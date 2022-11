Nové Škody už zase proudí do Ruska, k mání je dokonce model, který dřív nešlo koupit včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Dostupnost Rusům oficiálně zapovězených nových aut v této zemi je zjevně stále širší, nově se dokonce týká i české automobilky. Ta sice v oficiální rovině do Ruska nic nového nedodává, přesto si lze v zemi koupit úplně nové Kamiqy Monte Carlo.

Svět se v posledních dekádách stal velmi propojeným místem. Není na tom nic špatného, bez zbytečných byrokratických překážek se lidstvo logicky dostane dále, než kdyby si jen házelo klacky pod nohy. Má to ale i dopady, které každému nebudou po chuti. Jakkoli se tedy západní mocnosti pokusily v reakci na invazi na Ukrajinu Rusko izolovat, okolo této velmoci pochopitelně nebyla vybudována žádná zeď, jejíž každý metr by hlídalo po zuby ozbrojené komando. Znamená to tedy, že cestičky na tento trh si nachází stále více zapovězeného zboží.

Pro nás je zajímavé, že nově se do Ruska vrací Škoda, což vlastně není nic až tak překvapivého. Pro automobilku z Mladé Boleslavi šlo po kolapsu v Číně o druhý největší trh na světě, odchod tak jistě nebyl žádoucí. Návrat pak pro změnu není oficiální, místo toho dochází na jakýsi šedý import. Díky němu se pak do Ruska dostává vůz, který zde dříve nabízen ani nebyl. Konkrétně jde o Škodu Kamiq Monte Carlo, jenž v nabídce značky figuruje od roku 2019. Česká klientela přitom za tento stupeň výbavy musí dát minimálně 538 900 Kč.

V Rusku bude Kamiq dražší, přinejmenším nominálně, a to i proto, že osazen je litrovým tříválcem o výkonu 110 koní a sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG. Takové provedení je u nás k dispozici od 598 900 Kč, Rusové musí sáhnout do kapsy pro 2,2 milionu rublů, což v přepočtu vychází na asi 843 000 Kč. Nejmenší SUV značky ale na ruském trhu zůstává relativně levnou záležitostí - taková Octavia tam dnes oficiálně začíná na 2 613 000 RUB. A v důsledku sankcí jsou mnozí tamní zákazníci ochotni platit za podobné věci víc, o obchodní úspěch tedy nemáme obavy.

Výbava vozu ostatně není k zahození, standardem jsou mimo jiné černě lakované doplňky exteriéru, jenž doplňují diodová světla a 17palcová litá kola. Ta lze za příplatek nahradit osmnáctkami, sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami jsou nicméně již znovu součástí standardu. Nejinak je tomu i v případě volantu potaženého kůží či LEDkových čtecích lampiček. Opomenout pak nesmíme ještě černý strop, speciální koberečky, sadu hliníkových pedálů či nápis Kamiq na lištách dveřních prahů.

Závěrem jen dodáme, že Kamiq Monte Carlo není jedinou „novinkou“ na ruském trhu. Do země se nyní dostalo také konkurenční Hyundai Bayon, přičemž ani v tomto případě vůz nebyl před konfliktem na Ukrajině k dispozici. K mání pak bude stejně jako Škoda pouze v jediné konfiguraci, a to s atmosférickým 1,4litrovým motorem produkujícím 100 koní. SUV kratší než Kamiq (4 180 mm versus 4 241 mm) bude startovat na 2,1 milionech rublů (asi 805 000 Kč), za což taktéž nabídne bohatou výbavu.

Rusové si nově mohou pořídit Kamiq Monte Carlo. Sáhnout nicméně mohou pouze po jedné motorizaci, a sice po výkonnější verzi litrového tříválce, jenž je spojen s automatickou převodovkou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Prokopec

