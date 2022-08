Nové Škody jsou za VW pořád dalece pozadu, jen zviditelňují největší problémy elektrických aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud stále žijete v představě, že Škody jsou totéž co VW, akorát o něco levnější a větší, tento krok vás vyvede z omylu. Česká značka bude nyní složitě „ručně” aktualizovat auta, která Němci mohou vylepšovat na dálku už od konce roku 2020, navíc s jakými výsledky?

Při pohledu na některé tiskové zprávy už ani nevíme, zda se začít dříve smát či plakat. S jednou takovou nyní přišla mladoboleslavská automobilka, která se chlubí novým softwarem ME3. Ten již dostal Enyaq Coupe, až nyní z něj ovšem budou moci profitovat i majitelé výchozí Škody Enyaq, jež byla osazena verzí ME2. Aby se tak ovšem stalo, budou muset do servisů. To zní u elektromobilů jako přežitek, zvláště když Volkswagen začal dodávat modely ID.3 umožňující online modernizaci již v prosinci roku 2020, tedy skoro před dvěma lety.

Škoda má tedy nemalé zpoždění, mimo to navíc nepřináší žádné podstatné zlepšení. Pokud bychom tak chtěli parafrázovat slavný výkon Neila Armstronga, je aktuální modernizace malým krokem pro značku a naprosto nulovým pro celou branži. Nový software kupříkladu u aut s baterií o kapacitě 62 kWh navyšuje dobíjecí výkon na 120 kW, u paketů s 82 kWh pak na 135 kW. Taková Tesla přitom již před třemi lety umožňovala dobíjení při výkonu až 250 kW, letos jej pak o dalších sto kilowatt navýšila. Ani jedno z těchto čísel zdaleka nepřibližuje možnosti elektromobilů vozům se spalovacími motory - do těch můžete doplňovat energii cestou nafty či benzinu ekvivalentem výkonu v řádu megawatt, navíc to můžete dělat prakticky nepřetržitě, limitem je jen velikost nádrže.

Tuzemský výrobce se dále chlubí novým režimem péče o baterii, jenž spočívá v tom, že dobíjení je automaticky omezeno na 80 procent kapacity baterií. To má navýšit její výdrž, nicméně na oslnění to opravdu nestačí. Koneckonců si představte, že přijedete na čerpací stanici, kde budete moci natankovat pouze 80 procent nádrže. Přičemž doplňovat ji už nebudete tempem v řádu desítek litrů za minutu, nýbrž po kapkách. Opravdu je tedy bateriový pohon oproti spalovacímu pokrokem?

Ani náhodou, což potvrzuje i další zmínka o vylepšeném termálním managementu akumulátoru. Díky němu se baterie mají rychleji dostat na ideální pracovní teplotu a nabídnout tak v zimě lepší dojezd. Škoda tím přitom přiznává, že za chladného počasí jsou elektrická auta ještě méně použitelná než v létě. A i když došlo k nepatrnému zlepšení, rozdíl i nadále bude značný. Pokud tedy vyrazíte se Škodou Enyaq kamkoli dále, pak musíte doufat ve volný stojan v cílové destinaci, jinak se zpátky zkrátka nemůžete snadno vrátit.

Právě z toho důvodu značka zapracovala také na cestovním asistentu, který vám napomůže s plánováním trasy. V potaz pochopitelně nebude brát nejkratší či nejrychlejší trasu, místo toho budou středobodem lokace dobíjecích stanic. Zas a znovu tedy dochází na potvrzení faktu, že elektromobily nejsou vaši sluhové, to vy musíte neustále sloužit jim. Jakékoliv opomenutí či zanedbání znamená, že se bez „šťávy“ ocitáte někde v poli.

Ve finále tak možná nejvíce oceníte novou asistenční službu, která zavolá o pomoc a která je dostupná napříč celou Evropou. Něco takového ale opravdu není na potlesk, neboť Enyaq nově začíná na 1 179 900 Kč. Tedy na sumě, za kterou již můžete pořídit hned dvě Octavie s litrovým tříválcem, jejichž nádrže doplníte prakticky kdekoliv, a to za pár minut. Nepotřebujete u nich tedy žádného cestovního asistenta, ani lepší termální management pro zimní období. A už vůbec ne návštěvu servisu, aby se všechna tahle marnost posunula o pár krůčků vpřed.

Škoda se pochlubila novým softwarem, který však VW instaloval svým elektromobilům již před dvěma roky. Ovšem ani nyní nelze Enyaq dobíjet takovým výkonem, jaký třeba Tesla nabízela v roce 2019. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.