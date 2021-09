Nové řešení pohonu aut se stává realitou, může být snadno i čistší než elektřina před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Pro racionálně uvažujícího člověka musí být až bolestivé vidět, jaká očekávání jsou spojována s elektromobily, uvážíme-li, jaký nový vývoj, výrobu, těžbu surovin, stavbu infrastruktury a na konci beztak nikoli bezemisní výrobu elektřiny obnáší. Alternativa existuje.

Elektromobilitu dnes mnozí označují za jediný způsob čisté dopravy - stačí absence výfuku na autě a problém je pro dotyčné rázem vyřešen. Jenže takto jednoduše se na věc podívat nelze a nejde tu zdaleka jen o to, že i ona elektřina musí být někde vyrobena a i kdyby to povětšinou nebylo v uhelných elektrárnách, bezemisní to stejně nikdy nepůjde. Vozy s elektrickým pohonem musí být vyvinuty vyrobeny, musí pro ně být komplikovaně vytěžena spousta vzácných kovů pro výrobu baterií, musí pro ně být vystavena spousta nabíječek, uzpůsobena jim elektrická síť a když to všechno máte, pořád musíte přemýšlet, kde a jak vyrobíte dostatek elektřiny.

To znamená spoustu emisí a jiné zátěže pro přírodu vzniklou „bokem”. A k tomu je třeba přičíst, že elektrická auta zejména opět kvůli životnosti akumulátorů nebudou jezdit 15 i více let, jako ta současná, ale méně - takový VW počítá s osmi léty. Ostatně, když se tedy nedávno ADAC podíval na efektivitu elektrických aut z hlediska emisí CO2 pohledem celé jejich životnosti, zjistil, že zatracované diesely na tom snadno mohou být lépe. A němečtí technici z VDI též uvedli, že sázka čistě na elektromobily je chyba.

Dobře, řeknou někteří, fosilní paliva ale stejně nechceme a alternativa k elektromobilům neexistuje - leda v podobě palivových článků, což ale pořád představuje elektrická auta se spoustou zmíněných nevýhod. Jenže ona alternativa existuje, jen se o ní dosud příliš nemluvilo.

Jde o syntetická paliva, která do značné míry mažou negativa spojená s elektromobilitou. Nikdo pro ně nemusí vyvíjet a vyrábět zcela nový typ dopravních prostředků. Zároveň není třeba výstavba nové infrastruktury. Obejdou se bez baterií, kvůli čemuž nemusí po celém světě vznikat neekologické doly a v neposlední řadě jsou přínosem i uživatelsky, neboť s nimi neexistuje nic jako omezený dojezd a dlouhá doba dobíjení.

Nejde tu tey jen o to, že baterka je velká těžká a nádrž malá a lehká, tedy alespoň relativně. Jde i o zajištění samotného přísunu energie a jeho rychlosti, který bude v elektrickém světě stěží kdy opakovatelný. Krátkozrací lidé někdy označují elektromobily za jakousi obdobu LED-světel místo klasických žárovek, ale to je naprosté nepochopení. Jistě, elektromotor umí vytvářet pohybovou energii podobně efektivněji jako LEDky, ale nejde tu jen o to, že ze stejného zdroje děláme efektivněji totéž. Problémem je i samotný zdroj - pokud 50litrovou nádrž nafty „nakrmíte” během tří minut, dostanete do ní asi 195 kWh energie, i když vezmeme v potaz relativně malou účinnost spalovacího motoru. To je něco, co už s elektrickými auty - troufneme si říci - nikdy nezažijeme.

Aby se něco takového stalo v případě elektromobilu, museli byste jej pěchovat elektrickým výkonem asi 4,4 MW. A i kdybyste se smířili s 6 minutami, budou to pořád 2,2 MW. Je nemožné, že by to někdy šlo - i kdyby náhodou někdo vymyslel baterie, které to zvládnou a budou i při kapacitě okolo 200 kWh rozumně velké a těžké, nebudete nikdy mít na jednom místě takový elektrický výkon. Toto jsou čísla, která živí velká sídliště o desítkách tisíc lidí, nemají je zdaleka k dispozici celá menší města o tisících obyvatel, kde by se najednou vzala pro nabíjení jednoho auta u jednoho stojanu? Paliva, která dnes tankujeme do aut, jsou v tomto smyslu většinou lidí nepochopená a nedoceněná, jejich energetická hustota je ohromná a bateriemi nevyrovnatelná.

Dají-li se tato paliva ekologicky nahradit, dává smysl, problém je tady ale v tom, že je třeba je uměle vyrobit, proto jsou syntetická. Na výrobu 1 litru takových pohonných hmot je třeba asi 25 kWh elektřiny, což zní na první pohled bláznivě - taková energie vystačí elektromobilu klidně na 100 kilometrů. Jenže to je znovu onen úzký pohled - pokud na jednu stranu přidáme, že musíte udělat znovu vše od aut až po infrastrukturu a na druhé ubereme, že nemusíte dělat prakticky nic dalšího, bilance pro syntetická paliva je rázem totožná.

Upozorňuje na to i zmíněná VDI, podle níž žádná z existujících technologií není z hlediska efektivity nadřazena té druhé - pokud započtete skutečně všechny vstupy, nedojdete k podstatně lepšímu výsledku v žádném z existujících řešení. A uvědomují si to i firmy, které se syntetickým palivem zabývají stále více. Nejvíce - nebo alespoň nejviditelněji - na tomto poli působí Porsche.

To dokonce říká, že u benzinových motorů v případě modelu 911 setrvá navždy, protože je dovolí „krmit” právě syntetickými palivy. Je otázkou, jak to brát vážně, když se šéf též značky současně vyjadřuje jako celá EU, možná si ale zákaz spalovacích motorů překládá jako zákaz fosilních paliv - protože na nefosilní nemá smysl zakazovat, jsou ve výsledku tímtéž jako elektřina do akumulátorů nebo vodík do palivových článků.

Automobilka z Zuffenhausenu proto začala spolupracovat se společností Siemens a syntetická paliva s ní bude vyrábět na jihu Chile v továrně zvané Haru Oni v oblasti Punta Arena. A stavba této fabriky právě začala. Tamní větrné počasí je prý ideální pro stavbu větrných elektráren, a tak Porsche na místě bude získávat elektrickou energii levně a zejména čistě. Ta bude dále sloužit k napájení elektrolyzérů, které rozdělují vodu na vodík a kyslík. Vodík bude poté zkombinován s CO2 odfiltrovaným ze vzduchu za vzniku syntetického methanolu, který lze přeměnit na e-palivo.

Porsche chce v rámci pilotního programu vyrobit 130 tisíc litrů paliva, což pochopitelně není mnoho. Ovšem do roku 2026 ho již má být vyrobeno 550 milionů litrů, což postačí na několik tisíc kilometrů ročně pro každé do té doby vyrobené Porsche 911 - z jednoho místa v Chile, s takřka nulovými emisemi CO2. Jejich majitelé se pak sice musí připravit zkraje na vyšší ceny, ani to ale nemusí být neřešitelný problém - při rozšíření má cena klesat a dostat se podle odhadů až na 1 euro za litr (cca 25,4 Kč). V takovém případě by stačilo, aby nebylo vládami zatíženo stejnými nebo alespoň tak vysokými daněmi jako fosilní paliva - protože nebude zdrojem emisí CO2 - a tankovat bychom mohli za stejnou cenu nebo dokonce levněji než dnes.

Alternativy zkrátka existují a minimálně jako jedno z palety rozumných řešení by měly být akceptovány. To by ale někdo musel chtít poslouchat, ne dokola jet svou a na věci jako e-paliva reagovat jejich neefektivní výrobou, zcela přehlížejíc neefektivní těžbu surovin, výrobu nových elektrických aut, stavbu infrastruktury a další věci, bez nichž se elektromobily neobejdou a i s nejasnou ekologickou bilancí stejně nabídnou uživatelsky horší řešení.

Porsche se společností Siemens začalo stavět továrnu na výrobu syntetických paliv v Punta Arena v Chile. Na druhý pohled jsou až překvapivě smysluplnou alternativou elektrického pohonu. Foto: Porsche

Zdroj: Porsche

Petr Prokopec