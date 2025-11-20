Nové Porsche Cayenne je dokonalý „nicburger”. Nepřichází s jedinou skutečnou předností, firmu může poslat do kolen
Petr ProkopecByla by to slušná ironie osudu, existuje ale šance, že auto, které kdysi postavilo Porsche na nohy, ho teď pošle ke dnu. Nový elektrický Cayenne je totální selhání a je snad nemožné to nevidět.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Nové Porsche Cayenne je dokonalý „nicburger”. Nepřichází s jedinou skutečnou předností, firmu může poslat do kolen
před 10 hodinami | Petr Prokopec
Byla by to slušná ironie osudu, existuje ale šance, že auto, které kdysi postavilo Porsche na nohy, ho teď pošle ke dnu. Nový elektrický Cayenne je totální selhání a je snad nemožné to nevidět.
Američané s oblibou používají termín „nothingburger”, česky můžeme říct „nicburger”, když už používáme slova jako hamburger, cheeseburger apod. Z definice jde o „věc, které je věnována velká pozornost, ale ukáže se, že nemá velký nebo žádný skutečný význam. Je to termín pro něco, co je přehnaně propagované, ale při bližším zkoumání se ukáže být bezvýznamné nebo jako zdroj zklamání.”
Takový nicburger právě představilo Porsche v podobě nového Cayenne Electric.
Od tohoto auta zvlášť po zkušenosti s Macanem Electric nečekali nic zázračného, realita další německé novinky stejného ražení je ale i tak ohromující svou nicotností. Není vizuálně atraktivní, nepůsobí luxusně ani kvalitně, není technicky výjimečná, je to jedno velké nic, které bude v nejlepším případě zdrojem ničeho. A v tom horším pořádného průšvihu, který obrátí scénář naruby - původní Cayenne dostal Porsche hrobníkovi z lopaty. Ten nový ho na ni může velmi snadno vrátit, jak vám ukáže prakticky cokoli, co vám o tomto autě řekneme.
Novinka bude zatím k dispozici v základním provedení a ve verzi Turbo. Na to si posvítíme v první řadě, neboť jde o nejvýkonnější silniční Porsche historie. Jenže je to to trochu levá - standardně totiž dva elektrické motory produkují 857 koní, což není zase tolik, zvlášť vzhledem k enormní hmotnosti auta. Až po stisku tlačítka Push-to-Pass na volantu je možné po dobu 10 sekund počítat s dalšími 176 kobylami. Jakmile pak aktivujete systém launch control, je možné při úvodním sprintu počítat dokonce s 1 156 koňmi a 1 500 Nm točivého momentu. To jsou závratná čísla, auto je ale nemá k dispozici permanentně, což skoro volá po dvou sadách technických údajů - prezentované zrychlení zvládnete jedno, dvakrát, možná třikrát, to Porsche neuvádí, pak bude „jiné”, se kterým se ale budete potýkat většinu času.
V optimálním případě ale Cayenne Turbo Electric zvládá zrychlit na stovku za 2,5 sekundy a čtvrtmíli pokoří za 9,9 sekundy. Je tak rychlejší než benzinové provedení Turbo GT, které přeplňovaný motor skutečně má, stejně tak má soustavně k dispozici 659 koní (a váží 2 220 kg). V jeho případě tedy můžete počítat s tím, že každý další sprint bude rychlejší než ten předchozí, neboť do hry bude promlouvat úbytek paliva a tedy klesající hmotnost. U elektromobilu však jediné, co bude klesat, je kapacita baterií. Tím se bude zmenšovat i napětí a dolů zamíří i výkon, zatímco akcelerace se bude zhoršovat.
Novinka totiž není žádnou muší vahou, nýbrž pořádným Otesánkem. Bez řidiče váží Turbo Electric nemalých 2 645 kg, při plném zatížení pak na vahách vykáže opravdu tučných 3 270 kg. Tuto hmotnost přitom sebou vozíte neustále, což se samozřejmě negativně podepíše na stavu vozovek. Přesto všechno jsou elektromobily soustavně zvýhodňovány.
O návratu zdravého rozumu do automobilového světa ale zatím můžeme dál jen snít, pročež se raději přesuneme k základní variantě. Cayenne Electric disponuje standardně 408 koňmi, po aktivaci funkce launch control pak 442 kobylami. Na stovce je tak za 4,8 sekundy, zatímco s maximálkou 230 km/h za vrcholnou verzí zaostává o 30 kilometrů v hodině (benzinové Turbo GT 305 km/h). Pochlubit se oproti tomu může delším dojezdem (642 km proti 623 km), přičemž kapacita baterií 113 kWh se nemění a stejně tak maximální dobíjecí výkon 400 kW. Zejména baterie jsou výsměch - ekvivalent 29 litrů nafty v autě s výkonem až přes 1 000 koní a aktuální hmotností klidně 3 tuny? Ujet byť jen 200 km na nabití v náročnějším režimu bude velký problém.
S čím se Porsche může aspoň trochu pochlubit, to je rekuperace brzdné energie. Ta zvládá pracovat s výkonem až 600 kW, načež značce věříme, že i přes obrovskou hmotnost budou běžné brzdy využívány jen po nějaká tři procenta doby jízdy. Pokud ovšem majitelé Turba budou chtít se svým Otesánkem vyrážet také na okruhy, mohou si za příplatek dokoupit karbon-keramické kotouče. Stejně tak lze již obě varianty osadit také doplňkovým řízením zadní nápravy nebo aktivními stabilizátory.
Do příplatkové výbavy zamířilo také indukční dobíjení, pročež zájemcům bude pouze stačit, aby do své garáže usadili příslušnou desku a dále se již o nic nestarali. Počítat lze nicméně s dobíjecím výkonem maximálně 11 kW, na plnou kapacitu tedy budete potřebovat víc než 10 hodin. Cena auta startuje na 2 695 728 Kč za základ resp. na 4 248 747 Kč v případě varianty Turbo.
To nejsou nijak zvlášť atraktivní ceny, zvlášť při přístupu Porsche, kdy v základu nedává opravdu nic zadarmo. Tak tohle auto aspoň dobře vypadá a je patřičně luxusní? Neřekli bychom - venkovním designem elektrický Cayenne působí zparchantělý elektrický Macan, ale nesluší mu to, působí nevýrazně a zaměnitelně. Automobilka přitom sáhla po stejné platformě PPE jako právě u Macanu, jen rozvor se natáhl 3 020 mm. Benzinový Cayenne je v tomto ohledu o 130 mm kratší, přičemž daný rozdíl jde hlavně na konto zadních cestujících. Mimo to je možné počítat s 90litrovým předním a 781litrovým zadním zavazadelníkem, jehož kapacitu lze navýšit až na 1 588 l.
Pojetí interiéru je pak jedna velká tragédie - samý displej a černý plast, dva nejnenáviděnější prvky moderních aut na jednom místě. Nevidíme tu zajímavou architekturu, nevidíme vysokou kvalitu, nevidíme luxus, nevidíme výjimečnost, nevidíme nic, co by křičelo Porsche - tohle by mohl být Mercedes nebo klidně Kia EV10 a neudivilo by to nikoho.
Necháme ale na vašem posouzení, jak moc je pro vás tato novinka lákavá. I z oficiálního prohlášení automobilky je ovšem zjevné, že ani v Zuffenhausenu tomuto autu moc nevěří. Spalovací Cayenne totiž nikam nezmizí, naopak bude k mání i po roce 2030. Při pohledu na aktuální registrace (60 656 kusů za první tři kvartály) je to logické, tak vysoko novinka snad ani nemá šanci zamířit. A to ani ve chvíli, kdy se v pozdější fázi výroby objeví i varianta Cayenne S Electric nabízející přibližně 600 koní ve standardu.
Nový elektrický Cayenne je neuvěřitelně nicotné auto, nedokážeme si představit, jak by s ním Porsche mohlo výrazněji uspět. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
Bleskovky
- Range Rover si utahuje z pokusu Číňanů napodobit jeho slavnou reklamu, při kterém tak katastrofálně selhali
dnes
- „Bugatti pro chudé“ je vážně laciný zabiják, až násobně dražší soupeře v bezprecedentním testu rozcupovalo rozdílem třídy
18.11.2025
- Lamborghini konečně začalo vyrábět svůj „levný” hybridní sporťák, podívejte se na něj na montážní lince
17.11.2025
Nejnovější články
- Německý dálniční superexpres je levně k mání málo jetý, za cenu obyčejné Octavie vás v bavlnce sveze 300 km/h
před 4 hodinami
- Víc a víc řidičů elektromobilů se vyhýbá ježdění s nimi na dovolenou. Buď nejedou vůbec, nebo si půjčí jiné auto
před 5 hodinami
- Dealeři aut se znovu vrací k taktice z 90. let, aby prodali víc aut. Je to úplný opak toho, co dosud chtěly automobilky
před 7 hodinami
- První sériové auto s údajnými revolučními bateriemi je po tolika letech čekání obrovské zklamání
před 8 hodinami
- Čínská novinka má tak obrovské logo, že máte pocit, že vás sežere. Šokuje i pohonem a celkovým pojetím
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva