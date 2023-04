Nové řešení pohonu aut od Toyoty pomůže světu i bez elektrických experimentů, už teď má slibné výsledky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Elektrickou mobilitu lze vnímat jako jedinou správnou cestu jen v případě, kdy si z celého jejího obrazu vyberete pouze to, co se vám hodí. Japonci ve spolupráci s Exxonem se pokouší světu otevřít oči a ukázat, že méně kostrbatá cesta může mít stejné nebo lepší výsledky, navíc rychleji.

Před bezhlavou sázkou na jednu kartu v podobě elektrického pohonu aut varujeme už mnoho let. I když racionální argumenty jasně hovoří pro větší diverzifikaci nabízených řešení a postupující vývoj stále více ukazuje, že si jen s elektromobily nevystačíme, většina automobilek do budoucna s ničím jiným nepočítá. Pár výjimek se ale najde. Sázku na jedinou kartu dlouhodobě odmítá Toyota, která se rozhodla kráčet proti proudu. Kromě elektromobilů tedy vyvíjí jak hybridní, tak i vodíková auta. A zády se neobrací ani k těm benzinovým či dieselovým. Proto Japonci uzavřeli spolupráci se společností Exxon, která se týká vývoje syntetických paliv. A nově hlásí velmi pozitivní výsledky, neboť tohle stále nové řešení pohonu aut má snížit emise CO2 u nových i existujících vozů o 75 procent.

Dokážeme si představit, že někteří po pohledu na toto číslo mávnou rukou s tím, že cílem je přece stoprocentní redukce emisí, kterou zajistí leda elektromobily. To je ale velmi krátkozraký pohled. Realita je pochopitelně úplně odlišná a závisí jak na energetickém mixu, tak na náročnosti výroby. Pokud totiž musíte svézt lithium z Chile, kobalt z Konga a nikl z Austrálie, a to nejprve do Číny, kde probíhá rafinace, a posléze k výrobcům baterií, jenž následně míří do Evropy či USA, necháváte za sebou pořádnou emisní stopu už kvůli tomu.

Snadno tedy musíte s elektromobilem najet až stovky tisíc kilometrů, abyste vykompenzovali emise dané výrobou. A je třeba to učinit v místech, kde energetický mix něco takového vůbec dovoluje - odkazovaný článek počítá s Německem s asi třetinovým podílem uhelné elektřiny. Ani tam spousta elektrických aut tolik kilometrů nenajede, jinde to může být klidně zcela neřešitelný úkol. Ať už to ale bude jakkoli, elektromobily nikdy nejsou bezemisní, v nejlepším případě lze mluvit o nízkoemisním provozu. Totéž ale na základě dat Toyoty a Exxonu můžeme spojit se syntetickým palivem. Tím ale můžete tankovat i celý existující globální vozový park, jenž čítá zhruba 1,5 miliardy aut.

Viceprezident společnosti Exxon Andrew Madden uvedl, že obě firmy za sebou mají teprve úvodní testovací fázi. Dá se tedy předpokládat, že může dojít na další zlepšení - ostatně již dříve se mluvilo o tom, že se syntetickými palivy lze dosáhnout až 90procentní redukce CO2. Dle Maddena tak jde „o nejlevnější způsob, jak dekarbonizovat dopravu“. Bez vládní podpory se to ovšem neobejde, přičemž podpořit je třeba hlavně výstavbu továren. V případě čerpacích stanic je přesun na jiné palivo dílem několika hodin.

Pochopitelně nelze ignorovat kritické hlasy spojené s aktuální cenou syntetických paliv či energetickými nároky jejich výroby, tohle je ale úkol pro další vývoj, aby si s tím poradil. Pokud přestaneme neustále dotovat řešení, které se nám z iracionálních důvodů líbí, a se stejnou motivací penalizovat ta zbylá, nedobereme se ničeho. Když ale necháme cenu, aby nám ukázala, co je skutečně efektivnější, prosadí se jedno nebo druhé zcela přirozeně.

Jistě není pravdou, že právě tudy vede cesta pro celý svět či pro každého - záleží vždy na okolnostech. Syntetická paliva mohou někde stát stejnou slepou uličkou stejně jinde elektromobilita. Ale znovu platí, že je třeba nesvazovat vývoji ruce a nechat ty nejschopnější hledat ta nejlepší řešení pro každou konkrétní aplikaci. Jedno řešení pro všechny nikdy dobře fungovat nebude.

Lze už jen dodat, že syntetickým palivům se nevěnuje pouze Toyota, ale skrze Porsche rovněž koncern Volkswagen. A aby toho nebylo málo, hluší a slepí vůči němu nejsou ani Korejci, tedy Hyundai, Kia a Genesis. Jen pod tato tři impéria přitom spadá zhruba třetina globální automobilové produkce. To je již podstatný důvod věřit, že spalovací motory skutečně za pár let nezmizí ze světa. A že nebudou určené pouze nejbohatším.

Toyota ve spolupráci s Exxonem pracuje na syntetických palivech, které mohou ponechat spalovací jednotky naživu a zajistit redukci jejich emisí nejméně o tři čtvrtiny. To nezní zajímavě jen těm, kteří opravdu věří, že elektromobily přinesou redukci stoprocentní. Foto: Toyota

Petr Prokopec

