Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev

A stvořila jej automobilka, které se už hodně dlouho nedaří udělat opravdu správně prakticky nic. Že by to bylo znamení obratu v jejím nelichotivém počínání z posledních let? Můžeme doufat, tohle se povedlo.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev

/

Foto: Nissan

A stvořila jej automobilka, které se už hodně dlouho nedaří udělat opravdu správně prakticky nic. Že by to bylo znamení obratu v jejím nelichotivém počínání z posledních let? Můžeme doufat, tohle se povedlo.

Bezdrátové dobíjení mobilních telefonů se u moderních aut stalo standardem, jakkoli ne vždy s ním můžete počítat v základní výbavě. My jsme jej pochopitelně vyzkoušeli u mnoha modelů různých značek, místo nadšení se ale většinou dostavila frustrace. Zdlouhavý proces, během nějž se nezřídka zvyšuje teplota mobilu až na neúnosnou úroveň, by při delších cestách ještě šlo přežít, ale jen za předpokladu, že mobil zůstane na indukční podložce a bude se aspoň nabíjet, pokud tedy po prvním prudším manévru neodletí někam pod sedadlo.

To je nakonec největší neduh tohoto řešení. Jakkoli automobilky ví, že auto pravidelně mění svůj směr a cokoli, co není pevněji připoutáno k vozu, má tendenci setrvačností opouštět své místo, podložky jsou obvykle řešeny lážo plážo tak, že na nich mobil v lepším případě nevydrží v pozici, ve které se nabíjí (a při té příležitosti dá ránu okolnímu plastu), v tom horším zcela opustí vytyčený prostor. Vás pak po chvíli přestane bavit mobil pořád rovnat nebo jej hledat někde po voze. A je po dobíjení.

Obzvlášť tragikomické je to v některých autech, třeba v aktuálním BMW M3 CS. Vůz doslova zrozený pro to, aby odolával vysokým „géčkům”, který dokáže hrubě akcelerovat, decelerovat i ostře zatáčet, má přesně takovou podložku, na které něco vydrží jen v momentě, kdy jedete jako se slečnou Daisy. K čemu taková věc je? Přitom zrovna BMW ví, jak udělat podložku správně - u předchozí M3 na ní byl mobil fyzicky zajištěn a nehnul se ani o píď. Asi to bylo moc drahé...

Takže nicotná věc? Ne nutně. Pokud vám na bezdrátovém dobíjení sejde, možná při výběru svého dalšího vozu měli zapátrat v nabídce Nissanu. Jakkoli totiž japonská automobilka v posledních letech nešla klientele zrovna na ruku, tentokrát skutečně měla na paměti pouze její prospěch. Modely Pathfinder a Murano modelového roku 2026 (zatím) totiž osadila novým typem bezdrátového dobíjení Qi2, jehož součástí je zvýšení magnetický kruh. K tomu se mobil přichytí daleko lépe než jen ke gumové podložce, takže by se z místa nemusel hnout.

Pouze u toho Nissan nezůstal, dobíječku Qi2 osadil také zlepšeným chlazením. Vozy japonské značky jsou totiž vůbec prvními v branži, u kterých je součástí bezdrátového dobíjení ventilátor, který udržuje v optimální teplotě jak samotnou dobíječku, tak i váš mobil. Aby toho pak nebylo málo, typ Qi2 funguje při výkonu 15 W, což je trojnásobek běžných bezdrátových dobíjecích podložek v autech. Tím se celý proces urychluje, z 10 na 90 procent kapacity se totiž dostanete za 90 minut místo obvyklých zhruba 4 hodin.

Než ale začnete mezi SUV Nissanu vybírat, které by vám šlo k pleti nejlépe, možná napřed budete potřebovat nový mobil. Typ Qi2 je totiž kompatibilní s iPhony 12 a novějšími, Googly Pixel 10 a novějšími či s jakýmkoliv telefonem s operačním systémem Android, který má odpovídající pouzdro. Samotná dobíjecí plocha je pak usazena na ve spodní části středové konzole, tedy za hlavicí řadicí páky, přičemž o stavu dobití vás informuje ikonka - oranžová značí, že je proces v průběhu, zelená, že je ukončen.

Nissanu je třeba zatleskat, jakkoli se zároveň musíme ptát, co automobilkám zabralo tak dlouho, než magnetickou dobíječku začaly používat. Technologii MagSafe totiž Apple představil již v roce 2006, a určena byla pro jeho MacBooky. Hlavní výhoda spočívá v magnetickém uchycení, kdy magnet je součástí dobíjecího konektoru a kabel k němu tak snadno přilnul. Pokud jste pak o něj náhodou zakopli, nespadl notebook na zem, místo toho jen došlo k odpojení kabelu.

V roce 2020 Apple tuto technologii integroval do mobilních telefonů, a to počítaje právě zmiňovaným typem iPhone 12. Poprvé pak magnetické bezdrátové dobíjení mobilů v autech debutovalo před dvěma lety, ovšem jen jako koncepční technologie na veletrhu CES v Las Vegas. Na prodej jsme si ale museli počkat až doteď. Za kolik ji japonská automobilka bude nabízet a kdy se jí dočkáme v evropských modelech, zatím nebylo upřesněno.


Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev - 1 - Nissan Qi2 2025 prvni foto 01Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev - 2 - Nissan Qi2 2025 prvni foto 02Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev - 3 - Nissan Qi2 2025 prvni foto 03Nové řešení bezdrátového dobíjení mobilů v autě je po čase první, které vám nebude pít krev - 4 - Nissan Qi2 2025 prvni foto 04
Bezdrátové dobíjení mobilních telefonů v autech je sice na jednu stranu oblíbené, na tu druhou však řadou svých limitům pije spoustě lidí krev. Japonci nyní přišli s něčím, co vypadá opravdu funkčně. Foto: Nissan

Zdroj: Nissan

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.