byly dokonce ještě radikálnější. Ten totiž vůz narýsoval jako fastback připomínající pozdější Audi A7.

Bangle v roce 2009 opustil nejen BMW, ale rovnou celý automobilový svět, načež se van Hooydonk stal jeho nástupcem. Roli šéfa designového studia zastává dodnes, pokračovat tak může v transformaci značky. Nejnovější příspěvek na toto téma by ale mohl být doslova naplněním pořekadla o džbánu, vodě a utrženém uchu. Koncept XM totiž oprávněně vzbuzuje ještě větší kritiku, než jaká se snášela na výše zmíněnou řadu 7. Nestojí za tím přitom jen obří čelní ledvinky, ale prakticky každý detail, kterého se vůz dočkal.

Je tak vlastně otázkou, co vám bude drásat oči nejvíce - zda pojetí přídě s bizarními ledvinkami, nebo třeba čtveřice koncovek na zádi umístěná v páru nad sebe. Je nicméně jistotou, že BMW se již definitivně vzdálilo od nadčasové elegance. S novým designovým směrem navíc mnichovská automobilka hodlá spojit další své budoucí vozy počínaje novou řadou 7, jíž můžeme očekávat příští rok. Produkční verze konceptu XM pak má dorazit v řádu dvanácti měsíců a podle BMW se nemá příliš lišit, což asi málokdo uvítá s nadšením.

Pokud přitom automobilka chtěla udělat opravdu tlustou čáru za minulostí, pak je třeba uznat, že se jí to povedlo. Pokud se totiž zadíváte na vůz z boku, BMW v něm uvidíte jen stěží. Spíše vám na mysl přijde design japonských výrobců. Vlastně tak není divu, že se na zadním okně objevují hned dvě loga mnichovské značky. Bez nich by se totiž publikum mohlo domnívat, že jde o nelegální kopii některé z čínských automobilek, u které došlo na realizaci poněkud zvrhlých tužeb designéra.

Více se raději již vzhledem nebudeme zabývat, místo toho zamíříme k technice. Jakkoliv i v tomto ohledu přichází jistá kontroverze. Koncept XM a na něj navazující produkční verze jsou totiž vůbec prvním samostatným modelem divize M GmbH od dob supersportovního M1. Zároveň jde také o vůbec první plug-in hybridní vůz sportovního oddělení, neboť jak je patrné již dle víčka za předním kolem, BMW spojilo spalovací jednotku s elektromotorem.

Mnoho informací v tomto ohledu není k dispozici, nicméně oním motorem by měl být osmiválec. Ten pak společně s elektrickým agregátem bude produkovat 750 koní a 999 Nm točivého momentu, jenž mají obrovské SUV katapultovat na stovku za nějaké tři sekundy. Mimo to má být vůz schopný jízdy čistě na elektřinu, přičemž dojezd byl dle metodiky WLTP vypočítán na 80 km. V případě americké procedury EPA tu máme reálnějších, nejspíše však stále optimistických 50 km.

Uvnitř pak koncept XM vypadá poměrně sériově, nicméně ve srovnání se stávajícími vozy divize M tu máme značný odklon od sportovnosti směrem k luxusu. Tím nechceme říci, že by interiér budil stejné pohoršení jako zevnějšek, naopak na něm lze spočinout i se zalíbením v oku. Nicméně pokud by v takové chvíli předznamenával SUV zaměřené na komfort, nikoliv na působivou jízdní dynamiku, bylo by to rozhodně lepší.

Na jedné straně je tak sice hezké, že mnichovská automobilka hodlá zůstat věrná i spalovacím motorům, které mají i v roce 2030 tvořit polovinu jejích globálních prodejů. Ovšem pokud tyto jednotky bude BMW montovat do karoserií, které většinu Evropanů odradí, pak tu máme jen jakési Pyrrhovo vítězství. Pokud tedy není záměrem zošklivit lidem spalovací vozy natolik, že jim i mocně kritizované elektrické iX bude připadat hezké.

BMW Concept XM se v závěru příštího roku dočká produkční verze, která se vzhledově nemá výrazně lišit. Pomalu tak nevíme, zda se smát či raději plakat. Foto: BMW

Zdroj: BMW

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.