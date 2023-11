Nové Subaru Forester je kompletně venku a zůstává samo sebou, s jiným SUV si ho nejspíš nespletete před 4 hodinami | Petr Prokopec

V době, kdy automobilky tak rády zapomínají na to, co je učinilo tím, čím jsou dnes, je příjemné vidět nové Subaru snažící se kráčet ve stopách svých předchůdců. Inovacím se nebrání, vzhledově i technicky ale zůstává samo sebou.

SUV se v poslední době začínají jedno druhému podobat jako vejce vejci. Když si ale člověk uvědomí, jakým způsobem se dnes navrhují auta, překvapí ho to jen stěží. Originalita totiž zválcována snahou o co nejnižší aerodynamický odpor a snahou pokud možno nikoho neurazit. Pokud se tedy musíte vydat cestou velké čelní plochy vyplývající z vyšší stavby karoserie, nemáte mnoho alternativ. Většina výrobců tak volí velmi podobná řešení, Subaru ale odjakživa prozkoumávalo spíše vedlejší okresky než hlavní silnici. A nejinak je tomu v případě modelu Forester, jehož již šestá generace byla oficiálně odhalena na autosalonu v Los Angeles.

Vzhled novinky byl propálen už před pár dny uniknuvšími snímky, a tak se mu znovu detailně věnovat nebudeme. Pouze potvrdíme, že japonská automobilka zůstala sama sebou, a tak si auto s jiný asi nespletete, i když pohled zboku může v některých ohledech připomenout Toyotu RAV4. Vzhledem ke spolupráci obou automobilek a úspěchům „ravky” zejména v USA to ale zase tak nepřekvapí. Toyoty se jen loni ve Státech prodalo 400 tisíc kusů, zatímco Forester má za stejné období na kontě jen 114 tisíc registrací.

Uvnitř je nicméně Forester čistě svůj, přičemž jeho dominantou je vertikální dotykový displej multimédií. V základu lze počítat se 7palcovou obrazovkou, vyšší úrovně výbavy však počítají s 11,6palcovou velikostí. Automobilka pak naštěstí ve hře ponechala i některá fyzická tlačítka, stejně jako se za volantem nachází částečně analogový přístrojový štít, jenž disponuje digitální částí pouze ve svém středu. Vylepšen pak byl i bezpečnostní paket EyeSight, který nově zvládá rychleji detekovat chodce či cyklisty.

Přesunout se tak můžeme pod kapotu, kde americké publikum nečeká žádné nepříjemné překvapení - všechna čtyři kola bude totiž stejně jako dosud roztáčet 2,5litrový atmosférický plochý čtyřválec. Ve srovnání s pátou generací má sice o 2 koně nižší výkon (183 koní), točivý moment ale pro změnu vzrostl z 239 na 241 Nm. Na jízdní dynamiku nic z oho podstatný vliv mít nebude - dosavadní Forester se na stovku dostal okolo 8 sekund.

Japonci již potvrdili, že očekávat lze i příchod hybridního ústrojí právě původem od Toyoty, to se však má objevit až zhruba rok po příchodu spalovacího modelu, který Američané mohou očekávat v příštích měsících. Zatím však není jisté, zda půjde o tutéž jednotku, jaká je k mání také v Evropě. Pokud však ano, s lepší dynamikou nelze počítat, neboť dvoulitrový agregát má na kontě 150 koní a ten elektrický 17. Tato kombinace si nicméně musí vystačit s vyšší hmotností, za kterou pochopitelně stojí baterie o kapacitě 13,5 kWh.

Automobilka se relativně nízké výkony nabízených pohonů u novinky snaží kompenzovat alespoň zlepšením jízdních vlastností, ať již v terénu či na zpevněném asfaltu. Světlá výška 220 milimetrů sice zůstává nezměněna, struktura podvozku je však o 10 procent tužší a nové řízení s elektrickým posilovačem vychází ze sportovního Subaru WRX. U základních verzí bude otáčet se 17palcovými litými koly, u výše postavených úrovní výbavy pak 18palcovými či 19palcovými, jenž jsou bronzově zbarvena.

Tím jsme se dostali na konec tiskové zprávy, ke zveřejnění cen dojde blíže k příchodu vozu na trh. Evropské provedení by se pak mohlo ukázat v Ženevě, pokud tedy Subaru znovuzrozený největší autosalonu starého kontinentu nevynechá. Do jisté míry by ale Japonci za pronájem stánku mohli ušetřit, neboť Forester má poměrně stálou klientelu. A zatím se nezdá, že by jeho šestá generace vydala podstatně jiným směrem, v dobrém i zlém.

Forester šesté generace se zatím ukázal pouze v americké verzi. Ta evropská se zvenčí a uvnitř výrazně lišit nebude, otázkou je nicméně její motorový prostor. S ničím jiným než s hybridním ústrojím ale nepočítáme, zatímco ve Státech bude k mání i čistě benzinový boxer. Foto: Subaru

