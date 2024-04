Nové SUV Opelu je sexy a neváže si oprátku jen elektrickým pohonem, přesto bude hledat zákazníky těžce před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Opel

Musíme kvitovat, že německá automobilka nakonec ustoupila od své představy nabízet během pár let jen elektrická auta, to už by dnes musely být všechny novinky jen takové. Přesto nový Grandland nevypadá jako trefa do černého.

Za první tři měsíce letošního roku u nás Opel prodal 889 nových aut. Ve srovnání se stejným loňským obdobím si tak německá automobilka polepšila o působivých 20 procent. Lví podíl měl přitom na daném růstu model Crossland, který má na kontě 408 registrací. Při pohledu na cenu startující aktuálně na 459 990 Kč to nepřekvapí, však konkurenční Škoda Kamiq je dražší, navíc u ní můžete v případě tříválce počítat s 95 či 115 koňmi. Crossland oproti tomu disponuje jedna-dvojkou se 130 koňmi.

Stejně jako české SUV už ani to německé momentálně není k mání s dieselem, v důsledku toho se „producent sazí“ na výše zmíněných registracích podílí pouze 2 kusy. Opel pak ostatně tento pohon upozadil obecně, osazeno jím tak letos bylo pouze 84 prodaných vozů. Jednadvacet pak sází na hybridní technologii a osmadvacet na ryzí elektromobilitu. Zajímavé pak je, že z této porce hned 18 kusů připadá na Combo-e, tedy na elektrickou dodávku. Jinak však o alternativní pohonu u Opelu prakticky není zájem.

Německá automobilka přesto plánovala, že od roku 2025 bude představovat jen elektrická auta a do roku 2028 nebude nabízet nic jiného. To s ohledem na pokles nadšení na většině evropských trhů nejspíš neklapne a i nový Grandland je toho důkazem. Elektrický tedy je, stojí na platformě STLA Medium, která s elektrickým pohonem počítá, jenže jen elektromobil to nakonec není. V případě této varianty ale na výběr budou baterie o kapacitě 73 a 98 kWh, vedle toho ale budou v nabídce i dvě primárně spalovací varianty. Jednak půjde o mild-hybrid kombinující v úvodu zmíněný 1,2litrový tříválec a 48voltový elektrický okruh, jednak o plug-in hybrid. Je však otázkou, zda tyto verze vůbec něco zmůžou. Nová generace totiž ve srovnání s tou stávající narostla o 173 milimetrů do délky, 19 mm do výšky a 64 mm do výšky. Jinými slovy zde tedy máme 4 650 mm dlouhé, 1 660 mm vysoké a 1 905 mm široké SUV, které disponuje rozvorem 2 784 mm.

Tyto změny vyústily v prostornější zavazadelník, jenž pobere o 36 litrů více, stejně jako ve více místa v kabině, třeba cestující vzadu mohou počítat s 20 extra milimetry pro nohy. Je nicméně rovněž zjevné, že tento posun se projeví také na růstu hmotnosti. V té chvíli však již základní jedna-dvojka stačit nemusí, a to i přes (objektivně vzato celkem zanedbatelný) mild-hybridní doping. Šancí tak zůstává plug-in hybridní verze, nicméně ta v rámci stávajícího provedení letos oslovila jen 3 lidi.

Proč tomu tak je, snadno odhalí ceník. Zatímco základní verze s čistě benzinovou jedna-dvojkou je k mání od 639 990 Kč, za plug-in hybrid je třeba dát o 300 tisíc korun víc. Za to přitom už máte tři čtvrtiny základního Opelu Corsa. Není tedy divu, že se zákazníci tímto směrem nehrnou. Pročež je třeba se ptát, co udělají u nové generace, pokud budou mít na výběr spíše dýchavičnou jedna-dvojku, případně pak drahý plug-in hybrid a ještě dražší elektromobil.

Vymyslet odpověď asi nevyžaduje postgraduální vzdělání. Nebylo by tedy překvapivé, kdyby nový Grandland jen urychlil změnu původních plánů značky. Ta totiž SUV neposunula vzhůru jen v rámci rozměrů, ale i výbavou. Uvnitř chce totiž Opel více konkurovat prémiovým automobilkám, načež palubka počítá s 16palcovou obrazovkou multimédií a sedadla s vyhříváním, ventilací či masážními funkcemi.

To vše logicky povede k dalšímu navyšování základní ceny, Grandland tak pomalu bude už jen vozem pro vyvolené. S takovou strategií ovšem může přežít třeba Rolls-Royce, jehož zisk na jednom prodaném voze může jít klidně do milionů korun. U mainstreamových značek je to velmi problematický přístup. Uvidíme tedy, co se hlavně v politické rovině odehraje v příštích dvou letech a kam Evropa zamíří, pro Opel dnes mateřský Stellantis je prý připraven na všechno.

Grandland druhé generace vypadá opravdu lákavě. Nicméně s již spíše nedostačující jedna-dvojkou bude startovat někde okolo 800 tisíc korun. Zákazníky si tak bude hledat složitě, zvlášť když jako plug-in hybrid či elektromobil bude ještě podstatně dražší. Foto: Opel

Zdroje: Opel, SDA

Petr Prokopec

