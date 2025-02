Nové spalovací Audi A6 předčasně odhalil únik. Pomník chaotičnosti jednání značky tradiční kupce nejspíš znovu zklame před 33 minutami | Petr Miler

Nejdřív nemělo přijít vůbec, pak se mělo jmenovat A7, nakonec je z něj zase A6, které vypadá jako nová A5, jež je ovšem novou A4 v přestrojení. Ztratili jste se v tom? To máte jedno, Vorsprung durch Chaos je dnes i heslem samotného Audi.

Lost. To v tomto případě není originální název amerického seriálu Ztraceni, ale nejlepší jednoslovná definice současné pozice Audi na automobilové mapě světa. Německá automobilka, která léta těžila z toho, že není zatížena příliš velkým historickým dědictvím, jež by jí svazovalo ruce v dalším vývoji, zakládala si na mimořádné technice a vysoké kvalitě zejména interiérů, není dnes ničím z toho, s čím jsme si ji postupně začali spojovat. A není ani ničím jiným, připomíná korouhvičku ve tvaru ještěrky s ustřelenýma nohama, která místo toho, aby vesele hrabala všemi čtyřmi, jen smutně z posledního mává ocasem.

Stav firmy loni nejlépe popsal jeden z jejích nejvýše postavených bývalých manažerů, který se podílel na jedněch z posledních opravdu dobrých aut, s nimiž Audi přišlo. Firma podle něj vsadila na špatného koně, ignoruje zákazníky, zabíjí klíčová auta a utápí se v byrokracii, což vede přesně ke stavu, ve kterém je dnes. Pokud něco u Audi pořád funguje, jsou to dozvuky slávy minulých let. Všechny skutečné novinky, tedy ty, které nepřipomínají fungování Tatry v dobách ČSSR (a i ty mají své pochopitelné nedostatky), jsou nějakým způsobem problematické.

Není se čemu divit, když dnes firmě šéfuje člověk, kterého se měla dávno zbavit, neboť jí nedokáže zajistit ani konzistentní řízení. Když jejím obchodním ředitelem je žena, která společnosti věští s 50procentní pravděpodobností krach a nic s tím nedělá. Když čtyřem kruhům klesají prodeje kvůli neatraktivitě jeho nových vozů a někoho z vedení nenapadne v honě za lepšími výsledky nic lepšího než auta zdražit. Je to skutečně chaos, amatérismus, nekonzistence, která pramenila v sázku na nikým nevyžádaná řešeni, ignoraci stesků zákazníků a soustavné odmítání přijetí reality až do úplné krajnosti, ve které sebereflexe vypadá už jen jako z nouze ctnost.

Procitnutí Audi v případě zjevné nekvality nových interiéru je klasicky příliš pozdní a příliš málo intenzivní, o od začátku absurdních hrátkách se jmény klíčových modelů, které nedávno eskalovaly přejmenováním nového Audi A6 znovu na A6 těsně před premiérou, ani nemluvě. Připomeňme, že tohle auto si mělo říkat A7, neboť spalovací nástupci legend značky měli dostat „o číslo vyšší jména”, Audi to ale nakonec udělalo „šalamounsky” tak, že v případě A4 tuhle změnu dotáhlo a říká jí A5, v případě A6 už ne. Co se to proboha děje s velkou automobilkou, která se ani dva měsíce před premiérou jednoho ze svých klíčových modelů v nové generaci nedokáže rozhodnout, jak mu bude říkat? Je to neuvěřitelný šlendrián.

Právě nová A6 - tedy nová spalovací A6, dříve A7, ještě dříve vůbec nic, protože jsme místo ní měli dostat jen otřesně působící elektrickou alternativu - se měla světu představit 4. března, v tomto zoufalém stavu věcí se ale ven dostala už o víc jak týden dříve. Níže přiložené záběry jsou nepochybně oficiální a nepochybně ukazují novou A6 ve spalovací verzi. Je to totiž A6, vypadá jinak než elektrická A6, má výfuky a má ukazatel stavu paliva. Tohle je prostě ta kachna, která kejhá jako kachna, krom všeho ostatního.

A co tedy můžeme vidět? Řekli bychom typické Audi posledních měsíců a let. Není to úplná tragédie, od pohledu ale vidíte, že vůz vznikl ve velké křeči, a automobilka do něj jen velmi málo či vůbec promítla snahy o řešení problémů, které už i sama seznala jako problémy. Prakticky všechno, co padlo výše, se tohoto vozu v nějaké míře dotýká.

Na veškeré detaily si musíme počkat, z dostupných informací je ale vysoce pravděpodobné až jisté, že nepůjde o reálně nové auto, ale výrazně faceliftované dřívější provedení A6 (C8), které dostane víc než co jiného přejmenované (nově PPC) provedení jeho dosavadní platformy (MLB Evo C/D). Čekejme tedy v zásadě totožný podvozek, motory či převodovky jen s dílčími úpravami. Zbytek je o stylingu a kvalitě, z nichž to druhé nepoznáme, to první ale vidíme. Tohle je uvnitř i zvenku znovu variace na design nových modelů jako A5, Q5 či A6 e-tron, která byla přijata velmi rozpačitě. A byť vůz s maskou chladiče, jednoduchými čelními světly a nižší stavbou vypadá citelně lépe než elektrická A6, něco nám říká, že tradiční zákazníky Audi nejspíš znovu zklame.

Pro čtyři kruhy (anebo tomu, co z nich zbylo bude skutečně těžké vrátit se takto k lepšímu fungování, firma potřebuje nové vedení a jasný směr. Lidí, kteří auta značky léta kupovali, a nyní se k ní stále více obrací zcela či částečně zády, potkáváme stále víc. A takováto A6 jejich řady s největší pravděpodobností znovu jen rozšíří. Další detaily se dozvíme nejpozději začátkem března.

Tak tohle je nová A6 od Audi se spalovacím motorem, která si A6 ani říkat neměla. Chaotičnost jejího zrodu se zrcadlí i v jejím faktickém provedení. Je to další nepřesvědčivé, od pohledu rozpačité auto, které bude prodejně těžit leda z fenoménu, který se v jiných oborech zažil pod zkratkou TINA - „There Is No Alternative”, tedy není alternativy. Pokud zkrátka chcete nové Audi podobného ražení, žádnou lepší možnost nemáte, to je největší současný prodejní argument řady automobilek. Foto: Audi

