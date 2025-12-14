Nové Smarty jsou až absurdně obří auta, ten nejnovější měří skoro 5 metrů. A Mercedesy nepřipomínají náhodou
Historie Smartu se začala psát v roce 1994, tehdy šlo o společný podnik výrobce hodinek Swatch a automobilky Mercedes-Benz. O čtyři roky později odstartoval prodej dvoudvířka první generace, které bylo nejprve pojmenováno City-Coupe, než s příchodem nového milénia došlo na jeho přejmenování na ForTwo. Odkázáno tím bylo na počet sedaček v kabině, která rozhodně nebyla tak stísněná, jak by se na první pohled zdálo. Ostatně známe lidi, kteří dokázali v 2 500 milimetrů dlouhém Smartu s 1,81metrovým rozvorem převážet i motorku.
Kořeny Smartu jsou spojené s automobilkou Volkswagen, jak už ale padlo, nakonec se z automobilové strany projektu chopil Mercedes, který firmu v roce 1998 zcela ovládl. Před šesti lety se ovšem Němci rozhodli, že se Smartu zase vzdají a přistoupili k jeho postoupení joint venture založenému s čínskou značkou Geely, jejíž šéf Li Shufu je největším soukromým akcionářem Mercedesu. Tím skončila výroba Smartu v Evropě a stejně tak byl konec s malými vozy. Stávající modely značky jsou totiž z úplně jiného těsta a vždy na délku přesahují čtyři metry.
Dosavadním rekordmanem byl Smart číslo 5, kterému naměříte 4 705 milimetrů od jednoho nárazníku k druhému. Tomuto vozu, který můžete vidět na hlavní fotce dole, se budeme ještě věnovat za moment, nejprve je totiž třeba představit žhavou novinku, Smart číslo 6. Jde o plug-in hybridní sedan, který je po stránce vzhledové zcela zaměnitelný s čínskou produkcí z posledních let. Nebýt tedy nápisů na přídi a zádi, nikdo by netipnul, že jde o vůz značky dříve proslulé nemalou extravagancí.
Zmatení ovšem nepůsobí pouze design, ale rovněž rozměry. Jak jsme zmínili, původní Smart ForTwo byl 2,5metrový hatchback. Novinka je oproti tomu skoro dvakrát tak velkým sedanem, na délku jí totiž naměříme 4 906 mm. Svého dávného předchůdce pak ostatně překonává jen rozvorem 2 926 mm, přičemž se mu blíží šířkou 1 922 mm. Spíše by proto mohl nést logo Mercedesu, ostatně vůči současné třídě E s 4 949 mm je jen o fous kratší. A spojitosti nejsou jen v délce, ale o tom též až za chvíli.
Po technické stránce Smart číslo 6 počítá s přeplňovaným 1,5litrovým čtyřválcem naladěným na 163 koní, který je spárován s 272konovým elektromotorem. Stejné ústrojí pohání také 4,7metrové SUV, to je ovšem k dispozici rovněž s čistě bateriovým pohonem. Databáze čínského ministerstva průmyslu a informačních technologií, přes níž byly informace o novince propáleny, ovšem nenaznačují rozšíření nabídky. Čistě na elektřinu má ale sedan zvládnout přes 250 km.
Když se blíže podíváme na boční profil nového Smartu, silně nám připomíná elektrickou řadu EQ od Mercedesu. A to samé platí o Smartu číslo 5 a nově odhaleném Mercedesu GLB. O náhodu se nejedná, v rámci spolupráce s Geely má totiž Mercedes na povel design, zatímco Číňané se starají o techniku. Pod všemi vozy je tedy podepsaný Gorden Wagener, který to s nimi pěkně v čínském stylu vzal přes kopírák.
Vozy jinak používají odlišnou platformu i techniku, také tady se ale jistě spojitosti najdou. Jak moc tento přístup pomůže jedné anebo druhé značce, nemíníme spekulovat, něco nám ale říká, že spojení jako „žádné nijak” nebudou od většiny reakcí daleko.
Smart číslo 6 je opravdu pořádný kus auta, na délku má skoro pět metrů. Za takovým Mercedesem třídy E tedy zaostává jen o pár milimetrů, s EQE je to podobné. A spojitosti nekončí zde, to samé v případě Mercedesu GLB a Smartu 5 na hlavní fotce. Foto: MIIT, CC0 Public Domain
Zdroje: MIIT, Smart, Mercedes-Benz
