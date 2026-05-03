Nové Polo, které vám dosud VW ukazoval, není to „levné”, o kterém básní. Tohle je ono
Petr MilerLitá kola pryč, paleta laků karoserie pryč, lepší světla pryč, zářivá cingrlátka pryč, výbava pryč... Moc toho na základním novém Polu nezbylo, tedy krom jedné věci - tučné cenovky, za kterou si takové auto nemůže koupit snad nikdo soudný.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nové Polo, které vám dosud VW ukazoval, není to „levné”, o kterém básní. Tohle je ono
3.5.2026 | Petr Miler
Litá kola pryč, paleta laků karoserie pryč, lepší světla pryč, zářivá cingrlátka pryč, výbava pryč... Moc toho na základním novém Polu nezbylo, tedy krom jedné věci - tučné cenovky, za kterou si takové auto nemůže koupit snad nikdo soudný.
Volkswagen tento týden představil novou generaci Pola a automobilový svět zas jednou ustrnul v němém úžasu. Nebyl to ale ten druh ohromení, jako když automobilka vytahovala nečekaně lákavé stroje za zajímavé ceny, byl to jeho pravý opak.
Novinka jako by kompletně popírala smysl těchto aut. Však kdo si kupuje Polo? Pár zákazníků tohoto auta znám, jeden je student, druhý svobodná matka a třetí manželka člověka pracujícího ve středním managementu. Všichni tři potřebují v zásadě to samé - solidní, na pořízení i provoz dostupné auto, které zvládne primárně kratší cesty v jednom, ale v případě potřeby umí ujet i stovky kilometrů bez odříkání ve větším obsazení.
Novinka, která si vzhledem ke své elektrické podstatě říká ID.Polo, neumí pořádně nic z toho.
Bude to drahé auto na pořízení, které se už kvůli nevyhnutelně rychlému poklesu hodnoty stane drahým i provozně a z hlediska použitelnosti bude šité vždy jen na kratší přesuny. Je to jako kdybyste vzali atraktivní ženu, která vás trápí jen tím, že jí občas musíte koupit kabelku od Korse, uřízli jí dvě nohy a jednu ruku a do té druhé dali řemdich s nápisem: „Pod Gucci nejdu!”
Je to od pohledu mizerná nabídka.
Když opustím alegorie a nevhodné příměry, nové Polo chce zaujmout tím, že za cenu 24 990 Eur, tedy asi 610 tisíc Kč, dostanete baterii o kapacitě pouhých 37 kWh (ekvivalent ani ne 10litrové nádrže na naftu), 116 koní a základní výbavu Trend. Už pro své technické parametry je to absurdně předražené auto, ale co ten zbytek?
Při premiéře jsme viděli jen ty nejdražší verze, která automobilky tradičně používají k upoutání pozornosti na nový model, což samo o sobě není nic neobvyklého ani nutně špatného. Bizarní ale trochu je, že VW láká na auto s cenou, které zatím ani nejde koupit, varianta za oněch 25 tisíc euro se v prodeji objeví až později. Při snaze se podívat, co jednou dostanete za svých 610 tisíc Kč, tak není snadné uspět, jedna cesta ale přece existuje.
Český web Volkswagenu o novém Polu raději mlčí, což by nakonec nemuselo být špatné znamení - stud a z ní pramenící ignorace takové nesmyslné nabídky by byl znakem návratu rozumného uvažování, i když to spíš bude jen předsváteční lenost. V Německu ale někteří pořád jedou podle starých hesel o „arbeitu”, a tak na tamním webu si už je možné Polo nakonfigurovat.
Úplně základní verze Trend chybí i tam, podívat se ale lze na nižší provedení vyšší varianty Death, pardon Life, která přinejmenším zvenčí nabídne úplně to samé. A za cenu dokonce 33 795 Eur (cca 825 tisíc Kč) je to vážně pošušňáníčko.
I když za auto dáte takové peníze, vystačit si musíte jen s jedinou barvou karoserie - Žlutou Vyblíz. Tedy omlouvám se znovu, tohle byl asi původní obchodní název, jaký měla dostat, ve skutečnosti si říká Python Yellow, působí ale podobně atraktivně. I když budete chtít veleobyčejnou bílou, šedou nebo modrou, musíte připlácet. Pikantní jsou také ocelová kola s kryty a „lákavé” vnější osvětlení. LEDky ID Light jsou fuč, podsvícená loga Volkswagenu jsou fuč, zadní prostorové LED jsou fuč a světelná linie mezi zadními světly je také fuč. Marně vzpomínáme, kdy naposledy jsme viděli tak nuzně působící vůz za tolik peněz.
V interiéru na tom Trend bude jistě ještě hůř, i Life je na tom ale dost bídně. Přišel o rozsáhlé ambientní osvětlení, chybí vyhřívaná sedadla, volant, lepší látky, plasty. Všechno působí obyčejně a lacině, snad jen infotainment s 12,9palcovou obrazovkou a 10palcová přístrojovka jsou standardem. Otázkou ale je, co si na nich půjde pustit, třeba navigace to není, VW zmiňuje pouze „možnost pozdější aktivace” (rozumějte koupě). Aspoň zadní parkovací senzory a základní klimatizace na palubě jsou, ale připomínáme - tohle je Life za 825 tisíc Kč, ne Trend za 610.
Zbytek už jsme vám řekli, ostatně marně hledáme další slova. Pokud při pohledu na tento vůz neotevíráte ústa s pokusem vyslovit větu: „Tohle za 825 táců?” pak jste buď vyhráli Eurojackpot, zdědili Karlštejn nebo ztratili smysl pro realitu. Něco takového musí VW poslat jen dál ke dnu.
VW nám zatím ukazoval jen špičkové verze nového Pola, ty budou stát snadno přes milion. Základ za 610 tisíc Kč zatím nikdo neviděl, zvenčí ale bude vypadat takto, uvnitř ještě hůř. Tohle je verze Life za 825 tisíc Kč, hlava nám to nebere. Foto: Volkswagen
Zdroj: Volkswagen
Bleskovky
- Honda už ani nezkouší zastřít, že její pokus o velký návrat je velký propadák, zájem resuscituje novou edicí
včera
- První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
2.5.2026
- Ferrari se s pomocí „pohřebního paketu” pokouší dokázat, že jeho SUV skutečně není SUV, jak tvrdí
1.5.2026
Nejnovější články
- Asi nejabsurdnější moderní Golf byl „fejk” a propadák, dnes je to ceněná rarita. Tohle je nejlepší kus na trhu
včera
- I u nás působící Číňané zkouší ohromit trojicí nových „formulí”, nabídnou až 1 014 koní v hávu rodinných sedanů a kombi
včera
- VW je tak zoufalý, že chce teď dělat to samé, za co před ještě před dvěma lety žaloval vlastního dealera a nutil ho sešrotovat vlastní auta
včera
- Někdo 26 let zadarmo jezdil s autem snů. A není to tak, že by ho šetřil, pořádně si ho užíval
včera
- Studie odhalila další problém způsobený zdlouhavým dobíjením elektromobilů. Autoři se bojí o zdraví lidí i o bezpečnost provozu
včera
Živá témata na fóru
- S větrem ve vlasech.... 05.04. 14:36 - pavproch
- Fiat a vše kolem nich 05.04. 11:59 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 05.04. 07:54 - jerry
- VZKAZY 05.03. 22:50 - Lachende Bestien
- Onboard videa 05.03. 21:02 - brnenska.odchytova
- Výběrové RZ - kdo má lepší úlovek? 05.02. 16:20 - pavproch
- Ceny PHM ref aktuální válka v Iránu 05.02. 14:28 - pavproch
- 255/30R19 UHP-UUHP-semi - které? 05.02. 13:57 - pavproch