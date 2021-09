Putinovo MPV je extrém svého druhu, po letech konečně odhalilo technické parametry před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Tohle auto už jsme mohli vidět dříve, dosud ale nebyly jasné jeho technické specifikace. Ty jsou nyní venku a ohromují, o nic jako Volkswagen Multivan nejde ani zdaleka.

Pod pojmem Putinova limuzína se již několik let rozumí Aurus Senat, a to jak ve své prodloužené a pancéřované variantě, tak coby kratší (ale ne krátký...) sedan bez dodatečných ocelových plátů. Nový vrchol nabídky ruského automobilového průmyslu ale bude mnohem širší, již delší dobu se totiž mluví také o příchodu MPV a SUV. Obě tyto novinky přitom budou pojmenovány podle kremelských věží (Arsenal a Komendant), dříve byl oficiálně odhalen i jejich vzhled, dosud ale nebylo jasné, co přesně od nich můžeme čekat. Nově se však v Rusku hnuly ledy a víme téměř vše.

MPV Arsenal totiž získalo 11. srpna oficiální homologaci, díky které může zamířit na veřejné silnice. A jelikož certifikát je veřejně dostupný, dostaly se na světlo světa také kompletní technické údaje, které Rusové dosud drželi pod pokličkou. Než se k nim ovšem dostaneme, je třeba dodat, že homologace má jistá omezení. Vyrobeno totiž nesmí být více než 100 exemplářů, přičemž žádný z nich nesmí překročit hranice euroasijského regionu.

Výrobu dostal na starosti institut NAMI, který se postaral o vývoj celé rodiny. Podobným způsobem probíhal i příchod modelu Senat, MPV však má kráčet specifickou cestou. Zatímco sedan a limuzína vznikají (nebo aspoň mají vznikat) v nové továrně v Jelabuze, kterou Rusové převzali po Fordu, Arsenal bude montován jen v útrobách institutu. Nepočítá se totiž s tím, že by vznikly i civilní verze, místo toho bude mít každý vyrobený exemplář silné pancéřování.

V důsledku toho jsou některé technické parametry skutečně extrémní. Zvláště pak hmotnost, která činí 4 950 kilogramů bez posádky a paliv či maziv, nebo až 5 715 kg se vším na palubě. Na délku pak MPV měří 5 980 milimetrů, na šířku 2 020 mm a na výšku 2 090 mm. S Aurusem Senat pak má stejný přední i zadní rozchod kol (1 700 mm), v případě rozvoru ovšem došlo na prodloužení z 3 300 na 3 550 mm. Vůz totiž musí pobrat čtyři řady sedadel v konfiguraci 2+2+2+2.

Zmíněná hmotnost si vyžádala jisté ústupky, kupříkladu bez řidičského oprávnění skupiny C za volant oficiálně nemůžete. Kromě toho není MPV schopné tažení přívěsu, a to přesto, že s Aurusem Senat má společný i 4,4litrový osmiválec. Ten s pomocí turba produkuje 600 koní, k čemuž se krátkodobě může přidat ještě 63 koní produkovaných elektromotorem, jenž je součástí devítistupňové automatické převodovky. To je na v podstatě osobní dodávku též něco mimořádného.

Tím dostupné informace končí, pročež jen dodáme, že veškerá do srpna vyrobená MPV, která Putina doprovázela na jeho cestách, jsou formálně vývojové prototypy. Teprve chystaná 100kusová série bude mít status produkčního vozu. Podobně jako další várky, které máme očekávat.

Ruské MPV Aurus Arsenal má parametry jako žádné jiné auto tohoto ražení, spojuje 600koňový osmiválec s pětitunovou a vyšší hmotností. Foto Aurus

Zdroj: Rosstandart

Petr Prokopec