Nové Porsche Cayenne dál šokuje svou otylostí. Je vůbec nejtěžším Porsche historie, překonává i firemní traktory

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Porsche

Je to smutné, ale skoro to vypadá, že ten betonový fundament na hlavní fotce bude lehčí než auto na něm stojící. Jsme přesvědčeni, že nový Cayenne vstoupí do historie jako jedno z největších selhání německého automobilového průmyslu, je absurdní každým coulem.

Pro stále více lidí se zásadním stává zdravý životní styl. Prakticky každý den tak se tak krotí s jídlem a tráví někdy i hodiny denně „zbytečnými” fyzickými aktivitami, aby byli fit a nepřibírali na váze. V rozumné míře jsme jen pro, výsledek této činnosti je jedna z mála věcí, které si nemůžete koupit a musíte se o ně sami zasloužit. A odměnou vám může být spokojenější a nakonec i delší život.

Zajímavé ovšem je, že jakkoli tohle je dnes velké téma a slova jako „obezita” jsou pomalu sprostá, u aut nějaké „kilíčko navíc” jako by nikoho nezajímalo. Dotyční pak ostatně nepozvednou obočí ani ve chvíli, kdy by ten který nový vůz mohl z fleku aspirovat na roli Otesánka bez jakékoli přípravy. Přitom si sami mohli po těžkém nedělním obědu ověřit, že se jim schody vychází hůř než před jídlem. A nejde jen o to, s velkým množstvím tuku jsou spojené třeba kardiovaskulární potíže, tak jako vysoká hmotnost u aut ovlivňuje jejich spotřebu, dynamiku či jízdu jako takovou.

Minulý týden se tak svět dočkal dalšího Otesánka, elektrického Porsche Cayenne. Německé SUV sice nikdy nebylo muší váhou a s metou dvou tun koketovalo hned s příchodem první generace. Nicméně tato čára se stala startovní i pro generaci druhou a třetí. Ovšem až s tou čtvrtou, která přešla na elektrický pohon, jsme se přesunuli do sfér, kde rázem i plug-in hybridní BMW M5 působí jako šlachovitý atlet. Ve verzi Turbo má totiž Cayenne na kontě nakonec 2 720 kg pohotovostní hmotnosti (dle norem EU) v úplném základu, jak vypíchli kolegové. To je naprosto šílené číslo.

Rázem tu tak máme vůbec nejtěžší auto, jaké kdy v Zuffenhausenu vzniklo a mohlo na silnice. Novinka je dokonce tak těžká, že překonala i traktory značky, jejichž výrobě se firma dříve též věnovala. Základní stroje totiž i přes využití železné litiny vážily méně než tunu, ty vrcholné pak měly na kontě zhruba 2 450 kg. Jejich dieselový motor přitom pracoval s objemem 3,5 litru, načež šlo o motor, na který jste potřebovali kladkostroj. Přesto šlo o lehčí „vozy”.

Asi jen stěží pak můžeme automobilku omlouvat tím, že na trhu jsou ještě těžší auta. Třeba Hyundai Ioniq 9 totiž sice váží mezi 2 505 a 2 680 kilogramy, korejské SUV je ale ještě větší než Cayenne. Pobrat tak dokáže tři řady sedadel, zatímco u Porsche jste odkázáni pouze na dvě. Delší je pak rovněž Rivian R1S, který ve verzi se čtyřmi motory má na kontě 3 169 kg. Má ale také větší baterie, navíc jde o auto, které přišlo na svět již před třemi lety. A vývoj elektromobility měl jít kupředu, ne?

Je tak sice hezké, že Cayenne Turbo Electric zvládne stovku za 2,5 sekundy, ovšem i s nadváhou dokážete jednou či dvakrát poměrně rychle vyběhnout po schodech. Poté ale dost možná budete muset volat záchranku. S tou ostatně počítá i Porsche, které třetí generaci se spalovacím pohonem do důchodu neposílá. Bez ní by totiž automobilka po ovadnutí úvodního zájmu o tlouštíka neměla co prodávat. Nedokážeme si představit, jak by se stalo, že tohle auto nebude prodejní fiasko. Více či méně špatně je na něm prakticky všechno.


Elektrický Cayenne může při plném zatížení vážit až 3,2 tuny. Jak takový údaj souvisí s bezpečností či ekologickým provozem, by nám někdo měl vysvětlit. Ideálně vedle toho, jak těžké elektrické vozy „prospívají“ silnicím, na jejichž údržbu jejich provozovatelé často nepřispívají vůbec nebo skoro nic. Foto: Porsche

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

