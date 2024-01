Nové Porsche Macan kompletně odhalil únik zvenčí i zevnitř. Ať už vypadá jakkoli, část smyslu ztratilo před 2 hodinami | Petr Miler

Porsche neudrželo pod pokličkou fotky nového Macanu a... A fajn, žádnou příšeru jsme nečekali. Problémem je tu technika, která sází na jediné řešení, které nemá šanci oslovit podstatnou část dosavadních kupců. A že jich je.

Můžete to milovat i nenávidět, Porsche ale postavilo svůj moderní byznys kolem SUV. Nejprve v roce 2002 přišlo s velkým Cayenne coby pokrevním bratrem Volkswagenu Touareg a Audi Q7, kterým vlastně zůstává dodnes. A protože se z toho vyklubal úspěch, který toho času zaskočil i samotné Porsche, přišel v roce 2014 také menší model Macan coby - pro změnu - sourozenec Audi Q5. A úspěch to byl zas.

Nepochybujeme o tom, že zuffenhausenská automobilka vydělává hromadu peněz i na tradiční 911, tu ale nikdy neprodáte statisícům lidí ročně, SUV ano. Macan se navíc od svého debutu dlouhých 10 let nabízí v jedné a té samé generaci (třebaže s nespočtem průběžných inovací), jeho celkové prodeje sahají po 1 milionu kusů a nepochybujeme, že pro Porsche jde o největší dojnou krávu, jakou kdy stvořilo. Cayenne je obecně ještě úspěšnější, potřeboval na to ale tři generace a ta čtvrtá je na spadnutí. Macan automobilka jednou postavila z existující Q5 a bylo hotovo.

Pozoruhodné je, že přes tak dlouhý život bude původní Macan v prodeji dál, jen ne v EU, kde jej absurdně zabije direktiva související s kybernetickou bezpečností. Mimo Velkou Británii, Švýcarsko a pár dalších trhů si tak budeme muset vystačit s jeho novou generací, která ale nutně bude pro řadu lidí zklamáním, i kdyby byla sebehezčí, sebekvalitnější a sebelevnější. Bude to totiž výlučně elektromobil, který v této třídě aut bude nutně obtížně hledat zastání u desítek procent kupců. Právě tohle auto se Porsche chystá ukázat, uniklé fotky nám ho ale plně odhalují v předstihu.

Můžete se na ně podívat níže a vzhledově s autem asi nebudete mít problém. Není to žádný krasavec, ale nevypadá zle - je to další interpretace vzhledových nápadů, se kterými automobilka poprvé přišla s též elektrickým Taycanem. Není to tedy žádná exploze kreativity, zejména záď vozu je poněkud mdlá a interiér je snad až příliš vyzpytatelný. Ale proč ne, vesměs konzervativní klientele Porsche tohle vadit nebude, technické řešení ale ano.

Už v minulosti jsme poznamenali, že Macan je na elektrifikaci obecně vhodný kandidát, neboť spousta těchto Porsche je využívána jako auto pro manželku na ježdění do města a rozvoz dětí, tam žádný problém s využitelností nebude. A zákazníkům Porsche bude více nebo méně putna i vyšší cena a omezená životnost. Ale pořád existují lidé, kteří používají Macan jako cestovní auto, což bude využití, před kterým elektrické provedení neobstojí ani omylem.

Automobilka se dopředu kasá dojezdem, ten ale bude vycucaný z prstu. Máme dost odježděno s verzí GTS, obecně schopným autem, se kterým se ale kvůli jeho aerodynamického odporu a nemalé hmotnosti (1 895 kg) nedá jezdit úsporně, ani kdybyste se roztrhali. Jet s tímto 360koňovým modelem za 15 litrů na 100 km nechce žádnou dravou jízdu, cokoli ambicióznějšího znamená 20litrový apetit. Ani s příplatkovou 75litrovou nádrží nejde o auto, se kterým byste se mohli na jedno tankování rozvášnit, dojezd 300 až 350 km pro bezpečné dotankování je maximem. Elektrický Macan má ale mít ekvivalent její třetiny, při cestování po německé dálnici to bude vůz na 100 až 150 km jízdy v nejlepším případě. Kdo si takový vůz koupí? Ten, kdo dnes GTS používá jako... GT(S) rozhodně ne.

Sázka na jednu kartu bývá chybná a případ Macanu nemá šanci být výjimkou. Nemyslíme si, že to pro Porsche bude nějaký propadák nebo tragédie, jen zabití části tržního potenciálu dojné krávy, který se nemá šanci vrátit. Jako rozumné cestovní auto už si brzy v EU nekoupí Macan nikdo, bude s tím naprosto nekompatibilní.

