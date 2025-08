Nové spalovací motory od Číňanů, Arabů a Francouzů bude nakupovat další značka, v tomto případě může jít o zlomový moment včera | Petr Prokopec

/ Foto: Horse Powertrain

Optikou samotného odbytu to zásadní není, existují větší automobilky, morálně jde ale o významný krok. Pokud jsou čínské spalovací motory dobré i pro takovou značku, jako je Caterham, proč by nad nimi měl ohrnovat nos kdokoli jiný?

Co bude pohánět auta za 5, 10 nebo 15 let nemůže vědět nikdo, v tomto ohledu je svět z podstaty nevyzpytatelný. Přesto jsme v posledních letech svědky řady velkoústých prohlášení, kdy jedna značka za druhou oznamovala brzký přechod právě na bateriový pohon. Investice do toho spalovacího pak byly snižovány či zcela rušeny. Něco takového se zavedeným automobilkám nemohlo vyplatit, kdyby jejich sázka vyšla, jenže ona nevyšla.

Pokud výrobci doufali, že během pár let přijde nějaký převratný nový vynález, nebo lidé akceptují to, co se nabízí, netrefili se ani v jednom případě. Své by o tom mohl vyprávět třeba Mercedes-Benz, který chtěl za pár let přejít jen na elektřinu a už touto dobou představovat téměř jen elektrické vozy. Například nové CLA mělo být též jen elektrické, firma ale zavčas poznala, že s takovým přístupem narazila a prodeje jednoho ze svých klíčových modelů by poslala do kopru. Nakonec tedy auto dostalo i spalovací provedení, třebaže dost svérázné.

Šéf třícípé hvězdy Ola Källenius v souvislosti s ním kdysi mluvil o „nejlepších motorech na světě“, vzápětí se ukázalo, že CLA nebude používat žádnou už známou německou pohonnou jednotku. Místo toho jí jedna-pětku doplněnou hybridní technikou bude dodávat Horse, tedy společnost, za kterou stojí nejen Renault či Saudi Aramco, ale hlavně čínské Geely. Říše středu totiž opakovaně mluví o tom, že se spalovací techniky nevzdá. Místo toho hodlá skrze „Koně“ prodávat miliony benzinových či hybridních motorů ročně.

Tato mise rozhodně není nesplnitelná, neboť Horse má dalšího zákazníka. Sice méně významného co do počtu prodaných aut, než je Mercedes, ovšem o to významnějšího charakterem. Na čínsko-francouzsko-arabské jednotky totiž přepřahá také Caterham, tedy výrobce ryze sportovních strojů pro nadšence. Pokud taková firma akceptuje v jádru čínské motory, proč by nad nimi měl kdokoli jiný ohrnovat nos? Tohle může být zlomový moment, který Horsu přihraje další zájemce.

Britská automobilka po léta nakupovala jedna-šestky a dvoulitry u Fordu, nicméně jednotky Sigma a Duratec do budoucna již nebudou k mání. Caterham má sice u obou typů ještě nějaké zásoby, ovšem jakmile ty dojdou, zůstal by mu pouze základní agregát od Suzuki. Britové se proto rozhodli, že v závodních verzích nasazených do šampionátů Caterham Academy budou používat přeplňovanou jedna-trojku od „Koně“.

„Hledali jsme opravdu dlouho, a oni jsou dychtiví prodávat motory,“ uvedl šéf značky Bob Laishley. Horse totiž dle něj garantuje bezproblémové dodávky minimálně do příští dekády, což znamená, že je spolehlivým dlouhodobým partnerem. Klíčové pak je, že agregát HR13 se vejde do stísněného prostoru Caterhamu.

Laishley sice připouští, že kapota motoru bude muset doznat lehčích úprav kvůli palivové pumpě usazené na vršku motoru, nicméně vše vyvažují hmotnostní úspory. Oproti dvoulitrům Duratec je HR13 o zhruba 35 kg lehčí. Pár kil pak sice na palubu přihodí úpravy, ke kterým bude muset dojít, ovšem i tak by vozy Academy mohly ve finále nabídnout vyšší výkon a nižší hmotnost než dosud. Po stránce cenové by přitom mělo dojít pouze na nepatrné zdražení.

Zpočátku se počítá s tím, že Horse bude zásobovat jen závodní auta. Kvůli zhruba 40 vozům ročně by se nicméně Britové rozhodně nenamáhali uzavřít dlouholetou smlouvu. Jakmile tedy motory od Fordu dojdou, agregát HR13 postupně zamíří i do silničních strojů. Kolegové z Autocaru si už vyzkoušeli jeho prototyp a chválí lineární dodávku výkonu, u které není znát prodleva turbodmychadla. Stejně jako dodávají, že řidiči si užijí zábavu jako dřív.

Co víc k tomu dodat? Zavedené značky se sázkou na mrtvého koně dobrovolně připravily nejen o dlouholetý náskok, ale i konkurenceschopnou formu smysluplnějšího artiklu, popř. spalovacích motorů jako takových. Nyní tak mohou jen smutně koukat, jak jejich někdejší pozice obsazují výrobci ze země, která se na globálních emisích podílí ze zhruba jedné třetiny, zatímco Evropa jen z pouhých 6 procent, a spalovacím motorům sbohem nedává. Takže zas jednou vítězíme, ne?

Caterham je další značkou, která bude odebírat motory od Horse Powertrain. Zatím jen v omezeném množství, víc přijde časem. Foto: Caterham

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.