Nové SUV Lady dostalo do výbavy světový unikát v ruském stylu, jasno je i v tom, zda čekat na pohon 4x4 včera | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

U ruského SUV značky, která se stala výrobcem vůbec prvního masově rozšířeného auta s pohonem 4x4 v Evropě, by člověk tak nějak automaticky čekal, že bude mít pohon všech kol. Azimut ho ale nemá a mít ani nebude. V rukávu má ovšem jiné trumfy.

Jednou z nejzajímavějších automobilových novinek tohoto týdne se stala Lada Azimut, tedy vůbec první zcela nové SUV ruské automobilky za posledních třicet let. Na jeho prezentaci došlo na mezinárodním ekonomickém fóru SPIEF v Petrohradu, výroba se ovšem rozjede až ve druhé polovině příštího roku. AvtoVAZ totiž vývoj odstartoval před pouhými třemi lety, a jakkoli novinka vychází z existujícího modelu Vesta, pár věcí je pořád třeba doladit. Ostatně jak se zdá, Rusové na poslední chvíli řešili už samotný název vozu a práva s ním spojená.

Jak zmiňuje Drom, na registraci tohoto označení došlo až 5. června letošního roku. Rospatent pak potvrzení zaslal koncernu AvtoVAZ teprve 17. června, tedy pouhý den před oficiální premiérou. Za touto prodlevou stál fakt, že v roce 1969 založil Paolo Vitelli společnost Azimut Yachts. Rusům tak hrozilo, že poruší platnou ochrannou známku, což se nakonec mělo vyřešit tím, že úřadem Rospatent je nakonec zaregistrován celý název vozu, tedy Lada Azimut.

Jde nicméně spíše jen o perličku, jejíž relevanci navíc Lada popírá. Raději se proto přesuneme k dalším novinkám. Na zmiňovaném fóru totiž nechyběl ani produktový ředitel AvtoVAZu Oleg Grunenkov, který naznačil, co Azimu dál čeká a co nikoli. Do druhého tábora kupodivu patří pohon 4x4, neboť lidé podle něj „nechtějí u každodenního vozu platit za pohon všech kol, protože pouze navyšuje hmotnost, spotřebu, provozní náklady a vůbec všechno“. U ruského auta překvapivá slova.

Grunenkov k tomu dodává, že značka si ještě před premiérou udělala rozsáhlý průzkum, ze kterého vyšlo, že klientela touží hlavně po vyšší světlé výšce. Díky tomu se zvládá vypořádat jak s hrubším povrchem některých asfaltových silnic, tak třeba s polními cestami. Pokud se tedy podvozek vznáší alespoň 200 milimetrů nad zemí, není pohon všech kol vyžadován. Azimut má přitom v tomto ohledu na kontě 208 mm, zadání tedy splňuje na jedničku.

Produktový šéf AvtoVAZu se souběžně s tím zamítavě vyjádřil také k možnosti další karosářské verze nové Lady ve stylu kupé. „Pokud se na ni podíváte pozorněji, zjistíte, že její střecha se svažuje. Snažili jsme se najít kompromis mezi dostatkem místa uvnitř a geometrií tohoto vozu. Jak vidíte, nedá se říci, že by byl vyloženě hranatý. Má i nádech sportovna. Není proto třeba řešit, zda vyrobíme provedení s ještě výrazněji skloněnou střechou,“ uvedl.

Azimut tedy bude k dispozici jen jako klasické pětidveřové SUV zaměstnávající stejně jako většina konkurence pouze přední nápravu. Tu budou roztáčet hned tři benzinové motory disponující až 150 koňmi, které půjde spárovat s manuálem či automatem. Grunenkov potvrdil, že stejně jako podvozek se u země nebudou držet ani ceny. „Azimut se stane naší novou vlajkovou lodí. A v souladu s tím bude také dražší než Vesta,“ uvedl.

Zmiňovaný sedan je k dispozici od 1 239 900 rublů, tedy asi od 340 tisíc korun. Mimo to ovšem Rusové nabízí také verzi pro „papaláše“, a sice Ladu Aura startující na 2 599 000 RUB (cca 713 tisíc Kč). Azimut v základní výbavě by dle Grunenkova tuto metu přesáhnout neměl, spíš kvůli konkurenci zamíří výrazněji pod ní. Ve srovnání s Vestou přitom tento posun má ospravedlnit více místa v kabině, stejně jako větší kola či silnější motory.

Pozoruhodné je, že Azimut od začátku nabídne i světový unikát v případě výbavy na přání, který voní po Rusku jako máloco jiného - vyhřívaná boční okna. Postarají se o to integrované kanálky ve dveřích, přičemž AvtoVAZ tento systém nepřebral od žádného výrobce, nýbrž vyvinul pod vlastní střechou. S ohledem na ruské počasí je to více zajímavé řešení, neboť majiteli zasněženého či zamrzlého vozu nyní bude pomalu stačit jen nasednout, stisknout příslušné tlačítko a chvíli počkat. Boční okna se jinak v zimě ráda mlží a rosí a než je napraví teplý vzduch z ventilace... To je vážně dobrý nápad.

Azimut vypadá opravdu dobře a jeho interiér hýří výbavou, mezi kterou nebude chybět ani světový unikát - vyhřívání bočních oken. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Drom, Auto Mail.ru poprvé, podruhé a potřetí, [https://rg.ru/2025/06/19/novyj-krossover-lada-azimut-nazvana-opciia-analogov-kotoroj-v-mire-prosto-net.html RG]

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.