Nové SUV od Citroënu za 212 tisíc Kč je pořádný hit, prodeje značky vystřelil o 1 767 procent

O dostupná a praktická auta od zavedených značek je na dnešním trhu nouze, téměř všechny vymýšlí jen to, kdo nabídne větší elektrický nesmysl za vyšší cenu. To ale platí jen v Evropě, jinde se ty samé automobilky nebojí nabídnout obyčejné nové modely, které okamžitě bodují.

Koncem tohoto pracovního týdne jsme vám nastínili ceny Citroënu ë-C4 X coby nové naděje značky ve třídě aut Škody Octavia. A jen jsme se divili, jak si Francouzi mohou myslet, že s takovým vozem uspějí. Vůz sám o sobě špatný být nemusí, třebaže sází na specifické pojetí jakéhosi SUV-sedanu, které na trhu nikdy dříve neuspělo. S cenami okolo 1 milionu Kč je ale bez šance oslovit kohokoli krom pár skalních příznivců značky.

Když se podíváte na českou nabídku Citroënu, zjistíte, že levně u Francouzů nekoupíte nic, tedy určitě ne auto, které by dokázalo univerzálně posloužit pracovním i rodinným potřebám a nestálo půl milionu korun. Jediným dostupným vozem je typ C3, který je ovšem malým vozem a pořád začíná na 332 tisících korunách. Už větší C3 Aircross stojí nejméně 530 tisíc Kč, to jsou skutečně ambiciózní ceny. Není tedy divu, že Citroën u nás letos prodejně klesá o více jak 30 procent a téměř o třetinu jeho odbytu se beztak stará nejlevnější C3.

Zrovna tuto C3 Francouzi v loňském roce a omladili a letos se faceliftu dočkala i varianta Aircross. Automobilka nicméně letos pod stejným jménem (někde si ovšem říká „New C3“) s kódovým označením C221 odhalila i trochu jiný vůz, kompaktní SUV rozkročené kdesi mezi klasičtějšími modely této kategorie a menšími hatchbacky. Místo platformy PF1 jej postavila na novější architekturu CMP v nízkonákladové verzi. A toto auto nabídla primárně v Indii a také v Jižní Americe.

Vůz zamířil do prodeje s motorem 1,2 Puretech v atmosférické i přeplňované verzi, po technické stránce tedy nejde o nic zastaralého, právě naopak. Navzdory off-roadovému vzhledu auto počítá pouze s pohonem předních kol, světlá výška nicméně narostla na 180 milimetrů, což má v kombinaci s krátkými převisy mělo umožnit i jisté výlety do terénu. Krátká příď i záď pak navzdory nemalému rozvoru přes 2,5 metru vede k 3,98metrové délce, což je důležité hlavně na indickém trhu. Tam jsou totiž auta kratší než 4 metry daňově zvýhodněná.

Zamířit můžeme do kabiny, kde palubní deska působí možná až trochu přeplácaně. Zákazníci si nicméně mohou vybírat mezi barevnými kombinacemi, stejně jako mohou exteriér dozdobit detaily v odlišném odstínu. Standardně pak mohou počítat s 10palcovým displejem multimédií, jenž je největší v segmentu, i s digitálním přístrojovým štítem. Vzadu pak prostor pro kolena narostl na 653 milimetrů, zatímco zavazadelník pobere 315 litrů.

Možná vás nic z toho neohromilo a nedivíme se, je to v podstatě „normální“ auto pro menší rodinu. Jenže tento Citroën C3 má v rukávu ještě jeden trumf - cenu. Auto vstoupilo do prodeje za ceny od 710 000 indických rupií, což znamená v přepočtu asi 212 tisíc Kč. Jinými slovy tu máme větší auto než „českou“ C3 s dokonce modernější technikou, atraktivním vzhledem a slušnou výbavou za dramaticky nižší cenu. Takové auto by se tu jistě prodávalo též, k mání ale není. A to přesto, že v Indii nepřekvapivě silně boduje.

I když Citroën v zemi působí už roky, dosud paběrkoval s modely jako C5 Aircross. Nová C3 C221 je okamžitě hitem, který Francouzi nikdy v této zemi v nabídce neměli - za poslední evidovaný měsíc se v Indii prodalo 1 354 vozů tohoto typu, má naprosto dominantní podíl na celém odbytu značky, kterou tak rázem posunul o 1 767 procent výš oproti loňskému roku. Skutečně skoro 18krát výš. Nemusí to znít jako mnoho, ale je třeba mít na paměti, že indický trh s auty je pořád relativně malý a třeba Škoda nebo VW prodaly za stejné období okolo 3 400 aut všechny svých modelů. A to stačilo na průnik do top 10 nejúspěšnějších značek.

Je zkrátka vidět, že podobná auta na lidi fungují, i v Evropě je nakonec jasnou jedničkou mezi soukromými kupci Dacia s podobně koncipovanými vozy. Proč se jiné automobilky s takovými modely Evropě vyhýbají a proč nebojují za to, aby je tu mohly prodávat, je mimo naše chápání. Elektrické crossovery za milion budou vždy jen auty jen pro vyvolené.

Citroën New C3 ke kompaktní SUV určené primárně pro Indii. Vypadá šik a solidní design, výbavu i techniku nabízí velmi levně. Není divu, že u publika boduje jako žádné jiné auto v historii značky. Pro nás ale určeno není a jistě ani nebude. Foto: Citroën

