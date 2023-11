Nové Porsche Panamera není nové, pět rozdílů oproti tomu dosavadnímu sotva najdete. Tedy až na ceník, tam budete hned doma před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche, koláž Autoforum.cz

Neděláme si legraci, skutečně se nedíváte na dvě různé verze stejné generace Porsche Panamera, ale na novou Panameru vedle té předchozí. Také prestižní německá značka zvolila v posledních letech stále obvyklejší přístup a víceméně jen faceliftuje.

Okolo příchodu nového milénia se v Zuffenhausenu rozhodli, že klientům Porsche už dvoudveřové sportovní modely nestačí. Na svět tak postupně přišla trojice Porsche Cayenne, Panamera a Macan. Prakticky s každou novinkou byla hned na úvod spojena nemalá kontroverze, jenž v případě obou SUV následoval neskutečný zájem zákazníků. Pětidveřový liftback se ovšem již takového potlesku nedočkal. Stál za tím mimo jiné design, který člověk v lepším případě vnímal jako kontroverzní, v tom horším jako vyloženě ošklivý.

Porsche se snažilo zájem publika zvýšit příchodem nových motorizací, stejně jako představením faceliftu. Nicméně nakonec příliš nepochodilo ani s generací druhou, která se ukázala v roce 2016. Ta navíc nedorazila jen jako liftback, kromě něj automobilka přišla dokonce s kombíkem Sport Turismo. Ovšem ten se neprodával skoro vůbec, i proto značka oznámila, že s tímto experimentem definitivně končí. S méně praktickým provedením to ovšem zuffenhausenští hodlají zkusit ještě jednou, ostatně letošní prodeje (26 779 ks, +5 %) nejsou špatné.

Protože nicméně Panamera za oběma SUV zaostává o více než polovinu registrací, není až tak překvapivé, že novinku doprovází snaha o maximální úsporu nákladů. Jakkoli tedy Porsche sice uvádí, že každý panel karoserie je nový, na některých se toho muselo změnit sakra, třeba na přední kapotě hledáme novinky marně. A pod povrchem se toho změnilo ještě méně. Rozvor byl zachován na dosavadních 2 950 milimetrech, délka vozu se pak natáhla o pouhé 3 mm na 5 052 mm u standardní verze, respektive na 5 202 mm v případě provedení Executive.

Když pak druhou a třetí generaci postavíte vedle sebe, zjistíte, že veškeré změny tkví pouze v detailech. Přepracována byla grafika světel a lehce i jejich tvar, nový je pak nárazník, jenž vůbec poprvé přechází v náznak čelní masky. To je ale víceméně vše, přesunout se tak můžeme na boky, kde jedinou novinkou je jinak profilovaný výstup vzduchu z motorového prostoru a na něj navazující prolisy ve dveřích. V případě zádi pak Porsche o trochu lépe rozbíjí velikost dané masy, nejvíce si ale všimnete trochu jinak stylizovaných lamp.

To je ale vše, zamířit tak můžeme do interiéru, kde by rovněž nebylo pomalu o čem mluvit, kdyby se Porsche nerozhodlo, že je třeba třetí generaci něčím trochu opepřit. Automobilka totiž „uklidila“ středový tunel, na kterém již nenajdete volič automatické převodovky. Ten se navíc nenastěhoval na sloupek řízení, místo toho jej najdete ve formě drobné páčky mezi digitálním přístrojovým štítem a centrální obrazovkou multimédií stejně jako u Cayenne. Jak si jej zákazníci oblíbí, je otázkou, nám s takovým autem dohromady nejde.

Po stránce motorické tvoří základ verze Panamera a Panamera 4, jenž obě pohání 2,9litrový šestiválec. Ten produkuje 353 koní, což zadokolce stačí k 5,1sekundovému sprintu na stovku, zatímco čtyřkolka danou metu zdolá za 4,8 s. Za jejím volantem ale dosáhnete maximálního tempa 270 km/h, zatímco Panamera je o 2 km/h rychlejší. Mnohem dál ovšem zachází vrcholné provedení Turbo E-Hybrid, které disponuje 680 koňmi, 930 Nm - stovku zvládá za 3,2 s, nejvyšší rychlost pak činí 315 km/h.

Automobilka uvádí, že z důvodu velkého zájmu o kombinaci spalovacího a elektrického ústrojí celkově nabídne hned čtyři hybridní varianty. Dá se přitom předpokládat, že jednou z nich bude vrcholné provedení Turbo S E-Hybrid, jenž taktéž vsadí na čtyřlitrový osmiválec, celkově ale bude jeho soustava produkovat 739 koní, jako je tomu u spřízněného Porsche Cayenne. Druhé dvě varianty ale budou nejspíše založené na zmiňovaném šestiválci, přičemž celkově soustava nabídne přes 462 koní.

Tím jsme víceméně na konci tiskové zprávy, zmínit můžeme už jen české ceny. Ty startují na 2 786 116 Kč v případě výchozího Porsche Panamera, za čtyřkolku je již třeba dát 2 891 386 Kč. Auto tak zdražilo skoro o 10 procent, i když se změnilo jen nepatrně. Vrcholné Turbo je pak ve jiné cenové lize (4 988 286 Kč). Účet ale pochopitelně bude možné vždy navýšit, třeba o příplatkový 10,9palcový displej před spolujezdcem, světlomety HD Matrix LED s 32 tisíci pixely v každé lampě nebo kola s centrální maticí a aktivní podvozek Porsche Active Ride.

Nová Panamera se od té předchozí liší jen v detailech, mluvit tak lze spíše o větším faceliftu než o zcela nové generaci. Foto: Porsche



Ve srovnání s dosud nabízeným provedením se startuje o čtvrt milionu korun výše, první exempláře dorazí k majitelům v březnu příštího roku. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.