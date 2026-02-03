Nové Porsche mělo být jen elektrické, pak také spalovací, pak hlavně spalovací. Teď je prý elektrická verze v koši
Petr MilerVypadá to, že Porsche půjde automobilovému světu zas jednou příkladem. S chystanými novými modely si podle zatím neoficiálních informací obešlo „celý kruh”, tedy kolečko, které za jinak nezměněných okolností nejspíš čeká celý obor.
dnes | Petr Miler
Čas od času s jistou mírou nadsázky narážíme na to, jakým vývojem prochází uvažování většiny automobilek. Ty si téměř bez výjimky daly za cíl stát se výrobci jen elektrických aut nejlépe do druhého dne, nevyšlo to ale nikomu.
Lidé někdy trochu ztrácí orientaci v čase, nacházíme se na začátku roku 2026, kdy například Ford měl prodávat už jen dobíjecí hybridy a představovat pouze elektrické modely. Nezbylo z toho nic. Takové Audi mělo velmi podobné plány. Nezbylo z toho nic. A Mercedes měl být jen elektrický za 4 roky. A nezbylo z toho... Tak vy to víte, nic, firma před pár dny dokonce odhalila zbrusu nový osmiválec.
Takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho a přidat kdejakou automobilku včetně Škody, Volva nebo celého koncernu Stellantis. Tyto změny se ale neodehrály ze dne na den, obvykle k nim vedly postupné kroky. Nejprve měly tyto firmy být jen elektrické, pak začaly uvažovat o spalovacích range extenderech, po čemž některé napadlo, že by spalovací motor mohl znovu pohánět i kola. Anebo se vracet k dříve odpískaným plug-in hybridům. V tu chvíli jsme právě s jistou nadsázkou konstatovali, že dříve nebo později někoho napadne převratná věc - co takhle se na ten elektrický balast vykašlat, použít jen spalovací motor a stvořit lehčí, levnější a lépe fungující auto?
Byl to pochopitelně šťouchanec, ale měl své racionální pozadí - opravdu nedává velký smysl instalovat do vozu elektrický motor a baterky za statisíce, to všechno o hmotnosti několik metráků, když vše nezbytné k pohonu v autě máte i bez toho. Přesto jsme nečekali, že někdo ve svých myšlenkách takhle daleko zajde, protože by tím přiznal jediné - že od prohrál, protože od začátku zkoušel cválat na mrtvém koni. To ješitné automobilky obvykle nedělají, zdá se však, že jim nakonec nic jiného nezbude. A příkladem jim půjde ta, která nejednoho mrtvého koně sedlá, Porsche.
To si v krizi prochází zajímavým vývojem, když nejprve odpískalo plně elektrickou budoucnost a slíbilo zachování spalovacích modelů 718 v nabídce. Mělo ale tehdy jít jen o vrcholné verze GT, což jsme hned komentovali s tím, že to jen takhle nemůže dopadnout. U Porsche jako by nás četli a záhy začali na spalovací pohon předělávat všechny verze s tím, že ty elektrické budou nabízeny po jejich boku. Označili jsme to za dokonání obratu, ale to jsme se mýlili - to přichází až teď.
Bloomberg s odvoláním na své zdroje ve firmě totiž informuje o tom, že elektrické verze skončily v koši a 718 bude jen spalovací. To je teprve ten pravý a popravdě racionální obrat ve výše zmíněném duchu - však proč nabízet něco, co stejně nikdo nebude kupovat? Bylo by to jen pro efekt, jen pro image, jen pro zdánlivou neprohru, která by ale pro Porsche byla velmi drahá. Elektrické sporťáky nikdo nekupuje a Porsche není v pozici mateřského VW, kdy může nabízet třeba model ID.7, o nějž sice také nikdo nestojí, s firmami, které nic než elektromobily zaměstnancům nedovolují, se ale snadno domluví na nějakém umělém odbytu. Porsche se nemá s kým domluvit, musí ohromit koncové zákazníky. A ti elektrickou 718 ve velkém prostě kupovat nebudou, tak proč v ní utápět peníze?
Máme pocit, že stejně měl dopadnout absurdní elektrický Cayenne, ale asi už bylo pozdě. A hlavně ve vedení firmy pořád stáli lidé, kteří všechnu tuhle habaďůru připustili a - znovu - nechtěli vypadat jako poražení. Nyní má automobilka nového šéfa, který podobnými psychickými limity netrpí a nemá důvod cpát peníze do něčeho, co se nebude prodávat.
Podle zmíněného zdroje mají být formálním zdůvodněním ukončením vývoje elektrického provedení rostoucí náklady na dvoukolejný vývoj a opakované odklady, které by vůz učinily beztak obtížně konkurenceschopným. I přidání plug-in hybridní varianty by vyžadovalo novou architekturu a značné finanční výdaje, lepší tedy bude jít jednou, zákazníky tak jako tak preferovanou cestou.
Automobilku jsme požádali o komentář, k věci se ale nechtěla vyjádřit. Též ale odmítla tyto zvěsti popřít. Skoro bychom si tedy vsadili, že to takhle dopadá a automobilka jako první uzavře celý pomyslný kruh - její nový model měl být nejdřív jen elektrický, pak také spalovací, pak hlavně spalovací a teď bude jen spalovací. Kdo se přidá?
Spalovací motory Porsche to zjevně zdaleka nemají spočítané, naopak se mají vrátit jako jediný pohon nové 718. Ač měla být původně jen elektrická, to jsou věci... Foto: Porsche
Zdroje: Bloomberg, Porsche
