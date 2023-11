Nové Subaru Forester do detailu odhalil únik, na rozdíl od konkurentů se vyhne většině moderních nesmyslů před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Zatímco u spousty jiných značek zůstává z tradičních modelů jen jeho jméno, Subaru se zjevně dál bude držet obvyklého přístupu. Přidá k němu v prvé řadě více digitální interiér, po technické stránce si ale větší výstřelky odpustí.

Dosavadní, tedy už pátá generace Foresteru se poprvé představila v březnu roku 2018. Její životní cyklus se tak japonskou optikou pomalu chýlí ke konci, a tak Suabaru na autosalonu v Los Angeles odhalí jejího nástupce nástupcem. Pokud je ovšem „lesník“ vozem, jehož pořízení vás láká, máme pro vás hned dvě dobré zpráv. Jednak Subaru unikly fotografie i některá data, která navíc ukazují, že nebudete muset spěchat k vašemu prodejci pro dosavadní provedení, abyste se vyhnuli nechtěným moderním nesmyslům typu čistě elektrický pohon.

Nový Forester si ale v prvé řadě můžeme představit vizuálně. V případě exteriéru jsou největší novinkou nová podlouhlá čelní světla, jimž společnost dělají mlhovky ve tvaru trojúhelníku. Automobilka je rozdělila s pomocí linky, jenž navazuje na lamely čelní masky. Forester tak optický působí jako širší vůz, jakkoli technický základ zůstane zachován, i to je ostatně novým generacím japonských aut vlastní. SUV tak znovu sází na modulární architekturu Subaru Global Platform, s níž bude ve Státech spojen 2,5litrový čtyřválec a CVT.

Automobilka se pochopitelně nevzdá ani svého pohonu všech kol, ovšem ani tak zatím Američané nejásají podobným nadšením jakožto Evropané. Atmosférický agregát totiž dosud produkoval pouze 185 koní, jejichž potenciál škrtila právě převodovka snažící se o co nejnižší spotřebu. I když by jej Subaru posílilo, žádné zázraky zkrátka nelze očekávat. Spravit by to ale mohlo zlepšení schopností mimo zpevněný asfalt.

V případě mezinárodních trhů čekejme i další jednotky, mimo jiné plug-in hybrid. Na bližší informace je však v tomto ohledu skutečně velmi brzy, na evropskou premiéru totiž nejspíše dojde až na jaře příštího roku. Do prodeje by tak u nás nový Forester mohl zamířit až někdy na podzim, přičemž stejně jako jeho zámořská verze zkusí klientelu zaujmout hlavně luxusněji pojatým interiérem.

Znovu lze přitom spekulovat, co přesně nakonec uvnitř dostaneme. Jak je vidno z oněch uniknuvších fotografií, automobilka zjevně hodlá zachovat kombinaci analogových přístrojů a malého digitálního displeje. Nejde přitom o základní úroveň výbavy, ale jednu z těch vyšších, jak ostatně dokládá třeba kožené čalounění. To nezdobí pouze volant, ale rovněž sedadla či středový tunel.

Středovou konzoli pak okupuje rozsáhlý tablet, který je orientován výškově. Poněkud stinnou stránkou na této rošádě je skutečnost, že Subaru většinu ovládání integrovalo na dotykový displej. Pár otočných tlačítek nicméně zůstalo ve hře, i za to dnes musíme být rádi. Více si řekneme v řádu dnů, kdy se Forester ukáže oficiálně.

Forester páté generace se dočkal zejména přepracované přídě. Za tou se v zámoří dle zatím dostupných informací bude skrývat pouze 2,5litrový atmosférický čtyřválec. Do Evropy ale japonské SUV dorazí s hybridní technikou - zda „také” či „výlučně”, ukáže až čas. Foto: Subaru

Zdroj: Car Sales

Petr Prokopec

