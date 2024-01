Nové pneumatiky pro elektromobily ze sójových bobů a popele z rýže nahání strach ještě dřív, než se dostaly do prodeje včera | Petr Prokopec

/ Foto: Goodyear, tiskové materiály

Kdo kdy poznal, jak „fungují” ekologické pneumatiky snažící se v prvé řadě maximalizovat dojezd elektrických aut, toho musí každá novinka na tomto poli děsit. A v případě nového typu ElectricDrive2 od Goodyearu tomu nemůže být jinak.

Pneumatiky mají na vnímání elektromobilů ještě větší vliv než u jiných aut. Důvodů je řada, v prvé řadě jde ale o to, že musí spojovat slušnou řádku protichůdných vlastností. Musí být velmi tiché, neboť elektrický pohon moc rámusu nenadělá a hluk od kol by byl slyšet mnohem víc než u jiných aut. Současně musí zvládnout pracovat s mnohem vyšší hmotností, protože elektromobily jsou velmi těžké, musí umět přenášet vysoké a rychle nastupující výkon, musí ale také minimalizovat valivý odpor, neboť jinak by měly výrazně negativní vliv na dojezd. Pokud máte předem pocit, že to všechno dohromady nemůže dost dobře fungovat, máte pravdu.

Výrobci tak logicky některé vlastnosti upřednostňují před jinými. A pokud hádáte, že středobodem jejich zájmu bude v prvé řadě dojezd, jste na správné stopě. Jsme tak ve výsledku svědky toho, že elektromobily sice mají relativně nízkou spotřebu energie a jsou skutečně tiché, ovšem za cenu toho, že už na mokru se chovají jako na ledu, mají zlomkovou životnost a přesto jsou drahé. Je tu tedy hodně co dohánět a nejsme si jisti, zda nová generace pneumatik ElectricDrive od Goodyearu má šanci přinést cokoli revolučního.

Novinka nese pořadové číslo dvě, přičemž vyrobena byla z 50 procent z „udržitelných” materiálů, což samo o sobě nahání strach. Mezi ty přitom patří olej ze sójových bobů či křemičitan extrahovaný z popele z rýžových lusků. Je jednak otázkou, odkud zdrojové materiály pochází, neboť značná část sójových bobů je z Jižní Ameriky, kdy by zaoceánský původ mazal veškerý jejich ekologický kredit. Především ale máme obavu, že primárně „udržitelný” nebývá primárně „co nejlépe fungující”.

Goodyear ale tlačí na zelenou strunu, krom toho se pak při vývoji snažil soustředit zejména na dva klíčové aspekty, které majitele elektromobilů trápí. Tím prvním je onen hluk, to není nové, druhým pak ona problematická ovladatelnost na mokru, což dříve moc téma nebylo. Nové obutí ElectricDrive2 má obojí řešit, a to díky integrované membráně SoundComfort Technology a asymetrickému vzorku běhounu. Stěny pneumatik jsou pak aerodynamičtější a mají rovněž inovativní složení, což má vést jak k prodloužení dojezdu, tak navýšení výdrže.

Jsme velmi skeptičtí k tomu, že se to povede - problémem pneumatik pro elektromobily je v prvé řadě jejich směs, ne vzorek. A jestli tu spasí popel z rýže... Uvidíme, jaká bude realita, do prodeje se má nové obutí dostat letos na jaře, a to hned v 17 rozměrech určených pochopitelně hlavně pro nejžádanější elektromobily. Jde mimo jiné o Tesly Model S, 3, X a Y, Ford Mustang Mach-E, Chevrolet Bolt, Volkswagen ID.4 nebo Audi Q4 e-tron. Ceny zatím známé nejsou, první generace obutí však kupříkladu v rozměru 235/40 R19 vychází na zhruba 6 200 Kč. To není zrovna málo a novinka stěží bude levnější.

Nové obutí ElectricDrive2 bude v k mání od letošního jara, na základě předchozího typu však jistě ne levně. Majitelům elektrických aut by dle tvrzení výrobce mělo přinést jen samá pozitiva, jsme k tomu zatím velmi skeptičtí. Foto: Goodyear, tiskové materiály

Zdroj: Goodyear

Petr Prokopec

